Про Украину будут говорить и во время заседаний "Бухарестской девятки", и на саммите НАТО, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине в контексте агрессивных действий России. Этот вопрос будет одним из основных во время саммита "Бухарестской девятки" 10 мая, а также во время саммита Альянса 14 июня в Брюсселе.
Об этом заявил Президент Польши Дуда в понедельник в Бухаресте во время совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Йоханнисом в рамках официального визита в Румынию, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО", - заявил Дуда.
Президент РП обратил внимание на недавнюю передислокацию российских войск к границам Украины, что еще две недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины". Он отметил, что сейчас российские военные подразделения возвращаются к своим постоянным местам дислокации.
"Но нет никаких сомнений, что ситуация там очень сложная, ведь часть территории Украины остается оккупированной, говорится, в частности, о части Донецкой и Луганской областей", - констатировал Дуда.
Польский лидер отметил, что Россия очень умело провела перебрасывание значительного количества своих военных подразделений к границам Украины, и, соответсвенно, НАТО должно на это обратить внимание в первую очередь с военной точки зрения. По его убеждению, в последние годы наблюдается агрессивное поведение России, ее несомненное возвращение к имперской политике, проявлением чего стала агрессия против Украины в 2014 году, оккупация Крыма и части восточной Украины.
"Сейчас очень важно показывать, что НАТО является живым НАТО и реагирует на изменение ситуации", - отметил Дуда.
Глава Польского государства выразил удовлетворение, что в саммите "Бухарестской девятки" 10 мая примут участие Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Это показывает, насколько эта встреча важна и воспринимается положительно в НАТО. Это демонстрирует евроатлантической единство, это сейчас очень важно ", - отметил Дуда.
Президент Польши отметил, что "Бухарестской девятка" является "важным форумом в рамках НАТО", а участие Байдена и Столтенберга свидетельствует о том, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".
"Поэтому я не сомневаюсь, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", - отметил Дуда.
Он добавил, что сейчас важно во время саммита "Бухарестской девятки" детально обсудить этот вопрос, чтобы потом, во время саммита НАТО, "представить общую позицию".
Пожалуйста, подождите...
щоб понимали ,для чего надо Украину поддерживать.
...не блаженным верующим...
Понятно сказано про сегодняшнюю Украину? -- с двумя взимоисключающими сторонами...
Помочь надо так, что бы, если вдруг Украина ляжет под России сателлитом, самому Западу не вляпаться в халэпу.
Инициатива стать свободной и независимой от России, должна принадлежать в первую очередь Украине! -- а не забугорным политикам.
Задолбали вы уже всех, короче, своими ломаными векторами метаний... -- но вас никто не бросит, конечно.
Россия -- враг Западной Цивилизации! ...Украина не должна стать врагом...
Мы стараемся -- насколько вы нам позволяете...*)