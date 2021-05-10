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Новости За рубежом
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В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице

Россия не собирается платить компенсацию Чехии по "абсурдным" обвинениям за последствия взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РИА Новости" заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявляла, что Прага будет требовать от Москвы не менее 1 млрд крон (около $47 млн по курсу Национального банка Чехии на 10 мая).

В Чехии уже не знают, что придумать, отреагировал Джабаров. Он отметил, что "не было ни расследования, ни установления всех фактов". Никто Чехии платить не будет, "это абсурд", добавил российский сенатор.

По словам Джабарова, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш "заигрался", предложив странам Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.

По мнению сенатора от Еврейской автономной области РФ, подобная политика – игра премьер-министра, которому "очень хочется понравиться американцам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице

Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Читайте также: Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в Чехии хранились боеприпасы для Украины
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Топ комментарии
+37
А чехи арестуют немного собственности рашки на территории Чехии 😀😀😀
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10.05.2021 15:15
+24
парашия - независимая страна? Ты серьезно или ты дурак?! Более 80% экспорта парашии - энергоресурсы. Если цивилизованный мир обьявит эмбарго на энергоресурсы с московии, то парашка загнется как страна.
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10.05.2021 15:27
+20
та й таке В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 4574

В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 8443
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10.05.2021 15:19
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Правила форума Совет форумчан
А чехи арестуют немного собственности рашки на территории Чехии 😀😀😀
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10.05.2021 15:15 Ответить
У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 5171
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10.05.2021 15:37 Ответить
вот что у чехов немного...- зато кое-у-кого побольше макшанского- вот там и по-круче будет..))) а нам, и всем,- полезнее)))
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11.05.2021 01:58 Ответить
Добре, що не вимагають компенсацію " За клевету" проти паРаші.... Какие ваши доказательства...?
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10.05.2021 15:15 Ответить
Типичный случай. И тут же, тутже сразу же ...иск в международный суд. Без промедления. А Украина поможет, мы были заказчиками изделий!
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10.05.2021 15:16 Ответить
мы были заказчиками изделий!

Кстати, да, и мы тоже должны потребовать от "рф" компенсацию.
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10.05.2021 15:36 Ответить
А я не вппевнений, що підтримає. А як же шмарклі потім в буркали путінХУЙЛО заглядати?
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10.05.2021 16:32 Ответить
Це ж кацапи...
Тому чехам треба змусити парашню заплатити.
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10.05.2021 15:17 Ответить
Заплатити означає визнати, що винуватий. Тому вони на це не погодяться.
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10.05.2021 15:18 Ответить
та й таке В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 4574

В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 8443
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10.05.2021 15:19 Ответить
Уважаемый Цензор в паРаше нет сенаторов...и никогда не было...
В паРаше есть только депутаты госдуры...
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10.05.2021 15:21 Ответить
Сенаторы Российской Федерации[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедииТекущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 ноября 2020; проверки требует 1 правка.Перейти к навигацииПерейти к поискуСенаторы Российской Федерации - представители всех субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, верхней палате Федерального Собрания (парламента России).
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10.05.2021 16:22 Ответить
В параше именованное двухуровневое представительство ....., и как раз именованные "сенаторы" заседают в Совете Федерации Федерального Собрания Российской *********...
Совет ********* является «верхней» палатой Федерального Собрания ‑‑ парламента Российской Федерации....
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10.05.2021 16:42 Ответить
в госдуре депутаты, а в верней палате сенаторы. погуглил бы что ли? У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 2421
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10.05.2021 17:03 Ответить
Погуглил.....сената в паРаше не нашел..... и не нашел ни одного документа в котором бы совет ********* в паРаше назывался бы "сенатом"...
Так что увы и ах...эти скоты кто угодно....но только не сенаторы....
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10.05.2021 18:37 Ответить
А кто бі сомневался?
Но шумиха была поднята не в надежде срубить рашинских денег.
В мире новый тренд - идет опускание раши. Так что - вы уже по факту платите, утырки.
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10.05.2021 15:21 Ответить
парашия - независимая страна? Ты серьезно или ты дурак?! Более 80% экспорта парашии - энергоресурсы. Если цивилизованный мир обьявит эмбарго на энергоресурсы с московии, то парашка загнется как страна.
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10.05.2021 15:27 Ответить
Это ботинок пригожинский. Враг! Не дискутировать - сразу аннигилировать ублюдка.
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10.05.2021 15:29 Ответить
Да за ради бога, хоть в данный момент прекращайте! Почему не будете, сцыкотно???
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10.05.2021 15:38 Ответить
Це кацап півгодини тому тут зареєструвався, щоб отаку муйню тут написати. І не ліньки ж було. Явно пригожинський.
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10.05.2021 15:39 Ответить
Но почему то он этого не делает. Интересно, почему? У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 6531
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10.05.2021 21:12 Ответить
Это ты такой дурной от вонючей крымской водички?
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10.05.2021 15:28 Ответить
Разве паРаша когда-нибудь признала свою вину, извинилась, покаялась?.. Это суть ее, это ее принцип. Все враги вокруг, все виноваты, а она белая и пушистая! Мрази...
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10.05.2021 15:21 Ответить
я ще під новиною від чехів "Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице" про це сказав
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10.05.2021 15:24 Ответить
и кто из вас сейчас сверху, **********?
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10.05.2021 15:41 Ответить
та да, мала компенсація... треба було виставити 2-3 лярда... втім, переконаний, так і буде У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 924
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10.05.2021 15:26 Ответить
Что, тебе непривычно видеть, как наконец то рашка получает, что заслужила? Привык смотреть на рашку снизу вверх? Выпрями спину, давно пора...
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10.05.2021 15:28 Ответить
Ты, кацап опущенный, стал раком и челом о землю бей, прежде чем что либо пиндеть спроси разрешения у своего хозяина, после уплаты дани,кадырки-сверепого.
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10.05.2021 15:39 Ответить
Хоча цей Джабаров жодного відношення до касапських фінансів не має, але ті, хто має - попросту доручили йому озвучити *****.
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10.05.2021 15:23 Ответить
Газом сплатять по бартеру? У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 4548
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10.05.2021 15:23 Ответить
Та чехи на это и не надеялись, они сами сказали, что если русня согласится заплатить, то это значит признаться. А кацапы никогда не признаются. Поэтому, требование заплатить ущерб, было сделано для того, чтобы лишний раз показать гнилую суть паРаши.
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10.05.2021 15:25 Ответить
це кацапам від Чехів. У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 6852

У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 6314
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10.05.2021 15:28 Ответить
Та ну. Только если в эту бутылку нассать, тогда да.
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10.05.2021 15:30 Ответить
Посадить на эту бутылку...так кацапне будет привычнее..
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10.05.2021 15:35 Ответить
Русня к этому привыкшая, бьёт, значит любит. А ещё чехи у русских дурачков царское золото отжали и домой увезли.
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10.05.2021 15:32 Ответить
Чехи, кому должны, так всем прощают.
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10.05.2021 15:37 Ответить
бабку твою на хор пустили? так для нее это единственный светлый день в жизни был)))))))))
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10.05.2021 15:43 Ответить
Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина
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10.05.2021 15:29 Ответить
Есть...недвиги и прочего принадлежащего паРаше в Чехии предостачно...не на одну компенсацию хватит...
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10.05.2021 15:38 Ответить
Так они встречный иск в хамовнический суд подадут. И выиграют (скорее всего ). И ещё Чехия останется им должна.
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10.05.2021 16:04 Ответить
Історично Русь заснована в Києві, це тепер розділилися, росія без Києва не має історії. Буде гаряче, дуже гаряче.
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10.05.2021 15:39 Ответить
До Русі життя не було...і після Русі життя не було...
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10.05.2021 15:51 Ответить
Ну так давайте розбіжимось по світу, я вважаю якщо наша вишиванка існує, ми найкращі. Вона дійсно краща.
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10.05.2021 16:01 Ответить
А от евреев выступил Джабаров,
из бывших ФСБшных упырей,
евреям он не нужен даже даром,
но в Раше все не так, как у людей.
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10.05.2021 17:50 Ответить
Ввести вербетицкий налог на лаптей, посещающих Прагу, и платить один хрен прийдется!
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10.05.2021 19:41 Ответить
Платить не будут, будут расплачиваться. Репутацией международного террориста, обнищанием населения.
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10.05.2021 20:52 Ответить
А КТО Ж ТЕХ РОССИЯН УЖЕ СПРАШИВАТЬ БУДЕТ !?) ТАДЖИКИСТАН !?) ГЛАВНОЕ НЕ ЖАЛЕТЬ ИХ НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
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10.05.2021 21:40 Ответить
Арестуют счета, имущество, строения - делов-то.
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10.05.2021 23:20 Ответить
блин..Ну какие проблемы?!!
Пирамиды построили..Каналы и тоннели прорыли..Ерунда!!!
А Сранорашку обнести опалубкой и залить бетоном нужно ***... ООН?!!!
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11.05.2021 01:30 Ответить
 
 