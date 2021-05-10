РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10822 посетителя онлайн
Новости За рубежом
1 457 4
арест (10379) Грузия (4339) оппозиция (5326)

Лидера грузинской оппозиции Мелия отпустили из тюрьмы после внесения за него залога европейским фондом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лидера грузинской оппозиции Мелия отпустили из тюрьмы после внесения за него залога европейским фондом

Решением Тбилисского городского суда председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия в понедельник освобожден из предварительного заключения на основании внесенного за него фондом European Endowment for Democracy залога в размере 40 тыс. лари (около $12 тыс.).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают грузинские СМИ.

Активисты партии "Единое национальное движение" после решения суда ожидают выхода Мелия у тюрьмы в городе Рустави.

Мелия был задержан в офисе своей партии 23 февраля по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, когда сотни сторонников оппозиции пытались штурмом ворваться в здание парламента. Прокуратура обвиняет Мелия в организации и участии в этих беспорядках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры

Освобождение из предварительного заключения Мелия было одним из условий подписанного 19 апреля грузинскими властями и оппозицией соглашения по стабилизации политической ситуации в Грузии, которое было подготовлено председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Мелия отказывался платить залог и требовал от властей своего освобождения без всяких условий, так как считал свое задержание политическим преследованием со стороны властей.

В подписанном документе оппозиция и власти договорились о принятии закона об амнистии для всех лиц, против которых возбуждены уголовные дела по беспорядкам 20 июня 2019 года в Тбилиси. Амнистия должна быть утверждена парламентом в ближайшие недели, и она касается и Мелия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а карлсон чего не внес за однодумца бабло?
показать весь комментарий
10.05.2021 18:26 Ответить
На берию похож....
показать весь комментарий
10.05.2021 18:30 Ответить
Так называемые "беспорядки" в Тбилиси были вызваны заседанием в здании парламента Грузии Межпарламентской Ассамблеи Православия и тем, что место спикера парламента занял депутат Госдумы РФ. После этого демонстранты под лозунгами "Россия - оккупант!" и "Путин - вон из Грузии!" попытались взять здание штурмом, а его председатель в пятницу, 21 июня, ушел в отставку.

А как бы реагировали украинцы если бы оккупант сидел в кресле спикера ВР ?
показать весь комментарий
10.05.2021 22:42 Ответить
Красавчик. Почти как Михеил Саакашвили, но это не точно)
показать весь комментарий
11.05.2021 00:31 Ответить
 
 