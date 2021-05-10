Среди стран ЕС еще нет консенсуса относительно возможности членства Украины, - посол Маасикас
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Сейчас среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно возможности членства Украины в ЕС, но договоренности, заключенные между ЕС и Украиной, в частности Соглашение об ассоциации, предоставляют очень важные инструменты в приближении Украины к ЕС в измерении стандартов и нормативных правил.
Об этом в воскресенье во время "живого чата" в сети Facebook с Представителями Евросоюза в странах Восточного партнерства, который был проведен под эгидой Европейской службы внешних действий по случаю 9 мая Дня Европы, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение о членстве должны приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошо правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент все еще не существует консенсуса между странами-членами ЕС по предоставлению этой, как мы называем ее на сленге ЕС - Европейской перспективы, что означает обещание - если страна-кандидат выполнит все критерии, тогда она может стать членом ... Но Соглашение об ассоциации очень широкое, чтобы превратить Украину в гораздо более европейскую страну в измерении стандартов, регуляторных правил и политики", - отметил европейский дипломат.
Он напомнил, что среди стран Восточного партнерства три страны - Украина, Грузия и Молдова - четко заявили, что их целью является полноправное вхождение, называют себя странами ассоциации и иногда даже "ассоциированными членами" ЕС. В то же время, соглашения, которые существуют между ними и Евросоюзом, на сегодняшний день не предусматривают, какими могут быть следующие шаги.
"Я часто сталкиваюсь с этим вопросом - что дальше? Мы имеем Соглашение об ассоциации, безвизовые путешествия, каким может быть следующий большой шаг в наших отношениях? Я всегда отвечаю - соглашения, которые мы имеем, миллионы украинцев, посещающих ЕС или работающих в Европе, украинские официальные лица, привлеченные к работе с европейскими агентствами, - все это приближает нас друг к другу. С моей точки зрения, в один прекрасный день мы будем спрашивать себя - почему это Украина не в ЕС? Я надеюсь увидеть этот день. Но до этого много работы должно быть осуществлено. Евросоюз предлагает Украине свою помощь, чтобы лучше выполнить эту работу", - добавил Маасикас.
Пожалуйста, подождите...
Он только намёками тебя поддерживает в твоём мнении...*)
А там люди очень зажиточно живут.
Сейчас, автобан А-6, что на Чехай ведёт, один из самых контролируемых полицией, таможней и погранцами.
Вроде уже наладилось трошки, но всё равно -- контроль жёсткий!
Я там последние три недели работал... -- беда, когда полицейско-таможенная облава на дорогах -- автобан перекрывается и всех шмонают. А на обычных дорогах, патрули бывших "демократов" кошмарят...
Правильно делают -- значит повод всё ещё есть.
И из Украины -- я могу себе представить -- кого только не занесёт в ЕС. ...точнее -- не представить, а вспомнить начало 90хх.
Когда из Совка и Соц лагеря всякого сброда навалило, под видом беженцев.
2 миллиона их тогда было. Жёстко научили немцев бороться с воровством и беспределом...
То есть если примерить кипрскую ситуацию к Украине, это: * боев давно нет, * граница есть, но можно пересекать, даже иностранцам (если через украинские пункты пропуска туда), идет прямое общение, есть прямые контакты "народа Донбасса" с ЕС, и так далее.
сегодня Европа это Латвия, Литва, Эстония (хоть и финоугры), Польша, Хорватия, частично Британия....
Все остальное это пособники ***** и *********....
НАТО это не европа...это гарантия ненападения...нападение уже произошло....
Значит выход один статус союзника США вне НАТО...агрессия против союзника = нападение на США...
...чистые -- свой говёный европейский имидж в Турции, Египте и в Тунисе заработали... *)
Или дай угадаю - ты предлагаешь чтобы кто-то занялся этой борьбой?