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Кривой Рог (1128) траур (180) 93 отдельная механизированная бригада (242)

10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Кривом Роге 10 мая объявили день траура по погибшему в зоне боевых действий на Донбассе военному Дмитрию Товчигречке.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, соответствующее распоряжение подписал мэр Константин Павлов.

По решению, в этот день в Кривом Роге приспустили флаги, также ограничили развлекательные мероприятия.

Механик 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречка погиб 6 мая, в День пехоты, во время обстрела российскими гибридными силами позиций украинских военных возле села Новотроицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ":  6 мая в зоне ООС погиб воин 93-й ОМБр Дмитрий Товчигречка. ФОТО

Боец получил многочисленные осколочные травмы, товарищи успели вынесли его из-под обстрела, он умер у них на руках.

Дмитрию было 37 лет. Он ушел в армию три месяца назад, это была его первая ротация. До этого много лет работал рабочим на горном комбинате в Кривом Роге.

По информации военного капеллана Дмитрия Поворотного, дома у бойца остались жена и двое детей.  Похоронят Дмитрия Товчигречка 10 мая в родном Кривом Роге, на Северном кладбище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона "Кривбасс". ФОТОрепортаж

10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке 01
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10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 5205

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10.05.2021 12:27 Ответить
Гибнут лучшие. И в это же время жена этой политической шлюхи стриптиз в Москве танцует 10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 9283 . И все молчат. И нелох с булавой, и говорун Разумков, и лейтенант Бакланов, и сам борцун с кАрупцией. Майдан родил не только героев но и моральных уродов. И это дерьмо одно из этого дерьма
10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 5234.
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10.05.2021 12:41 Ответить
Майдан дал возможность всех вывести на чистую воду. Просто выявил среди населения кто есть кто. Моральный урод, пофигист, терпила или Герой
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10.05.2021 13:34 Ответить
У него не жена, а муж. 10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою - Цензор.НЕТ 6535
А "жена" у него только так называется.
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10.05.2021 13:41 Ответить
10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 3141
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10.05.2021 12:49 Ответить
Я так понимаю, в первых рядах провожающих нашего Воина будут мама Римма и папа Саша?
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10.05.2021 13:40 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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10.05.2021 16:27 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава Дмитрові!
Співчуття його рідним та побратимам.

10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою - Цензор.НЕТ 8338
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10.05.2021 22:41 Ответить
 
 