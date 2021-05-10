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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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членство в ЕС (776) Евросоюз (15875) Матти Маасикас (98)

Среди стран ЕС еще нет консенсуса относительно возможности членства Украины, - посол Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Среди стран ЕС еще нет консенсуса относительно возможности членства Украины, - посол Маасикас

Сейчас среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно возможности членства Украины в ЕС, но договоренности, заключенные между ЕС и Украиной, в частности Соглашение об ассоциации, предоставляют очень важные инструменты в приближении Украины к ЕС в измерении стандартов и нормативных правил.

Об этом в воскресенье во время "живого чата" в сети Facebook с Представителями Евросоюза в странах Восточного партнерства, который был проведен под эгидой Европейской службы внешних действий по случаю 9 мая Дня Европы, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение о членстве должны приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошо правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент все еще не существует консенсуса между странами-членами ЕС по предоставлению этой, как мы называем ее на сленге ЕС - Европейской перспективы, что означает обещание - если страна-кандидат выполнит все критерии, тогда она может стать членом ... Но Соглашение об ассоциации очень широкое, чтобы превратить Украину в гораздо более европейскую страну в измерении стандартов, регуляторных правил и политики", - отметил европейский дипломат.

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Он напомнил, что среди стран Восточного партнерства три страны - Украина, Грузия и Молдова - четко заявили, что их целью является полноправное вхождение, называют себя странами ассоциации и иногда даже "ассоциированными членами" ЕС. В то же время, соглашения, которые существуют между ними и Евросоюзом, на сегодняшний день не предусматривают, какими могут быть следующие шаги.

"Я часто сталкиваюсь с этим вопросом - что дальше? Мы имеем Соглашение об ассоциации, безвизовые путешествия, каким может быть следующий большой шаг в наших отношениях? Я всегда отвечаю - соглашения, которые мы имеем, миллионы украинцев, посещающих ЕС или работающих в Европе, украинские официальные лица, привлеченные к работе с европейскими агентствами, - все это приближает нас друг к другу. С моей точки зрения, в один прекрасный день мы будем спрашивать себя - почему это Украина не в ЕС? Я надеюсь увидеть этот день. Но до этого много работы должно быть осуществлено. Евросоюз предлагает Украине свою помощь, чтобы лучше выполнить эту работу", - добавил Маасикас.
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Топ комментарии
+8
Для того, чтобы вступать в ес нужно выполнить дорожную карту - это очень сильно нас продвинет на всех фронтах. Но кто будет принимать нужные стране и непопулярные законы среди быдла 73%? жирный и тупой юзик, а може безмозглая обезьяна - агрохимия, а может коля-котлета, который бошляет с таможни кэш в общак? Вспомни, как зебилы кляли Супрун за то что та начала наводить порядки в медицине. А чем закончилась реформа корпоративного управления? А что стало за два года с НАБУ и декларациями чиновников? А чем закончилась борьба с олигархами за прошлый год - все кровососы озолотились.Так что пока во власти зрелые гомодрилы никто не будет в Украине проводить важные реформы. А без реформ - нет и не будет качества жизни и эконом развития.
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10.05.2021 14:43
+5
допоки в урядуванні Україною знаходитимуться клованні 73/43%зебіли - доти консенсусу стосовно вступу України серед членів Євросоюзу НЕ БУДЕ!
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10.05.2021 14:27
+5
кто мешает создавать эти ценности, уровень жизни отношение к жизни в Украине не вступая куда либо КТО? кроме нас самих! Или если мы вступим в ЕС то руководители ЕС будут нам их делать? не думаю!
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10.05.2021 14:38
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Правила форума Совет форумчан
ЕС - это прежде всего европейские стандарты по уровню жизни и отношению к жизни. Кому-то будет тяжело - придется переходить дорогу только на красный свет (это в обобщенном смысле). Лично мне претит терпимость к сексменьшинствам (особенно - гомофобные парады). Но это -путь цивилизованных стран.
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10.05.2021 14:31 Ответить
очепятка: гомофильные парады
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10.05.2021 14:32 Ответить
Цивилизация движется в строну толлерантности -- даже с таким гомофобами, как ты...*)
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10.05.2021 14:40 Ответить
Счастливого пути. Надеюсь, по дороге одумаются.
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10.05.2021 14:44 Ответить
Отменить и нарушить можно любые законы -- кроме Законов Природы. *)
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10.05.2021 14:47 Ответить
кто мешает создавать эти ценности, уровень жизни отношение к жизни в Украине не вступая куда либо КТО? кроме нас самих! Или если мы вступим в ЕС то руководители ЕС будут нам их делать? не думаю!
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10.05.2021 14:38 Ответить
Если бы сраное пуйло не лезло, всё было бы гораздо проще.
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10.05.2021 14:42 Ответить
Нет, делать придется нам самим. Но мы будем чувствовать и понимать, что мы не одни, и нас не считают лдьми 2-го сорта.
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10.05.2021 14:46 Ответить
Ты просто цитируешь Матти Маасикаса своими словами... -- и вы оба правы! *)
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10.05.2021 14:34 Ответить
є велика різниця між позицією 73/43%зебіла Andre2014 і позицією Матті Маасікаса. Полягає вона в тому, що з-за наявності 73/43%зебілів Україніа самостійно не здатна створити створити в себе в країні європейські цінності та рівень життя, подібний до цивілізованого європейського. Як не дивно, для такого перетворення також потрібні значні кошти (згадайте хоча би реформу поліції.. на Пріуси в України бабла не було...). А вже не кажучи про те, що перед Україною, перед її очима має бути взірець, якого вона має намагатись досягти - і в цьому також потрібна допомога (нехай моральна) від ЄС. Згадайте, хоча би, що Україна нині - олігархічна країна...
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10.05.2021 15:10 Ответить
Матти Маасикас, просто не может сказать во всеуслышанье то, что говоришь ты -- про украинский народ в общем и про Andre2014 в частности.
Он только намёками тебя поддерживает в твоём мнении...*)
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10.05.2021 15:14 Ответить
Саме так! По іншому з цього пострадянського лайна не вилізти та не відмитися.
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10.05.2021 15:36 Ответить
Згоден, ще два роки тому в нас був єропейський рівень життя, повністю подолана корупція, злодії сиділи по тюрмах, нові реформовані суди виносили справедливі вироки, нова реформована поліція на новеньких Пріусах протягом 5 хвилин з"являлась на будь-який виклик і вже фактично подолала злочинність, про продажність чиновників, хабарі та "кришування" забули, як про страшний сон, бізнес був чесним і прозорим, були європейські, повністю "білі" зарплати, європейські пенсії, передова промисловість, наука, медицина і освіта... І тут прийшли 73% зебілів і все враз розвалили...
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10.05.2021 20:56 Ответить
Для того, чтобы вступать в ес нужно выполнить дорожную карту - это очень сильно нас продвинет на всех фронтах. Но кто будет принимать нужные стране и непопулярные законы среди быдла 73%? жирный и тупой юзик, а може безмозглая обезьяна - агрохимия, а может коля-котлета, который бошляет с таможни кэш в общак? Вспомни, как зебилы кляли Супрун за то что та начала наводить порядки в медицине. А чем закончилась реформа корпоративного управления? А что стало за два года с НАБУ и декларациями чиновников? А чем закончилась борьба с олигархами за прошлый год - все кровососы озолотились.Так что пока во власти зрелые гомодрилы никто не будет в Украине проводить важные реформы. А без реформ - нет и не будет качества жизни и эконом развития.
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10.05.2021 14:43 Ответить
ну че вы сразу ругаетесь!? ну просто пораскиньте мыслями, и аргументируйте в чем я не прав!? что лично вам даст вступление в ЕС? я, для себя, не вижу никаких снохшибательных преимуществ в этом событии, а вы?
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10.05.2021 16:19 Ответить
поэтому поедешь с себе подобными в рашку через лугандон еще до вступления Украины в ЕС, тролль кремлевский Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 8178
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10.05.2021 16:42 Ответить
Вы на вопрос не ответили!? Тупой?
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10.05.2021 17:08 Ответить
Воно упороте. Це ще гірше, ніж просто тупий. Якщо тупий хоч через деякий час, після тривалого роз"яснення, може ще хоч трохи щось збагнути, то в упоротих мислення відсутнє взагалі, сам цей процес не передбачений природою, тому адекватної відповіді на будь-яке запитання від них чекати не варто. На все в них стандартний набір завчених єдиною прямою звивиною слів: кацап, троль кремлівський, ватнік, совок, совкодрочер, зелебоб та ще кілька в тому ж дусі...
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10.05.2021 21:06 Ответить
Согласен с Вами... ну реально - идти в ЕС, что бы якобы построить процветающее общество, выглядит как то глупо! Это примерно, что бы начать подтягиваться 50 раз, стоит записаться на секцию и ты сразу начнешь подтягиваться 50 раз, но один черт хоть ты записался, хоть нет, пока ты сам не будешь работать над собой, результата не будет! Так и здесь! Считаю что от изменения названия ситуация не поменяется... А то получается мы ищем надзирателей, которые своими командами будут заставлять наше общество строить процветающее общество! Ну не поверю я что кто либо из вне больше заинтересован в нашем процветании, чем мы сами! Только глупые люди будут думать, что Украина и ее граждане кому то нужны.. у них своих проблем выше крыши!
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10.05.2021 21:41 Ответить
допоки в урядуванні Україною знаходитимуться клованні 73/43%зебіли - доти консенсусу стосовно вступу України серед членів Євросоюзу НЕ БУДЕ!
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10.05.2021 14:27 Ответить
австрия, венгрия, франция - не хотят консенсуса. Я угадал страны,которые на подсосе у куйла?
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10.05.2021 14:29 Ответить
Не вгадав. Консенсусу хочуть взагалі тільки Польща та Прибалтика, та й ті для того, щоб лише насолити куйлу. І все, більше там ми нікому не потрібні, навіть навпаки, вони категорично не бажають бачити нас в ЄС, особливо багатші країни. І підсос тут ні при чому, ну не хочуть вони для себе зайвих проблем та витрат, та й по всьому.
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10.05.2021 21:12 Ответить
Когда Поляндия и Чехай в ЕС вошли, в приграничных районах Германии резко возрасла преступность... ...вплоть до того, что недвижимость упала в цене и жители стали уезжать подальше от новых членов.
А там люди очень зажиточно живут.
Сейчас, автобан А-6, что на Чехай ведёт, один из самых контролируемых полицией, таможней и погранцами.

Вроде уже наладилось трошки, но всё равно -- контроль жёсткий!
Я там последние три недели работал... -- беда, когда полицейско-таможенная облава на дорогах -- автобан перекрывается и всех шмонают. А на обычных дорогах, патрули бывших "демократов" кошмарят...

Правильно делают -- значит повод всё ещё есть.
И из Украины -- я могу себе представить -- кого только не занесёт в ЕС. ...точнее -- не представить, а вспомнить начало 90хх.

Когда из Совка и Соц лагеря всякого сброда навалило, под видом беженцев.
2 миллиона их тогда было. Жёстко научили немцев бороться с воровством и беспределом...
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10.05.2021 14:30 Ответить
молдова а тем более грузии в ес будут намного скорее раньше чем наша страна-у нас ватных ублюдков слишком много-
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10.05.2021 14:32 Ответить
Не забывай, что в этих странах не закрыты территориальные споры + они очень бедные. Им будет тяжело вступить в ЕС, а тем более в нато. Так что не все так просто.
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10.05.2021 14:52 Ответить
І Румунія, і Хорватія, і Болгарія вступили. І Кіпр в ЄС. Половина. Без Лугандона... тобто, без Північного Кіпру. Так що все буде Ок, не журись!
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10.05.2021 19:36 Ответить
По Кипру там чуток отличается ситуация. Там давно нет боев и идет общение, даже на уровне ЕС - Северный Кипр. Там даже такая забавная ситуация: перед вступлением в ЕС на Кипре, на его обеих сторонах, провели референдум об объединении, там большинство сепаратистов (северян) проголосовало - за, а большинство южан - против. Люди Кипра, который Кипр, член-ЕС, они уже сами не хотят объединяться с киприотами-турками, не де-юре, но де-факто легализовали раздел страны.

То есть если примерить кипрскую ситуацию к Украине, это: * боев давно нет, * граница есть, но можно пересекать, даже иностранцам (если через украинские пункты пропуска туда), идет прямое общение, есть прямые контакты "народа Донбасса" с ЕС, и так далее.
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10.05.2021 22:02 Ответить
А чому б Україні не попрацювати з нашими союзниками в ЄС, такими, як країни Балтії та Польща, щоб вони теж "погралися" з консенсусом, але на корист України, блокуючи важливі, наприклад, для Німеччини, Франції та Італії питання, поки ці країни не погодяться підтримати наш вступ в НАТО та ЄС (консенсус це ж двосічна зброя, а питання бувають різні... )
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10.05.2021 14:42 Ответить
Нам нужны реформы, чтобы улучшилась жизнь в стране. Без них нам никто не поможет.
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10.05.2021 14:47 Ответить
Вам ненужен, фигурально выражаясь без нецензурщины, образ страны Бени Голобородькина... ...и всё у вас получится.
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10.05.2021 14:52 Ответить
Це із розряду суперечки: "Що було раніше, курка чи яйце?". На мою думку, саме членство в Західних інститутах покращить життя в країні, бо ставши частиною тої системи ми ВИМУШЕНІ БУДЕМ запровадити підходи, правила і механізми, які вже діють в системі -- нас просто насильно примусять це зробити, бо система інакше просто не може працювати).
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10.05.2021 14:52 Ответить
А що тобі заважає зараз не красти, дотримуватись законів і не бути бидлом?
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10.05.2021 21:15 Ответить
вам нужна аннигиляция, и жизнь в стране сразу улучшится Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 8459
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10.05.2021 15:49 Ответить
Його і не буде. Кому там потрібні крадії та халявщики?
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10.05.2021 14:46 Ответить
ЕС можно смело посылать на 3 буквы...Лично я считаю, шо классическая западная Европа уже давно переселилась на Тихий Океан в Австралию и Новую Зеландию....
сегодня Европа это Латвия, Литва, Эстония (хоть и финоугры), Польша, Хорватия, частично Британия....
Все остальное это пособники ***** и *********....
НАТО это не европа...это гарантия ненападения...нападение уже произошло....
Значит выход один статус союзника США вне НАТО...агрессия против союзника = нападение на США...
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10.05.2021 14:49 Ответить
Другий час держе річ, наш дорогий Лєонід Ілліч... (с) *)
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10.05.2021 14:54 Ответить
А чи багато робить українська пропаганда для поширення в Європі негативного образу Росії і росіянина в цілому (байдуже в який спосіб, адже на війні, на відміну від парадів, білі рукавички не носять)? Це риторичне питання, бо негативна відповідь на нього є загальнозрозумілою.
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10.05.2021 14:57 Ответить
А що зараз імідж росіянина в Європі гарний?
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10.05.2021 15:00 Ответить
-- нарицательно-отрицательный, образ этот... *)
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10.05.2021 15:08 Ответить
Не такий, як мав би бути в інтересах України. В ідеалі, російських громадян мають не брати там на роботу, не поселяти в готелях, не обслуговувати в ресторанах, барах, кафе і магазинах, а поліцейскі мають відвертатися в сторону, якщо російського громадянина б'ють або грабують на вулиці.
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10.05.2021 15:09 Ответить
Чисто русских российских граждан, в ЕС очень мало -- я видел только пару математиков и немного туристов.
...чистые -- свой говёный европейский имидж в Турции, Египте и в Тунисе заработали... *)
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10.05.2021 15:26 Ответить
А що за фашиста Путіна голосують виключно "русские" російські громадяни? Щойгу, наприклад, тувінець, а Козак и Матвиєнко взагалі українці. Я не ксенофоб і вважаю, що відповідальність за путінські художества мають нести всі російські громадяни (без огляду на національність), які проти цієї політики не протестують.
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10.05.2021 15:41 Ответить
Так нашей на каждого гражданина россии пятиконечную звезду -- шоб не путаться при мордобое...*)
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10.05.2021 15:50 Ответить
А вони успішно рухаються в напрямі, щоб це заслужити.
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10.05.2021 16:02 Ответить
Не поможет -- они привыкшие к битию -- империя, это содружество битых, а не свободных...*)
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10.05.2021 16:03 Ответить
Козак еврей, а "Матвиенко" кацапка, девичья фамилия Тютина Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 2228
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10.05.2021 15:51 Ответить
І що, негативний образ росії якось вплине на вступ України до ЄС? Більшої нісенітниці годі й придумати. А, може, ти ОСОБИСТО щось зробиш для створення ПОЗИТИВНОГО образу України? Перестанеш бути злодієм, негідником і бидлом і, нарешті, станеш цивілізованою людиною? Оце дійсно вплине.
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10.05.2021 21:22 Ответить
А вот среди меня полный консенсус, я абсолютно твёрд в убеждении что Украине не следует вступать в Евросоюз.
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10.05.2021 15:02 Ответить
В ЕС надо вступать, что бы развиваться, а не спасаться.
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10.05.2021 15:09 Ответить
Для того чтоб развиваться необязательно куда-то вступать. Но вступление в Евросоюз обяжет нас принимать у себя всякого рода чернозадых и иметь проблемы с исламским фундоментализмом.
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10.05.2021 23:48 Ответить
Если ты привык жить в кацапском говне - живи. Только всякое тупорылое дерьмо нам не будет указывать, куда нам вступать, а куда - нет.
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10.05.2021 15:21 Ответить
А сходи-ка ты, дружище, нахрен.
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10.05.2021 23:46 Ответить
Пока мы не построим Европу у себя, нам и не светит членство в ЕС. Поэтому следует перестать цинично и брехливо тарахтеть о том что мы идём в ЕС и заняться действенной борьбой с олигархией, коррупцией, обворовыванием народа. Это и будет путем в Европу.
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10.05.2021 15:49 Ответить
-- поддержал!
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10.05.2021 15:51 Ответить
Ну и расскажи нам как ты занимаешься действенной борьбой с олигарxией и обворовыванием народа? Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 9035 Будет очень интересно послушать! Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 9038
Или дай угадаю - ты предлагаешь чтобы кто-то занялся этой борьбой? Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 9038 Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5013
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10.05.2021 15:54 Ответить
Тебе предлагать точно нельзя. Ты только мешать можешь.
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10.05.2021 19:47 Ответить
так твою рашку кацап туда и не берут Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5959
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10.05.2021 17:01 Ответить
І не буде, адже ми їм не потрібні.
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10.05.2021 20:56 Ответить
 
 