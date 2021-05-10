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Новости За рубежом
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НАТО (8937) Дуда (639) Бухарестская девятка (7)

Про Украину будут говорить и во время заседаний "Бухарестской девятки", и на саммите НАТО, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Про Украину будут говорить и во время заседаний

Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине в контексте агрессивных действий России. Этот вопрос будет одним из основных во время саммита "Бухарестской девятки" 10 мая, а также во время саммита Альянса 14 июня в Брюсселе.

Об этом заявил Президент Польши Дуда в понедельник в Бухаресте во время совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Йоханнисом в рамках официального визита в Румынию, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО", - заявил Дуда.

Президент РП обратил внимание на недавнюю передислокацию российских войск к границам Украины, что еще две недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины". Он отметил, что сейчас российские военные подразделения возвращаются к своим постоянным местам дислокации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину

"Но нет никаких сомнений, что ситуация там очень сложная, ведь часть территории Украины остается оккупированной, говорится, в частности, о части Донецкой и Луганской областей", - констатировал Дуда.

Польский лидер отметил, что Россия очень умело провела перебрасывание значительного количества своих военных подразделений к границам Украины, и, соответсвенно, НАТО должно на это обратить внимание в первую очередь с военной точки зрения. По его убеждению, в последние годы наблюдается агрессивное поведение России, ее несомненное возвращение к имперской политике, проявлением чего стала агрессия против Украины в 2014 году, оккупация Крыма и части восточной Украины.

"Сейчас очень важно показывать, что НАТО является живым НАТО и реагирует на изменение ситуации", - отметил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бухарестская девятка" выступает за усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, - Дуда

Глава Польского государства выразил удовлетворение, что в саммите "Бухарестской девятки" 10 мая примут участие Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это показывает, насколько эта встреча важна и воспринимается положительно в НАТО. Это демонстрирует евроатлантической единство, это сейчас очень важно ", - отметил Дуда.

Президент Польши отметил, что "Бухарестской девятка" является "важным форумом в рамках НАТО", а участие Байдена и Столтенберга свидетельствует о том, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".

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"Поэтому я не сомневаюсь, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", - отметил Дуда.

Он добавил, что сейчас важно во время саммита "Бухарестской девятки" детально обсудить этот вопрос, чтобы потом, во время саммита НАТО, "представить общую позицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз
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Топ комментарии
+6
это он не нам говорит...это он говорит остальным членам ЕС и НАТО...
щоб понимали ,для чего надо Украину поддерживать.
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10.05.2021 15:41
+4
Привет клоунам. дадуда-дуда
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10.05.2021 15:40
+2
Он прав, дело в том, что в Украине так и не вычистили чекистов из органов, поэтому к Украине нужно относится очень осторожно, мне очень жаль, что я вынужден это говорить про свою страну, но у нас все еще много совкового говна сидит и в СБУ и в МВД и та далее...
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10.05.2021 16:33
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Про Украину будут говорить и во время заседаний "Бухарестской девятки", и на саммите НАТО, - Дуда - Цензор.НЕТ 5003
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10.05.2021 15:35 Ответить
Привет клоунам. дадуда-дуда
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10.05.2021 15:40 Ответить
Да что за хрень ты несешь, чебураха драная шифрованная
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10.05.2021 16:04 Ответить
Прювет зебобикам, дадуда-дуда.
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10.05.2021 18:09 Ответить
это он не нам говорит...это он говорит остальным членам ЕС и НАТО...
щоб понимали ,для чего надо Украину поддерживать.
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10.05.2021 15:41 Ответить
Это он говорит тем, которые ради этого и собрались.
...не блаженным верующим...
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10.05.2021 15:45 Ответить
С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности

Понятно сказано про сегодняшнюю Украину? -- с двумя взимоисключающими сторонами...
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10.05.2021 15:43 Ответить
Аааааа,опять ты попердываешь,краснозадая тряпка
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10.05.2021 16:06 Ответить
Он прав, дело в том, что в Украине так и не вычистили чекистов из органов, поэтому к Украине нужно относится очень осторожно, мне очень жаль, что я вынужден это говорить про свою страну, но у нас все еще много совкового говна сидит и в СБУ и в МВД и та далее...
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10.05.2021 16:33 Ответить
А до цього, майже 7 років, що робили ? Правильна відповідь - ГОВОРИЛИ... Ну поговоріть, ще років 7....
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10.05.2021 15:51 Ответить
Если у вас всё время одно и то же, то про это и говорят одно и то же...
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10.05.2021 15:55 Ответить
Погоджусь ! Але дрібні, злодійкуваті, не компетентні, безвідповідальні, популістичні політики, не тільки в Україні - а по всьому світу.. сильні політики - є, але в них свої недоліки...
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10.05.2021 16:04 Ответить
Если мы не будем уклоняться во все строны сразу, то Запад хочет помочь Украине замириться с Россией. Потому что война, никаких вопросов не решает -- она увеличивает их количество и откладывает их разрешение на будущее...
Помочь надо так, что бы, если вдруг Украина ляжет под России сателлитом, самому Западу не вляпаться в халэпу.
Инициатива стать свободной и независимой от России, должна принадлежать в первую очередь Украине! -- а не забугорным политикам.
Задолбали вы уже всех, короче, своими ломаными векторами метаний... -- но вас никто не бросит, конечно.

Россия -- враг Западной Цивилизации! ...Украина не должна стать врагом...
Мы стараемся -- насколько вы нам позволяете...*)
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10.05.2021 16:30 Ответить
Польша, ау. ЕС, ау. НАТО - ау!
Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда - Цензор.НЕТ 9069
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10.05.2021 15:54 Ответить
Им покуй. ************** жрут свои сопли Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда - Цензор.НЕТ 439
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10.05.2021 16:08 Ответить
Он издевается над зекретином?
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10.05.2021 16:40 Ответить
Про Украину будут говорить/ Что будут говорить, известно. На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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10.05.2021 18:40 Ответить
Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения. Главный вопрос - позиция президента США Байдена. В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
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10.05.2021 20:06 Ответить
 
 