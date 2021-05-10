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Новости За рубежом
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НАТО (8938) Йоханнис (37) Бухарестская девятка (7)

"Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия по защите Альянса", - президент Румынии Йоханнис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Бухаресте начался саммит глав государств "Бухарестской девятки" с участием Президента США Джо Байдена и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На саммите акцентировано внимание на агрессивных действиях России, вызывают беспокойство в НАТО, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия по защите Альянса. В последнее время мы были свидетелями развития Россией военного потенциала в нашем близком соседстве - акватории Черного моря, в Украине и вокруг нее - что вызывает наше беспокойство", - подчеркнул во вступительном слове в начале саммита его соорганизатор, Президент Румынии Йоханнис.

По его словам, кроме угроз со стороны России, в рамках саммита главы государств должны обратить внимание на процесс рефлексии НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а также подготовку новой стратегической концепции НАТО.

В свою очередь другой соорганизатор саммита, Президент Польши Дуда обратил внимание, что встреча глав "Бухарестской девятки" происходит в разгар международных учений Defender Europe 2021, в которых, в том числе и на территории Румынии, участвуют 28 000 военнослужащих из 26 стран. По его словам, это "настоящим символом не только солидарности, но и настоящей силы НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про Украину будут говорить и во время заседаний "Бухарестской девятки", и на саммите НАТО, - Дуда
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Топ комментарии
+5
Что можно обсуждать с терпилой, который не при делах, и, даже, не может без бумажки или суфлёра договорить ни одного предложения до конца?..
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10.05.2021 18:39
+3
Во 2 Мировой войне проиграли только Германия и Япония,но эти проклятые капиталисты восстановили свои экономики к началу 1950 года....,кремлевские бараны восстанавливают до сихъ пор... "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 9154
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10.05.2021 19:13
+2
Пока вместо того, чтоб прибить бешеного медведя, его будут пытаться уговаривать, ничего не изменится.
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10.05.2021 18:38
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_Рашисты напали НАТО ещё в 2010. Очнитесь, тормоза идейные! (идеология - тормозить. Не брать на себя ответственность, не действовать - авось рассосётся... Кретины!)
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10.05.2021 18:19 Ответить
Что можно обсуждать с терпилой, который не при делах, и, даже, не может без бумажки или суфлёра договорить ни одного предложения до конца?..
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10.05.2021 18:39 Ответить
соррі за виправлення
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10.05.2021 18:41 Ответить
Пока вместо того, чтоб прибить бешеного медведя, его будут пытаться уговаривать, ничего не изменится.
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10.05.2021 18:38 Ответить
Байден виртуально принимает участие в саммите стран восточного фланга НАТО 10 мая в Бухаресте. Где обсуждают и Украину.
Байден примет участие в саммите НАТО 14 июня в Брюсселе.
Только Украина не примет участие ни в одном саммите, потому что никто не хочет обсуждать что то с Зеленским.
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10.05.2021 18:39 Ответить
Що ще й НАТО потрібно захищати ? Мммдяя .... Здається мені, що НАТО перетворюється в організацію, де лідери і країни не обєднуються, а ховаються, одне за одним і ************ вперед того, хто попереду....
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10.05.2021 18:43 Ответить
Мавзолейное быдло два раза брало Чечню,так что бойтесь быдла Шариковского... "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 6579 "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 6579
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10.05.2021 19:07 Ответить
Во 2 Мировой войне проиграли только Германия и Япония,но эти проклятые капиталисты восстановили свои экономики к началу 1950 года....,кремлевские бараны восстанавливают до сихъ пор... "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 9154
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10.05.2021 19:13 Ответить
РУМЫНИИ НЕОБХОДИМО НАДАВИТЬ НА НЕКОТОРЫХ ПОЛИТИКОВ ВЕНГРИИ !!!
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10.05.2021 21:01 Ответить
Україна в НАТО реально укріпила би Альянс. А такі новоспечені "бойові побратими" як Румунія, Угорщина, Польща, Болгарія, Литва... - то не більше, як території для розвертання основних сил і персонал тилового забезпечення. Не більше, як баласт, бойова цінність котрих нуляча, а надійність ... фантастична.
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11.05.2021 10:20 Ответить
 
 