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В ЕС для борьбы с отмыванием средств хотят запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

В ЕС для борьбы с отмыванием средств хотят запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро

Европейская комиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила она.

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Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которые Еврокомиссия планирует представить в июле. Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь значительные полномочия и напрямую осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.
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Топ комментарии
+13
Ну потому что тут не Дания и в абсолютно воровской стране разрешать грабителям делать ревизию твоих кармано-равносильно самоубийству.
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10.05.2021 14:41
+7
глобальный контроль
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10.05.2021 14:25
+7
Если бы мы знали, кто нас контролирует, бояться было бы нечего.
Они знают о нас всё, а мы о них ничего.
Они подвинчивают нам (не себе) налоги, ограничивают выращивание продуктов питания
(вся еда из их рук), вся медицина - из и рук - как тут не начать бояться ?
Израиль не выдаёт беглецов с наворованными деньгами и не спрашивает откуда.
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10.05.2021 14:42
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глобальный контроль
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10.05.2021 14:25 Ответить
Скоро порошенка посадять і ці ідіотські ідеї закінчаться!
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10.05.2021 15:13 Ответить
Дурень думкою багатіє! Пусть Игорок, тебе будет уютно, в родном сумасшедшем домике.
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10.05.2021 15:31 Ответить
зараз і зелені дурбецели шось таке придумають...
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10.05.2021 14:27 Ответить
А почему вы так боитесь ?
Я не знаю за все ЕС , но в Дании уже больших покупок по наличному не сделаешь, даже когда в банк ложишь деньги и то спрашивают , докажи откуда .
Мне как законопослушному гражданину это совершено не мешает .
Это бы было очень хорошо если бы так в Украине сделали ,
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10.05.2021 14:33 Ответить
Ну потому что тут не Дания и в абсолютно воровской стране разрешать грабителям делать ревизию твоих кармано-равносильно самоубийству.
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10.05.2021 14:41 Ответить
Ну потому что тут не Дания и в абсолютно воровской стране -. Ой , не надо стрелки переводить на какую-то там мифическую страну . Это все делаете Вы , люди живущие там . Вы все это делаете и вы как общество , как народ и несёте за это отвественности . А не какая то там страна
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10.05.2021 14:56 Ответить
у нас очень много ваты живёт,понимаете?С этими долбоящерами бороться невозможно,а лицензии на отстрел не выдают.
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10.05.2021 15:01 Ответить
Безбожники !
Вот я смотрю со стороны на датчан и со стороны на украинцев , и датчане правильные , а в Украине по большому счету все ложь и лицемерие .
Нету в обществе ценностей основанных на 10 заповедей Божьих.
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10.05.2021 15:03 Ответить
Наxрен бы ты не пошел со своими поползновениями, "законопослушный гражданин"? У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 2391
Датчане грабили полмира, пока не стали "законопослушными". Рассказывай свои сказки в другом месте У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 2314
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10.05.2021 16:32 Ответить
так если у вас датчан такое охренительное доверие ко всем почему вы до сих пор не в ЕС ?
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10.05.2021 16:43 Ответить
А в Украине ОПАСНО быть ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ !
Можно остаться с "голой жопой" и на улице - если покажешь государству что у тебя есть хоть КОПЕЙКА !!!
Государству сам ФАКТ того, что у тебя есть хоть что то - уже воспринимает как оскорбление себя !!! И ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ ОТБЕРЕТ У ТЕБЯ ПОСЛЕДНЕЕ !
И ЕЩЁ В ДОЛГИ ВГОНИТ !!!
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10.05.2021 14:41 Ответить
Государство- это и есть Вы и то Вам виноват ? Кто виноват , что нарид так деградировал , что голосует по приколу , что это чмо ?
Кто же виноват , что нарид это терпит? Сам нарид ?

Кому нужно , что бы не было контроля за наличными ? Тем кто не платит налоги ? Если они не платят налоги , то откуда будут деньги на зарплаты учителям ? То зачем учителям учить детей этого нарида , если им нарид не платит зарплаты ? И т д ? Украина - це матрица ?
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10.05.2021 14:50 Ответить
Тут сначала нужно уголовную статью за тупость.
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10.05.2021 14:56 Ответить
Может сказу как в сср 58 ?!
И статься вам не поможет .
Почему ?
Безбожники !
Вот я смотрю со стороны на датчан и со стороны на украинцев , и датчане правильные , а в Украине по большому счету все ложь и лицемерие .
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10.05.2021 15:01 Ответить
Ну да,так и есть.Потому я лично не хочу,чтоб мои деньги считала какая-то вороватая морда,а другие тут вверх не всплывают,тут всё покупается и чины и посады.Простому честному человеку пробиться самому без хабаря и кумовства тут ни как.Тут Кива кандидат наук,это яркий пример.И вы предлагаете,чтоб такая кива считала мне мои деньги?
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10.05.2021 15:08 Ответить
Нет , я совсем не о том . Я о том , что бы все честно платили налоги и с этих налогов платили зарплаты учителям , которые бы хорошо учили детей , или врачам зарплаты , которые бы лечили хорошо людей . Я о том . О налогах
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10.05.2021 15:14 Ответить
Чем больше ты украл,тем больше шансов,что тебя наградят и ты будешь уважаемым человеком.Я вас уверяю,тут налоги платить это как дань бандитам,чтоб содержать их охрану от нас же простых людей.
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10.05.2021 15:26 Ответить
Вот здесь я не соглашусь. Я пока жил в Киеве раньше, все равно оплачивал проезд в транспорте, потому что транспорт убитый, а я хотел ездить в лучшем. Но я знаю много людей, которые считают "зачем мне платить за проезд, если у меня мало денег/транспорт говно и вообще мои деньги своруют". В Киеве до сих пор транспорт убитый, а я теперь езжу в нормальном транспорте в Европе. И пусть здесь проезд стоит 30 гривен (4 зл) 20 минут или 45 гривен (6 зл) 60 минут, я вижу, что транспорт хороший и вижу куда идут эти деньги.
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10.05.2021 15:36 Ответить
А тут хоть в 10 раз цены поднять ничего не изменится.Куда эти деньги идут нам не докладывают,хотя и так понятно.
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10.05.2021 15:41 Ответить
Ну та вернись в Киев , продолж платить и быть лохом ?
НЕТ. ты поумнел и слинял.... А нам предлагаешь оставаться лохами и платить дань !
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10.05.2021 17:02 Ответить
Отчего же, население Украины выбрало нелоха, чем же вы хуже? А в Украину уже желания возвращаться нет - простите, но сыт по горло людьми, для которых можно решить вопросы взяткой или которые хотят порешать все через знакомых, которые за транспорт платить не хотят, они же тоже не лохи платить дань. Уж лучше я поживу в нормальной стране, в которой тоже не все гладко, но по крайней мере здесь знают люди в основном не только свои права, но и обязанности.
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11.05.2021 15:58 Ответить
Та ну ...!? А что РАНЬШЕ как то было иначе, когда ты здесь был и "платил"...!?
ТО ЖЕ САМОЕ БЫЛО !
Просто ты поумнел !
И мы хотим поумнеть и не платить тем, кто все равно это украдет !!
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11.05.2021 17:01 Ответить
Для этого стоило бы думать о том, как выводить бизнес "набело", а не вгонять обратно в сторону максимально возможного уклонения, как, например, айти загнали сначала в ЧП, а потом когда увидели, что ЧП платит меньше налогов - продвигать идеи фискальных аппаратов каждому ЧП. Но так-то да - здесь более-мене видишь куда идут налоги, в Украине разворованный фонд против ковид до сих пор многих людей не смущает. Ну а что, проголосовали же по приколу, как когда-то за Януковича, потому что "он красивый мужчина".
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10.05.2021 15:31 Ответить
ЧП платит больше налогов чем ООО ! Запомните это раз и навсегда! 5% с оборота у ЧП и 1,5-2% эффективной налоговой нагрузки от оборота у ООО при обнале и оптимизации НДС У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1961. При том ООО может годами ничего не платить вообще, не показывая прибыль. У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 9467
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10.05.2021 16:37 Ответить
Ты в какой стране живёшь , фантазёр ? У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 4879
ты хоть шо то знаешь об Украине или только шо президент зебил?
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10.05.2021 16:02 Ответить
Кто о чем - а сраный совок про "врачей и учителей" У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1981
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10.05.2021 16:35 Ответить
У нарида все президенты - евреи. Все премьеры (кроме Еханурова) - евреи.
Кто же виноват, что нарид так деградировал ?
Как только нарид не терпит - братский сосед вводит войска и начинает войну.
Кто сидит в кремле - какой избранный нарид оккупировал кремль с 1917 года ?
Кто грозит всему миру ядерным пеплом ?
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10.05.2021 15:02 Ответить
ТССС!!! Сейчас хотят за нелюбовь к Евреям - уголовную статью ввести...
А ведь НЕ ЛЮБОВЬ не взялась с пустого места ! Для нее были и есть причины !
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10.05.2021 15:04 Ответить
А у нас КОГДА то БЫЛО иначе !? ТАК было всегда! И при породе и при яныке и ДО яныка !
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10.05.2021 15:02 Ответить
Ты нам виноват, совок драный, сбежавший в Данию (якобы). У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 2320
Нет контроля прежде всего за использованием налогов. Так что иди лесом, вместе с врачами и учителями, которые прекрасно берут налом за лечение и обучение, и не волнуются про какие то там налоги У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1286
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10.05.2021 16:34 Ответить
Если бы мы знали, кто нас контролирует, бояться было бы нечего.
Они знают о нас всё, а мы о них ничего.
Они подвинчивают нам (не себе) налоги, ограничивают выращивание продуктов питания
(вся еда из их рук), вся медицина - из и рук - как тут не начать бояться ?
Израиль не выдаёт беглецов с наворованными деньгами и не спрашивает откуда.
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10.05.2021 14:42 Ответить
Шапочку из фольги не забываете носить? У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 7319
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10.05.2021 16:38 Ответить
Шапочки на макушке - это по вашей части.
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10.05.2021 22:09 Ответить
Вся Європа перейшла в повний концтабір. Щось пікнеш - штраф, ще раз - більший штраф. Поліція права завжди. В Іспанії діти до 16 сиділи вдома без права виходу, дефакто під домашнім арештом, 55 днів поспіль, в минулому році. Я думав, що за це хтось підніме питання, хтось відповість. А там нічого. Діти заможніх людей мали вчителів та мали де гуляти, а бідняки там попросту раби. Що їм скажуть то і роблять. Масочки в Польщі досі на вулицях навіть треба носити. Вони допомогли комусь? І ніхто не буде притягнутий до відповідальості.
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10.05.2021 19:08 Ответить
кто боится ? где вы увидели "боимся" ? мы спокойно рассчитываемся наличными и в Дании и в Украине ..
"Люди приличные платят наличными" У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 3508
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10.05.2021 15:58 Ответить
манипуляция с твоей стороны, - любой иностранец может открыть счёт в любом банке Дании и положить туда свои сбережения (лишь бы на первоначальных взнос хватило) и никто не будет требовать никаких доказательств , тоже касается и датчан.. а то о чём ты пишешь распространяются на ваших политиков и госслужащих.. ...
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10.05.2021 16:53 Ответить
Зачем равняться на Данию ?
Почему не Швейцарию - средняя зарплата в 2 раза больше , только НАЛ , самая ходовая купюра 1000 франков (почти 1000 евро), все ходят с пачками НАСТОЯЩИХ денег , и никаких проблем ...
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10.05.2021 18:27 Ответить
Заработал я за с 90-х по 2013-й годы 400000 грн и все их держал в банке (если считать по курсу 2013 года 8 грн за 1$ это было $50000 доларов).
Потом за 2 года инфляция сделала курс 27 грн за 1$ и теперь у меня уже на счетах в банке менее $15000).
Государство забрало 2/3 моих сбережений на старость.
Больше я в банки ничего не складываю...
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11.05.2021 01:34 Ответить
Теперь и в ресторане пообедать нормально не дадут!
Это - холокост!
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10.05.2021 14:42 Ответить
Придётся разбивать счёт на несколько чеков.
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10.05.2021 14:47 Ответить
Хорошо, шо я успел новую машинку купить за наличку -- там больше 10 штук было -- так сложилось -- котлету денег в поезде тащил по всем карманам, аж на голландскую границу...*)
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10.05.2021 14:45 Ответить
Придётся покупать б/у тачку до 10 штук, и обновлять порциями до 10 штук.
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10.05.2021 14:50 Ответить
Шутишь? В Германии за наличку покупают машину ? Не верю ! 100 % не верю
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10.05.2021 14:52 Ответить
В Дании в школах приучат детей мастурбировать - верю.
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10.05.2021 14:56 Ответить
Кабы смотри Дискавери и убедись.
Но, за 10 штук ни один нормальный там не покупает, если спортивный мерин-купе 2011 года после ТО можно взять за 4-5 штук.
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10.05.2021 14:56 Ответить
Сейчас -- без проблем. Полюбэ покупка анонимной не будет. Это из-за жуликов ограничения хотят ввести, а не из-за добросовестных покупателей.
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10.05.2021 15:03 Ответить
Открываешь счет в банке, и оплачиваешь картой... У меня бнп парибас комиссии при покупке 0
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10.05.2021 14:52 Ответить
Надо было в воскресение выкупить тачилу, а узная я об этом после обеда в пятницу.
Бабки с одного счёта на другой уже нельзя было успеть перевести. Долганулся баром до вторника...
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10.05.2021 14:57 Ответить
Мудаческие банки в Европе за каждый чих процент берут, это не Украина
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10.05.2021 15:50 Ответить
_Лишить людей права на наличные - к этому всё идёт. Это - шаг к тоталитаризму, диктату и тотальному контролю государства над личностью (про конроль людей над властью речь уже не идёт). Ничем хорошим это не закончится, лишь становлением глобального античеловеческого, людоедского мироустройства в духе Оруэлла или Обитаемого острова. Когда ваши деньги не у вас, а у чужого дяди в банке - это уже не вполне ваши деньги...
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10.05.2021 14:48 Ответить
Ну деньги в кармане - это тоже как-бы ниочем. Ты меняешь что-то осязаемое (дом, машину, лошадь и тд) на пачку бумажек, которые тебе даже не гарантируют владение чем-то осязаемым.
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10.05.2021 15:06 Ответить
Значит ты не понял. Ну и ладно.
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10.05.2021 15:13 Ответить
Большинство не читало , то о чем ты говоришь, а значит не поймут...
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10.05.2021 15:42 Ответить
Могли фильмы видеть.
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10.05.2021 15:43 Ответить
Где взял - это может быть и коммерческая информация.
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10.05.2021 14:55 Ответить
Ничего не получится, напрасные потуги.
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10.05.2021 14:55 Ответить
Не знаю, сколько весит 10тыс евро, что они так обременяют европейцев, но 1млн, купюрами по 200 или 500 гривен влазит в обычный спортивный рюкзак и особо не обтяживают.
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10.05.2021 14:59 Ответить
Не знаю, что там комиссия решила принять. Но в Польше покупку выше 15000 злотых(3300 евро) уже очень давно можно совершать только по безналу. За какой год эта новость?
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10.05.2021 14:59 Ответить
Для того, чтобы вводить такие ограничения, власть должна быть абсолютно прозрачна.
Каждый работник госвертикали страны или структур ЕС
должен быть прозрачен в плане доходов и налогов.
И каждый гражданин должен иметь право посмотреть эти доходы
и сравнить с реальными тратами.
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10.05.2021 15:14 Ответить
ОБХСС?
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10.05.2021 20:41 Ответить
"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает"
_По просьбе и исключительно для блага трудящихся, разумеется. Все подлянки против народа всегда делаются именно под таким соусом. Ежу ясно что это предлог, а не причина, не мотив.
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10.05.2021 15:16 Ответить
Субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:
1) между собой - в размере до 10 000 (десяти тысяч) гривен включительно;
2) с физическими лицами - в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.
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10.05.2021 15:22 Ответить
речь о евро....
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10.05.2021 15:43 Ответить
Ну это про унас.
Граждане, кстате, тоже не могут между собой сделки на овер 50000 наличными оплачивать. Которые нотариально подтверждаются.

Но есть ньюанс.
Ответствености за это не предусмотрено У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 806
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10.05.2021 15:52 Ответить
практика ВС може змінитися і почнуть ці договори недійсними визнавати.
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10.05.2021 19:01 Ответить
Привет крипта
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10.05.2021 15:48 Ответить
Бандиты и враги народа и крипту возьмут к ногтю. Тотальный контроль. Концлагерь.
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10.05.2021 17:26 Ответить
Знакомый 60€ з бинанса кинул на испанскую карту,так ему сразу счет заблокировали. Хорошо что есть всякие визы в ПриватБанке и монобанк . Тут тотальный контроль .
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10.05.2021 18:39 Ответить
В Чехии это уже давно работает...
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10.05.2021 17:48 Ответить
Игры Зеленского\Марченко с ОВГЗ начинают тихо разрушать банковскую систему Украины.
Классический пример - "Ощадбанк". За 2020 год банк рапортовал о наличии прибыли 2,8 млрд грн., что позволило выплатить государству дивиденды в размере 833 млн грн. В 2021 году оказалось, что прибыль сформирована в результате от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, а на самом деле никакой прибыли просто нет. Результат - прибыль на первый квартал 2021 года упала почти в десять (!!) раз по сравнению с 2020 г.
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10.05.2021 20:07 Ответить
 
 