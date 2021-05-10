С начала суток 10 мая враг 2 раза нарушил перемирие на Донбассе, - штаб ООС
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С целью дальнейших обвинений в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, 10 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдеевка - с подствольных гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".
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Виткані ночі зажурою.
Очі сивіють у зір.
Я у розмові здаюся похмурою?
Ти в тім не винен, повір…
Хочеться в ночі замріяні
Наше кохання вплести.
Але у серці, де болі посіяні,
Радість не може рости.
Стежу завжди за подіями
Сходу і роти, де ти…
Зустріч я нашу змальовую мріями…
Рідний, єдиний… Живи!
Там випробовують «Градами»
Наше кохання й життя.
Тільки я знаю: не можна снарядами
Вбити моє почуття.
Ми ж бо повінчані! Пара ми.
Нас не розлучить ніхто.
Вдвох ми забудемо ночі з кошмарами,
Піде в минуле АТО.
Милий, коханий мій, соколе!
Разом дійдемо до мрій
І замилуємось небом високим ми
В мирній країні своїй.
Тот кто сочиняет такие тексты, в курсе что такое миномет 120-го калибра?
Как можно сначала закинуть куда-то 3.5 - 4.9 кг тротила(тем более если не один раз) , а потом потупив глазки плакать и обвинять в нарушении режима? Обвинять перед кем, перед ОБСЕ? Так они разбираются где выстрел, а где взрыв.
Чтобы спровоцировать и потом обвинить, нужно не из минометов накидывать, а убить одног-двух из снайперской винтовки с глушителем, чем попытаться спровоцировать противника на нервный срыв и огонь из всех имеющихся под рукой калибров. Вот тогда можно орать во всеуслышание - "мы сидели себе пили чай, ни кого не трогали, а эти психи начали ни с того ни с сего нам насыпать как бешеные". И ОБСЕшники так и скажут -"да, было тихо, а потом вруг как понеслось со стороны ВСУ".
Просто видят цель и обстреливают, потому, что им можно. Причем тут провокации?
На работе его нет. если кто увидит Верховного Главнокомандующего ВСУ скажите ему, что по позициям наших войск лупят из артиллерии !!!