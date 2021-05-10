Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина должна отмечать День победы над нацизмом не оглядываясь на Россию, которая превращает празднование в "токсичную историю", поскольку миллионы украинцев погибли во время Второй мировой войны.
Такое мнение высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.
"В борьбе за эти празднования нужно помнить: не спорь с дураком, он все равно задавит тебя опытом в этом деле. Поэтому не надо об этом спорить, имеется в виду Россия в споре за праздники. И второе, что важно сказать – Украина имеет право отмечать победу не из-за того, что Путин хочет отобрать или Путин все это превращает в токсичную историю, а из-за 8 млн наших человек, погибших во имя победы над нацизмом. 8 млн человек погибли, это важнейший аргумент", - подчеркнул Дробович.
Комментируя официальную российскую точку зрения о Дне победы, глава УИНП отметил: "Бог с ними, с россиянами. Пусть сходят с ума как могут. Официальная госпропаганда так настроена, что они сами себя отравляют, это их дело. Наше дело – в спорах с ними не быть покусанными этими токсичными практиками, не принимать их".
Пожалуйста, подождите...
козел обычный смердящий,нечерноземный.кацап
Скоріше кацап з тайги!
Осмысленно публикую ссылку на главный новостной портал РФ с главной новостью на сегодня, 10 мая.
Только со стула не упадите...
https://lenta.ru/news/2021/04/22/navoz/
УкраїнціХахли - Лещенко, Лановий...
это не зиг, а символ партии "Свобода" !
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.==========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
Б У деда был враг? И я найду врага! И могу быстро повторить!!!
Вот цель этой тре трескотни.....
думаю, доволе кормить этого мокшанского тролля
набрид вже.
Это тот же приемчик, который работает сейчас.
благодарствует дидам за пабеду
Морда просит кулака
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война.
По 10бальной шкале неадекватности был на твёрдой 9 с плюсом .
ватное быдло на паРаше устраивает побєдобєсиє, вкладываемое их господами им в бошки - это их личное горе. нам то чего переживать по этому поводу? Украина избавилась от подобного и ладно. без того проблем хватает.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!