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Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил журналистам, что участие в выборах в Госдуму РФ примут участие более полумиллиона живущих в оккупированной части Донбасса украинцев, которые получили российские паспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Эти 500 тысяч человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", – сказал Турчак.

По данным МВД РФ, российские паспорта получили 527 тысяч жителей Донбасса. Речь идет о тех, кто живет на территориях, подконтрольных оккупантам.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий утверждал, что до конца года число людей, получивших российское гражданство, может вырасти до 1 млн человек.

Также на Цензор.НЕТ: 9 мая на оккупированных территориях: в Севастополе полевую кашу насыпали в ладони, в парадах в Луганске и Донецке участвовали "первые призывники". ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это является частью гибридной войны, которую ведет Кремль, нарушая тем самым суверенитет Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Вот наш Бессмертный Полк. Участник 2-й мировой, 103 года, держит фото внука, которого убила в 2014-м российская пуля в Донбассе. Я бы стал перед ним на колени..
Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 3609
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10.05.2021 19:38
+21
росія це сама фальсифікація, як і її історія
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10.05.2021 19:32
+9
Давайте, донбасёры, поднажмите! Выберите им Зеленского, чтоб им жизнь мёдом не казалась
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10.05.2021 19:28
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Давайте, донбасёры, поднажмите! Выберите им Зеленского, чтоб им жизнь мёдом не казалась
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10.05.2021 19:28 Ответить
Каким образом , если результаты " выборов " определяются задолго до выборов ? Там хоть Китай с Индией присоединить , всё равно ничего не изменится .
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10.05.2021 19:38 Ответить
В Госдуре и так шо попало. Но там от Госдуры нихрена не зависит. Госдлура - ручной цуцык ***** и делавет, шо велено.

Это была голубая мечта ЗЕлупария насчет ВР, но не совсем сложилось.
Любовь с ОПЗЖ у ЗЕ как-то хреново срослась, а СН, чем дальше, тем больше идет вразнос.
Ручное ЗЕленое большинство в ВР все меньше большинство и все меньше ручное даже с учетом всасывания в него ТЮли.
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10.05.2021 19:42 Ответить
То будет зона сплошных фальсификаций как в северокавказских султанатах
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10.05.2021 19:29 Ответить
росія це сама фальсифікація, як і її історія
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10.05.2021 19:32 Ответить
1000%%!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.05.2021 20:31 Ответить
Внук перестал носить цветы на могилу бабушки, потому что она проголосовала за Байдена.
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10.05.2021 19:34 Ответить
оба кацапы?и бабушка и внук? Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 7854шотварицца...
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10.05.2021 19:36 Ответить
Дохлая бабушка точно не за ***** голосовала? Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 8007
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10.05.2021 19:41 Ответить
Бабуся з того світу голосувала?
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10.05.2021 19:56 Ответить
Кто не будьет голосовайтен будьет виселица. Виселица стоятен на центральнен плошьядь Доньецка.
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10.05.2021 19:33 Ответить
Рюрикович, твоя Срусь осталась только на территории твоего парашного дурдома:
Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 4887
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10.05.2021 19:38 Ответить
Вот наш Бессмертный Полк. Участник 2-й мировой, 103 года, держит фото внука, которого убила в 2014-м российская пуля в Донбассе. Я бы стал перед ним на колени..
Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 3609
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10.05.2021 19:38 Ответить
Ніхто його за язика не тягнув. 500 тисяч...
Штампу проходження митного та прикордонного контролю при перетині кордону України немає? Ні! Значить маємо незаконний перетин кордону. Депортація із забороною в'їзду до України... Бажано пожиттева...
І Україні краще, і на московії різноробів з'явиться (московити ж жаліються, що двірників, мийників WC, прибиральників не вистачає) ось і профіт для держави і улусу
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10.05.2021 19:40 Ответить
Та они за Жирика голосовать будут! ЕР с того никакого приварка! Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 2784
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10.05.2021 19:41 Ответить
Как в мААскве нарисуют, так и "проголосуют".
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10.05.2021 19:43 Ответить
Які в біса вибори? Що ***** скаже, те в результатах і намалюють.Вибори...)))
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10.05.2021 19:41 Ответить
сам факт участі українських територій у російських виборах
Саня, нє тупітє, ви ж не зеленський.
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10.05.2021 19:48 Ответить
Навчайте своїх дітей, а не мене.
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10.05.2021 20:41 Ответить
Тобто на виборах партєї "Єдіная Росєя" пабідіт "Єдіная Росєя".
Стабільність!!!
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10.05.2021 19:42 Ответить
Не сомневаюсь, что по отчётам, так называемого ЦИК РФ, напишут, что 150% проголосовали за партию Ху.ла.
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10.05.2021 19:45 Ответить
І всіх, хто піде голосіть, автоматичео і назавжди - паспорти негромадян України. От тоді б було хоч якесь забезпечення, що після визволення Донецька знову в вр не побачимо ожопи-пе
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10.05.2021 19:48 Ответить
Как?!? Если они и без выборов на Донбассе и АРК в Раде???
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10.05.2021 19:54 Ответить
А оце вже питанея не до мене, а до психіатра. Мінімум 73%
Активних виборців мусять разом ковідною прививкою отримати який-то дієвий медикамент. Анті-здурін який-то. Або більш сильний аналог - Контраєьонутаін
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10.05.2021 20:00 Ответить
я бы их в расход пустил , они же и врага позвали
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10.05.2021 21:12 Ответить
а шо, без прописки можно?
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10.05.2021 19:51 Ответить
как по мне - нах их с пляжа совсем (это говно нам не нужно), на границу КАСКИ, но только не кацапов, и станет легче Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 4339
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10.05.2021 19:51 Ответить
Якщо в госДУРУ, то які ж вони українці ? Вони і за вождя якогось з пальми в Африці - проголосують..
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10.05.2021 19:51 Ответить
не пойдут, а прямо таки побегут. Что вы не сомневались! Вот только пенсии украинские получат, и побегут.
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10.05.2021 19:53 Ответить
кремлевско-мацковский фашизм во всей "красе"...
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10.05.2021 19:54 Ответить
а пенсии падлам с беспилотников не пробовали, не???
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10.05.2021 19:58 Ответить
А в Україні ,як себе почувають кремлівські гниди ??? Чудово почувають,як в рідній хаті ,з ТБ ящика не вилязять !!! Безкарно сепарські гасла штовхають !!!)))
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10.05.2021 19:58 Ответить
Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 6138
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10.05.2021 19:59 Ответить
Саме так,не слід шукати москалів в Москові,то іх Батьківщина,а слід озирнутись навколо себе ,в Україні москалів незчисленна кількість,незалежно від етничного походження !!!)))
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10.05.2021 20:09 Ответить
Курфаген
Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 1575

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10.05.2021 20:01 Ответить
какие же это украинцы, которые будут учавствовать в мордовском балагане.
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10.05.2021 20:10 Ответить
Донецк станет Сталино а перед горисполкомом установят памятник путину
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10.05.2021 20:17 Ответить
эти что ли?Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 7980
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10.05.2021 20:20 Ответить
Диды в институте Патриса Лумумбы шалили.
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10.05.2021 20:48 Ответить
минско- нормандский формат закрыть ,и для спокойствия остальной Украины и украинского народа отпустить смутьянов.Линию соприкосновения заминировать , визовый режим с рашистом и со всеми ,кто владеет рашистскими паспортами .
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10.05.2021 20:38 Ответить
Вот и поедет впоследствие эта нечисть с кацапским аусвайсом в кармане с донбасса на родину предков в тайгу. Погостевали, приехав после Голодомора-хватит.
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10.05.2021 20:47 Ответить
..."проголосуют" ,как в СССР за "гос.дуру"-99,8%...так "воспитаны" крепостные..
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10.05.2021 21:04 Ответить
Конечно проголосуют---это же ясно. Только для нас они не украинцы. И не потому что проголосуют. А потому что граждане другой страны. Тут всё по схеме. Сами себя вычеркнули. Стоит уже смело таким кто пенсы---пенсию выплачивать---но только минималку. Дешево и сердито. А со временем, с другим президентом можно и пособие вместо минималки. Как тем, у кого совсем нет стажа. Кстати мировая практика. Правда в мире таким в церкви суп варят каждый день и кусок хлеба выдают. От церкви московской конечно такого сроду не было---там и соли не дадут. Вот пусть начинают с супов---с гороховых рекомендую.
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10.05.2021 21:08 Ответить
Паспортов выдали больше пол-миллиона!
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10.05.2021 22:01 Ответить
- что нужно кацапам от Украини? ответ очевиден:
- рабы
«Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики»

В апреле 2021 года Кремль заявил, что России не хватает мигрантов для «реализации амбициозных планов.
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10.05.2021 22:11 Ответить
Ага, амбициозные планы = отправить их пушечным мясом в Сирию и на Донбасс.
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10.05.2021 22:56 Ответить
Руssкий мир, мир без выбора, тчк
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10.05.2021 22:43 Ответить
да эти существа за что хочешь проголосуют для оккупанта.
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10.05.2021 22:46 Ответить
 
 