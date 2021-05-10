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Новости За рубежом
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Австрия (734) Шалленберг Александр (37)

У Евросоюза должен быть общий голос против России, чтобы быть услышанным - глава МИД Австрии Шалленберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

У Евросоюза должен быть общий голос против России, чтобы быть услышанным - глава МИД Австрии Шалленберг

Государства-участники Европейского Союза должны говорить в один голос против России, чтобы быть услышанными.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 10 мая.

Говоря о политике ЕС в отношении России, Шалленберг заявил, что государствам-участникам нужен "общий голос против России" - "только тогда мы будем услышаны".

"Диалог - когда возможно, но границы - когда надо. И, к сожалению, пока надо все больше границ, чем в прошлом", - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с президентом Австрии Ван дер Белленом санкции против РФ и пригласил его присоединиться к "Крымской платформе", - ОПУ

Шалленберг не исключил, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС в понедельник будет обсуждаться и вопрос введения новых санкций против России. "Что касается наших границ против России, то мы еще не достигли края", - заявил он.

Австрийский министр также прокомментировал намерения России создать "черный список" государств, с которыми у РФ плохой уровень сотрудничества. Он предположил, что в этом списке будут не все государства-члены ЕС, но "именно здесь Евросоюз должен давать общий ответ".

При этом, глава МИД Австрии не видит проблемы в том, что Австрия и другие страны-участницы хотят приобрести российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V". По его словам, вакцинация находится за пределами геополитики.

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Топ комментарии
+10
А вот сегодня мы потеряли Вову и не знаем где он ...😁
Никто не видел это маленькое зеленое и гадкое существо ?
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10.05.2021 16:37
+5
Фраза о скотовакцине подчеркнула то, что этот почти Шелленберг на содержании }{уйла. У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 8851
У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 9186
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10.05.2021 17:02
+4
После того, как чехи подняли антикацапскую волну в ЕС, австрийские шлюхи резко включили заднюю. Какая неожиданность!
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10.05.2021 17:12
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Оборони, Создатель, если он этим голосом видит голос Австрии
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10.05.2021 16:29 Ответить
Что тебе не так?
"Диалог - когда возможно, но границы - когда надо. И, к сожалению, пока надо все больше границ, чем в прошлом", - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства.
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10.05.2021 16:34 Ответить
У Евросоюза должен быть общий голос против России, чтобы быть услышанным - глава МИД Австрии Шалленберг - Цензор.НЕТ 5789
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10.05.2021 16:34 Ответить
У Евросоюза должен быть общий голос против России, чтобы быть услышанным - глава МИД Австрии Шалленберг - Цензор.НЕТ 8787
https://censor.net/ua/news/3239083/my_povynni_govoryty_z_putinym_tetatet_zelenskyyi
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10.05.2021 16:40 Ответить
Та да...... є таке чудо...
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10.05.2021 16:59 Ответить
Опаньки, Австрия хочет общий голос, а то все время подпевала кацапне и заискивающе заглядывала х*йлу в рот!!!!!
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10.05.2021 16:35 Ответить
А вот сегодня мы потеряли Вову и не знаем где он ...😁
Никто не видел это маленькое зеленое и гадкое существо ?
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10.05.2021 16:37 Ответить
Может подохло?
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10.05.2021 16:46 Ответить
Може быть , но ещё не завонялось 😂
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10.05.2021 18:21 Ответить
Таким был 5й президент, тварь ты рашистская-неофашистская
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10.05.2021 17:23 Ответить
Марення Шалленберг нагадує мені, набір пустих і безглуздих фраз українського гаранта.. " Черный список".. це як плюси і мінуси... ?
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10.05.2021 16:37 Ответить
Пока у вас только голос церковной мыши
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10.05.2021 16:46 Ответить
что по этому поводу сказала бы деффачка-ксерокс...?\по поводу Европы...?\
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10.05.2021 16:57 Ответить
Фраза о скотовакцине подчеркнула то, что этот почти Шелленберг на содержании }{уйла. У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 8851
У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 9186
показать весь комментарий
10.05.2021 17:02 Ответить
После того, как чехи подняли антикацапскую волну в ЕС, австрийские шлюхи резко включили заднюю. Какая неожиданность!
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10.05.2021 17:12 Ответить
не было ни одного события , чтоб кацапы признали себя виновными,
ихнихденет и они ниучомневинаваты
это их теория неонацизма (политика кремля)
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10.05.2021 17:18 Ответить
Короче нас викреслили зі світової і зокрема європейської політики.
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10.05.2021 17:31 Ответить
...мід аустрії? lol....
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10.05.2021 20:14 Ответить
Цей голос нагадує овече мекання. Ніякої гідності.
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11.05.2021 00:16 Ответить
 
 