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За минувшие сутки в ВСУ от коронавируса умер один человек, зафиксировано 4 новых случая заболевания, - Командование медсил

Новости Цензор.НЕТ Общество

За минувшие сутки в ВСУ от коронавируса умер один человек, зафиксировано 4 новых случая заболевания, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 10 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 789 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командовании медсил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели 24034 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 196 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 86 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на лечении в Житомирском военном госпитале. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса, госпитализировано 5 человек

За прошедшие сутки в украинской армии зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 1 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 48 831 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3237 военных медиков. Повторно провакцинировано 277 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав
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За минувшие сутки в ВСУ от коронавируса умер один человек, зафиксировано 4 новых случая COVID-19, - Командование медсил - Цензор.НЕТ 5314
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10.05.2021 12:47 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.05.2021 12:48 Ответить
 
 