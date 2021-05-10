Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил журналистам, что участие в выборах в Госдуму РФ примут участие более полумиллиона живущих в оккупированной части Донбасса украинцев, которые получили российские паспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Эти 500 тысяч человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", – сказал Турчак.

По данным МВД РФ, российские паспорта получили 527 тысяч жителей Донбасса. Речь идет о тех, кто живет на территориях, подконтрольных оккупантам.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий утверждал, что до конца года число людей, получивших российское гражданство, может вырасти до 1 млн человек.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это является частью гибридной войны, которую ведет Кремль, нарушая тем самым суверенитет Украины.