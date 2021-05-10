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Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза "Стратегический компас"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас". После этого последует его дальнейшее обсуждение.

Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.

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"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.
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"Болтологія" - переливання з пустого в порожнє продовжуватиметься до нового року....
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10.05.2021 15:26 Ответить
продовжуватиметься ... -- эт точно -- с таким словом долго не поболтаешь -- язык сломается...*)
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10.05.2021 15:32 Ответить
Навіть в Євросоюзі вже зрозуміли, що касапи - агресор і окупант. І що поки що ***** окупував лише порівняно невеликі території України, Молдови та Грузії... (та й ще не всю територію Азербайджану звільнив...). І що намагається продовжити свою політикою агресією проти ЄС.
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10.05.2021 15:30 Ответить
Этакий испанский Симоненко, левый на все голову, как и остальные красные комиссары ЕС. Коммуняка из испанской социалистической рабочей партии. Ух они и навоюются под своими красными знаменами. Вместе с Могерини, комсомолкой компартии Италии и комсомольцем Столтенбергом из норвежской рабочей партии.
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10.05.2021 16:21 Ответить
Як швидко ця ******* забула 45-й...
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10.05.2021 16:34 Ответить
Так і бачу " департамент глубокой озабоченності", управління "рішитільнава протеста" і навіть " камитет по санкциям фіз.ліц без апридильонава мєста житільства".
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10.05.2021 16:35 Ответить
как бы эти европейские подельники рашиста снова по "рашистскому стратегическому компасу" не отрезали еще часть территории Украины,как это сделали в Минске "стратегические путинские партнеры фрицы,во главе с Меркель, и жабоеды, во главе с Оландом ,а на подтанцовке итальнская Могоричини,,,?
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10.05.2021 20:46 Ответить
 
 