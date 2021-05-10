РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12037 посетителей онлайн
Новости Происшествия
533 0
Карпаты (293) лавина (109) ГСЧС (4482)

В ГСЧС предупредили о значительной угрозе схода лавин 10-11 мая в Карпатах

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В ГСЧС предупредили о значительной угрозе схода лавин 10-11 мая в Карпатах

Синоптики предупредили о значительном риске схождении лавин на высокогорье Карпат 10-11 мая. Объявлен третий уровень опасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На горе Поп Иван в Карпатах выпало 20 см снега. ФОТО

"По информации УкрГидрометцентра, 10-11 мая, в связи с оттепелью, в високогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

По данным УкрГидрометцентра 10-11 мая в Западной Украине небо будет ясным в течение всего дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит + 20...+22 градусов.



Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 