Пассажиропоток через открытые КПВВ на Донбассе уменьшился почти вдвое по сравнению с прошлой неделей, - штаб ООС

По решению командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения.

Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупационные войска разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

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Следует отметить, что в контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился почти вдвое. В целом, за минувшую неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 3 346 человек, а на контролируемую территорию - 3 400 человек.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекло 114 человек и 30 транспортных средств на временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 122 человека и 36 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

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Следует напомнить, что в соответствии с приказом Командующего Объединенных сил, в контрольных пунктах продлено действие карантина. Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

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Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.

Для представителей иностранных государств при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.