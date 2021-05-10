В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице

Россия не собирается платить компенсацию Чехии по "абсурдным" обвинениям за последствия взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РИА Новости" заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявляла, что Прага будет требовать от Москвы не менее 1 млрд крон (около $47 млн по курсу Национального банка Чехии на 10 мая).



В Чехии уже не знают, что придумать, отреагировал Джабаров. Он отметил, что "не было ни расследования, ни установления всех фактов". Никто Чехии платить не будет, "это абсурд", добавил российский сенатор.



По словам Джабарова, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш "заигрался", предложив странам Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.



По мнению сенатора от Еврейской автономной области РФ, подобная политика – игра премьер-министра, которому "очень хочется понравиться американцам".

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Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

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