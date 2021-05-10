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Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут

Украина должна отмечать День победы над нацизмом не оглядываясь на Россию, которая превращает празднование в "токсичную историю", поскольку миллионы украинцев погибли во время Второй мировой войны.

Такое мнение высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"В борьбе за эти празднования нужно помнить: не спорь с дураком, он все равно задавит тебя опытом в этом деле. Поэтому не надо об этом спорить, имеется в виду Россия в споре за праздники. И второе, что важно сказать – Украина имеет право отмечать победу не из-за того, что Путин хочет отобрать или Путин все это превращает в токсичную историю, а из-за 8 млн наших человек, погибших во имя победы над нацизмом. 8 млн человек погибли, это важнейший аргумент", - подчеркнул Дробович.

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Комментируя официальную российскую точку зрения о Дне победы, глава УИНП отметил: "Бог с ними, с россиянами. Пусть сходят с ума как могут. Официальная госпропаганда так настроена, что они сами себя отравляют, это их дело. Наше дело – в спорах с ними не быть покусанными этими токсичными практиками, не принимать их".
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Топ комментарии
+29
А что в данном случае Дробович сказал неправильно??? Что тебя винторого скота возбудило??
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10.05.2021 14:50
+27
сгинь отсюда, недоносок вяликаросский! вы, сволочи, любым фашистам фору дадите, своей историей, и тем что сейчас творите
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10.05.2021 15:07
+25
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 2367
думаю, доволе кормить этого мокшанского тролля
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10.05.2021 15:19
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В бан, кацапское животное.
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10.05.2021 14:49 Ответить
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 9910Ну шош ти так палишся, салага?
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10.05.2021 14:50 Ответить
А что в данном случае Дробович сказал неправильно??? Что тебя винторого скота возбудило??
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10.05.2021 14:50 Ответить
ну,винторогие-то элита ...
козел обычный смердящий,нечерноземный.кацап Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 2267
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10.05.2021 14:54 Ответить
Шо дикий, то це точно, а що гуцул, то навряд!
Скоріше кацап з тайги!
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10.05.2021 14:54 Ответить
Отмечать день "победы над нацизмом" нужно одновременно с днем траура в связи с захватом Восточной Европы коммунизмом.
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10.05.2021 14:51 Ответить
Отгремел путинский парад, наступают суровые будни.
Осмысленно публикую ссылку на главный новостной портал РФ с главной новостью на сегодня, 10 мая.
Только со стула не упадите...
https://lenta.ru/news/2021/04/22/navoz/
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10.05.2021 14:55 Ответить
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 8320
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10.05.2021 14:57 Ответить
Це вона до кого звертається? До якої влади? Української???... Чи це переклад листа німкені, до Черчілля з Рузвельтом, у 1943-му?
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10.05.2021 17:24 Ответить
так цей текст підходить до будь-якого проукраїнскького ЗМІ. Російським ЗМІ вона такого написати апріорі не може, бо вони не можуть бути русофобними.
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10.05.2021 19:49 Ответить
Это просто ТРЕШ!!! Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 6022 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 2678 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 3734 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 7582 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 1122
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10.05.2021 15:14 Ответить
Та ладно вам. Разрабатывают закон об обращении стратегического сырья, которое участвует в производстве почти всей их военной техники, самолётов и практически в 100% их местного ширпотреба. Что в этом такого?
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10.05.2021 16:39 Ответить
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 1175
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10.05.2021 14:57 Ответить
Сперечатись з москалями - себе принижувати, вважаю виважена і правильна позиція Дробовича. Адже Ви шановні, не сперечаєтесь з розумово відсталою людиною, коли розумієте, що вона хвора.. З таким успіхом можна сперичатись з твариною(коровою) наприклад
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10.05.2021 14:57 Ответить
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 6181
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10.05.2021 15:01 Ответить
Фронтовики? Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 1625
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10.05.2021 15:46 Ответить
... наденьти ардина...
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10.05.2021 16:39 Ответить
********
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10.05.2021 16:46 Ответить
Українці Хахли - Лещенко, Лановий...
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11.05.2021 10:36 Ответить
казань брал, астрахань брал..шпака не брал))
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10.05.2021 17:41 Ответить
франтовики... стыд-позорррр наххх)))
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11.05.2021 02:17 Ответить
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 2438
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10.05.2021 15:02 Ответить
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 2672
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10.05.2021 15:02 Ответить
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 908
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10.05.2021 15:03 Ответить
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 3613
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10.05.2021 15:04 Ответить
сгинь отсюда, недоносок вяликаросский! вы, сволочи, любым фашистам фору дадите, своей историей, и тем что сейчас творите
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10.05.2021 15:07 Ответить
три пальца парень вытянул, и кацапы - заверещали как резаные свиньи,
это не зиг, а символ партии "Свобода" !
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10.05.2021 15:19 Ответить
Какой ты нах крымский, *********** твое хвамилие ,тварь *************...
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10.05.2021 15:49 Ответить
«В Совет народных комиссаров СССР.---------------Вы напрасно верите в мIровую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: "да здравствует мIровая социалистическая революция, да здравствует мIровой октябрь". Вы сеете по культурному мiру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Сколько раз в ваших газетах о других странах писалось: "час настал, час пробил", а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мiр==============Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.==========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
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10.05.2021 19:05 Ответить
Тебя в дверь ты в окно?Коцап видимо?😂🌷×××
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10.05.2021 15:08 Ответить
Это не взгляд Кремля!!! Вы правильно объясните . Это ....ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ!!! Цель - все та же, уничтожить нас слбственными руками. Спасибо деду за победу????
Б У деда был враг? И я найду врага! И могу быстро повторить!!!
Вот цель этой тре трескотни.....
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10.05.2021 15:05 Ответить
у таких как ты сплошь и рядом деды были вертухаями НКВДистами, помогавшими упырю сталену сгноить десятки миллионов граждан, загнаных совком в савецкий концлагерь. а их потомки теперь всех фашистами назначают, кто их "мсторию" не разделяет
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10.05.2021 15:10 Ответить
дуже дотепно. познер великий авторитет. пеши истчо
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10.05.2021 15:12 Ответить
с каких это помидоров познер русофоб?! опохмелись, пойди. живет на россии, пригретый кремлевской властью. приведи хоть один пример его русофобия
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10.05.2021 15:14 Ответить
ты откуда понаехал крыSSкий, чьих печенегов будешь , холоп ?
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10.05.2021 15:16 Ответить
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 2367
думаю, доволе кормить этого мокшанского тролля
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10.05.2021 15:19 Ответить
и еще...
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10.05.2021 15:23 Ответить
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 1087
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10.05.2021 15:24 Ответить
Рашистская паскуда,пшолнах отсюда! Как тебе уровень *мышебратства*, кстати ,ватный пдрс?
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10.05.2021 15:52 Ответить
та скоріш би тебе пристукнули.
набрид вже.
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10.05.2021 15:24 Ответить
Позднеру можно верить?
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10.05.2021 15:22 Ответить
Вы правильно толкуйте! Кто из немцев сдела эсосовцев?? Они простот ак с неба не упали. Это их сделала такими пропаганда, ....без разницы какая, по радио, по оратории. Есть результат. Тот же метод. Вы думаете для броварцев, ненависны украинцы??? Да они срали на вас, перед Октоберфестом. Но...., но!,,...чтобы отменить Октоберфест, и позвать их на войну, нужна методология, т.е. программный код, другими словами ...ПРОПАГАНДА,!!
Это тот же приемчик, который работает сейчас.
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10.05.2021 15:13 Ответить
Броварцы - это жители Броваров? Какое они имеют отношение к Октоберфесту?
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23.09.2021 11:53 Ответить
Ты себе чистые штаны купи, а то повторишь, а переодеться невошто. 😁
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10.05.2021 15:19 Ответить
на деда напали есесовцы после того как дед напал на Финляндию, а потом с есесовцами вместе напал на Польшу? аяяй, какое горе! Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 7458
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10.05.2021 16:59 Ответить
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 7260
благодарствует дидам за пабеду
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10.05.2021 15:06 Ответить
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 9577
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10.05.2021 15:22 Ответить
вернее
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10.05.2021 15:28 Ответить
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 6746
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10.05.2021 15:29 Ответить
Cтрашная тварь ,как жиСть на рф , да и сиськи не задались с волосиками....
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10.05.2021 15:57 Ответить
Тебе - ******* КАЦАПСКОЙ, прямой речью говорят, что твои дедываевали не ваевали а крысячили в тылах и закидывали доносы твоему дедушке СРАЛину!!! Чо непонятного, ******?!?!?!?!
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10.05.2021 15:32 Ответить
Жги рашиста-мудака,
Морда просит кулака
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10.05.2021 15:28 Ответить
Спросите вы у Сатаны.
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война.
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10.05.2021 15:31 Ответить
Спросите вы у тишины хотят ли русские войны? И ответит тишина, русские и есть война...
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10.05.2021 16:38 Ответить
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 6852
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10.05.2021 15:35 Ответить
Яке ж ти нещасне.
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10.05.2021 15:46 Ответить
Спамьте ишака козломордоко, не ленитесь.
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10.05.2021 15:48 Ответить
Це Пирла-відомий в Севастополі любитель морячків.
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10.05.2021 15:50 Ответить
Пирла? Знаю Пирло , экс футболиста и тренера Ювентуса, а это что за чучело? Ватный камикадзе на Цензоре?
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10.05.2021 15:52 Ответить
О, это (если память не изменяет) ещё с Корреспондента пошло

По 10бальной шкале неадекватности был на твёрдой 9 с плюсом .
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10.05.2021 16:42 Ответить
Все прально він сказав ,але відзначати цю подію треба 8 Травня (!!!) як вся Європа , а не 9 го !
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10.05.2021 15:50 Ответить
В этом году Харьков показал свое кацапское гнилое нутро. Такого не было давно. Автопробег победобесия. Кто эти существа и зачем живут в Украине?
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10.05.2021 15:51 Ответить
Стрілочників не варто шукати, марна справа, а от організаторів та фінансистів бажано. Для того існуюють в Державі Україна цілі полчища дармоїдів в т.ч вр і її складові які спокійно прожирають державні кошти.
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10.05.2021 18:59 Ответить
абсолютно верная позиция.
ватное быдло на паРаше устраивает побєдобєсиє, вкладываемое их господами им в бошки - это их личное горе. нам то чего переживать по этому поводу? Украина избавилась от подобного и ладно. без того проблем хватает.
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10.05.2021 16:43 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, вінідіктави, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.05.2021 19:23 Ответить
 
 