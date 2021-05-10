Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут

Украина должна отмечать День победы над нацизмом не оглядываясь на Россию, которая превращает празднование в "токсичную историю", поскольку миллионы украинцев погибли во время Второй мировой войны.

Такое мнение высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"В борьбе за эти празднования нужно помнить: не спорь с дураком, он все равно задавит тебя опытом в этом деле. Поэтому не надо об этом спорить, имеется в виду Россия в споре за праздники. И второе, что важно сказать – Украина имеет право отмечать победу не из-за того, что Путин хочет отобрать или Путин все это превращает в токсичную историю, а из-за 8 млн наших человек, погибших во имя победы над нацизмом. 8 млн человек погибли, это важнейший аргумент", - подчеркнул Дробович.

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Комментируя официальную российскую точку зрения о Дне победы, глава УИНП отметил: "Бог с ними, с россиянами. Пусть сходят с ума как могут. Официальная госпропаганда так настроена, что они сами себя отравляют, это их дело. Наше дело – в спорах с ними не быть покусанными этими токсичными практиками, не принимать их".