РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12322 посетителя онлайн
Новости Происшествия
1 853 13
Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182) КПВВ (330)

Пассажиропоток через открытые КПВВ на Донбассе уменьшился почти вдвое по сравнению с прошлой неделей, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пассажиропоток через открытые КПВВ на Донбассе уменьшился почти вдвое по сравнению с прошлой неделей, - штаб ООС

По решению командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения.

Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупационные войска разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Пассажиропоток через открытые КПВВ на Донбассе уменьшился почти вдвое по сравнению с прошлой неделей, - штаб ООС 01

Следует отметить, что в контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей уменьшился почти вдвое. В целом, за минувшую неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины проследовало 3 346 человек, а на контролируемую территорию - 3 400 человек.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекло 114 человек и 30 транспортных средств на временно оккупированную часть Донецкой области, в то же время 122 человека и 36 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Также читайте: Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один - в Станице Луганской, - Госпогранслужба

Следует напомнить, что в соответствии с приказом Командующего Объединенных сил, в контрольных пунктах продлено действие карантина. Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Также смотрите: С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов. ФОТОрепортаж

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.

Для представителей иностранных государств при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Дідиваіватєлі відпочивають після штурму Рейхстагу.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:01
+3
отсыпаются...после дна пабеды.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:59
+3
сняли наши пенсии и поехали на парад фапать.....
показать весь комментарий
10.05.2021 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отсыпаются...после дна пабеды.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:59 Ответить
Дідиваіватєлі відпочивають після штурму Рейхстагу.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:01 Ответить
сняли наши пенсии и поехали на парад фапать.....
показать весь комментарий
10.05.2021 15:02 Ответить
Який сум! Який смуток!
(ніт)
показать весь комментарий
10.05.2021 15:08 Ответить
готовятся к наступлению?
показать весь комментарий
10.05.2021 15:09 Ответить
Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5926
показать весь комментарий
10.05.2021 15:10 Ответить
Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9232
показать весь комментарий
10.05.2021 15:11 Ответить
Кабан і три свиноматки! Програма в світі тварин.
показать весь комментарий
10.05.2021 19:28 Ответить
пособники оккупантов тесты при въезде должны сдавать
показать весь комментарий
10.05.2021 15:17 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО должны быть закрыты лет на 20. Чем раньше закроем, тем раньше проситься начнут в Украину. Если мы им по 2 пенсии будем платить, они всегда будут ругать Украину.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:22 Ответить
3 млрд в месяц..За эти деньги уже давно бы всем проукраинским переселенцам можно было жилье на вторичном рынке купить..только с условием не пересекать линию разграничения..Не шастать туда -сюда
показать весь комментарий
10.05.2021 17:52 Ответить
А що не так?
показать весь комментарий
10.05.2021 15:58 Ответить
Закрити всі пункти пропуску і ніяких пенсій! Хай живуть у дирі за яку проголосували!
Бо не ... !
показать весь комментарий
10.05.2021 19:26 Ответить
 
 