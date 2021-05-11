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Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий

Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно в территориях приграничных, расширение, собственно, речь о "Зеонбуде", варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и с оккупированной территории Донбасса, да и с самой России на украинские территории", - сказал Ткаченко.

По его словам, речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами, с некоторыми кабельными провайдерами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Определенные выводы аудита Украинского культурного фонда являются "не совсем хорошими", - Ткаченко

"То есть сейчас наработанная база, сколько, собственно, мы всего этого "добра" видим в нашем пространстве. И этот план мероприятий мы будем подавать в Кабмин, в СНБО для того, чтобы он был утвержден и выглядел не как спорадические решения, а как системный подход, который имеет целью не только дополнительные инвестиции в эту сферу со стороны государства, но и пошаговый план действий для того, чтобы, во-первых, украинское видели больше и легче, и для того, чтобы, во-вторых, российской пропаганды на этих территориях было меньше", - заявил министр.

Также на Цензор.НЕТ: 8-10% в обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - Ткаченко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+53
Почему мураевская помойка "наш" ещё не заблокирована?
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10.05.2021 21:03
+34
если может, то почему до сих пор не делает и не делала?
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10.05.2021 21:03
+19
Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5816
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10.05.2021 21:12
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J...Ой що ж це буде для запроданців -лугандонців !? Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 1461 .

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...Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 469Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3856...
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10.05.2021 21:06 Ответить
с Песок на околице Донецка можно забить телесигнал рашкованских станций над половиной города !

поставьте генератор и не жалейте электрики - пусть "дождик" смотрят ! Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 724
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10.05.2021 21:11 Ответить
если может, то почему до сих пор не делает и не делала?
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10.05.2021 21:03 Ответить
"може" - не означає "хоче".. хоча.. і не означа що "може".. ну хіба шо в "Дії"..
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10.05.2021 22:15 Ответить
Та вже зробили б , але "козирь " проти. А він фаворит " САМОГО"!
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11.05.2021 00:46 Ответить
Ума не хватает 😄
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11.05.2021 01:14 Ответить
Почему мураевская помойка "наш" ещё не заблокирована?
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10.05.2021 21:03 Ответить
Уже больше новинского
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10.05.2021 21:49 Ответить
на прикордонних територіях кажуть більше ру-каналів чим українських.
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10.05.2021 22:14 Ответить
заблокировать сигнал...
вы не поверите
это ж за семь лет было так тяжело сделать,
тяжелее чем хоронить родственника -
убитого ватной, зазомбированной этим сигналом
сволочью
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10.05.2021 21:06 Ответить
семь лет говорите ? и казалось бы, причем тут Парашенка ?
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11.05.2021 12:38 Ответить
Порошенко делал бы всё- эффективнее, если бы вы зебилы ему не помешали, в 2019 году, глядя на диване на Голобородько и надеясь на быстрый мир !
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11.05.2021 12:41 Ответить
За пять лет каденции он что-то сделал эффективное в этом направлении ? Два года при Зе - хоть уже прикрыли три телепомойки и начинают поднимать вопрос о блокировке сигнала из Мордора, если таки заблокируют, то уже Бубочке можно сказать большое спасибо.
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11.05.2021 12:46 Ответить
ківа, ти вже на преЗе!зу дрочиш?
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11.05.2021 12:56 Ответить
ты этого больше не пей, и кивы везде казаться не будут
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11.05.2021 12:59 Ответить
Алкоголізм- це хвороба, але з твоїм букетом проблем, вона ж не основна? Так Зе!бенятко?
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11.05.2021 13:08 Ответить
я одинаково отношусь как к зебеняткам так и к порохоботикам, но тебя это не обходит спи спокойно
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11.05.2021 13:40 Ответить
байдужий ти мені, россощелепний обдрочинець... Сплю добре та не бухаю, а тому, про свої болячки пожалійся скотам по розвитку.
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11.05.2021 14:00 Ответить
А ты славно возбудился, порохоботик, но давай по существу вопроса - что эффективного было сделано за каденцию твоего божества по борьбе с рашистской пропагандой, вещанием путлеровских помоек на территориях Лугандонии и усилению нашего вещания на оккупированных территориях ?
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11.05.2021 14:25 Ответить
..більне, значення слова бот посилиш, чи стверджуєш, що з комп'ютерною програмою балакаєш?
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11.05.2021 14:36 Ответить
т.е. сказать по сути тебе нечего, спасибо порохоботик, прощай
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11.05.2021 14:41 Ответить
Зе!біл, дебіл, обдрочинець- з протягнутою рукою йди під церкву, бо прямокутний занадто.
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11.05.2021 14:47 Ответить
Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5816
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10.05.2021 21:12 Ответить
А чью морду лица держит САМ кандтдат наук Кива? Уж слишком эта морда на палке похожа на продажную суку Пиховшика.
Какой Кива крутой, мочканул Пиховшика, напялил на палку и таскает по городу. И так будет с каждым сепаром, сказал кандидат наук. Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 4089 Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 4089 Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 4089
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11.05.2021 11:58 Ответить
Дебилов каких мало.....оказывается еще много!
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10.05.2021 21:15 Ответить
не может.
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10.05.2021 21:15 Ответить
З Новоазовска на 96.8 мгц. ("Республіка) сигнал кращий, ніж станції Маріуполя!
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10.05.2021 21:18 Ответить
Може? А чому ще не зробила?
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10.05.2021 21:21 Ответить
Спутники тоже посбивает из рогатки?
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10.05.2021 21:24 Ответить
Відкрию секрет, зазвичай у ватного люмпена грошей на тарілки немає...
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10.05.2021 22:14 Ответить
Сейчас это не дорого, кто захочет, тот посмотрит. Зато освоят бабло на глушилки
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10.05.2021 22:25 Ответить
Деякі "кабельники" цілодобово транслюють 100% "русскоязичний" контент,а компетентні державні органи "піфуй",головне щоб не хилу з/п вчасно платили ,та премії за завзяту працю !!!)))
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10.05.2021 21:31 Ответить
Семь дет мы уже слышим это соплежевание, позор, Украина копирует работу ЕС, но там больше 20 разных государств, с такой оперативностью мы будем постоянно догонять преступников, а обязаны опережать, не уверен, что Ткаченко способен оперативно и результативно выполнять практические задачи, а не жевать сопли.
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10.05.2021 21:33 Ответить
Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 3530
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10.05.2021 21:34 Ответить
Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 3852
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10.05.2021 21:35 Ответить
Московитское гавно угробило Быкова, испортив тормоза в его авто, и чуть не угробило его сына, посадив его в псиxушку Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 3947 Так что пофиг им на "эти глаза" Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 9360
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11.05.2021 00:06 Ответить
Не пройшло і п'яти років, як у Ткаченкину темну голову влетіла неймовірно світла думка!
Нє, цей день тре' проголосити святом. Державним!
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10.05.2021 21:37 Ответить
У всех этих реформаторах одна мысля - где можно наварить и побольше... Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 2297
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10.05.2021 21:42 Ответить
сxера тебе этот бенин xолуй вдруг "реформатор"? Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 1921
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11.05.2021 00:07 Ответить
Бачите!!! Може!!! 😁 Якщо хоче. Очевидно, що не хоче. Але ж може!!!!
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10.05.2021 21:43 Ответить
Найменше шкоди ви приносите, коли нічого не робите.
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10.05.2021 21:48 Ответить
а чого ж не блокує? Чи могжалка поламалась? Пздаболи.
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10.05.2021 21:54 Ответить
Может, и до сих пор не заблокировала? Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 5010
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10.05.2021 21:58 Ответить
Є два дієвих способа:
1- ракета на радіотв сигнал..
2- глушилки як в часи ссСРаки...
😁
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10.05.2021 22:07 Ответить
...но это неточно)))))
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10.05.2021 22:44 Ответить
Чому не блокує ?
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10.05.2021 22:47 Ответить
може....це потрібно давно вже зробити
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10.05.2021 22:54 Ответить
Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 422
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10.05.2021 22:56 Ответить
Ещё бы спутники как то глушануть,там руснявых каналов дофига.
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10.05.2021 23:04 Ответить
"развлекуxа" для быдла. ты им 95-й квартал как альтернативу предлагаешь показывать? Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 8910
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11.05.2021 00:09 Ответить
ну так блокуйте
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10.05.2021 23:16 Ответить
Как Коломойский скажет, так и будет.
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11.05.2021 05:47 Ответить
Так робіть, ангідрид його перекисі кальцію мать! Тянете "муму" як із законом про колабораціонізм, 8-й рік іде війна!
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11.05.2021 08:34 Ответить
ты хочешь чтобы говно красноперое,что в Раде восседает годами и мхом уже там поросло Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій - Цензор.НЕТ 9263 , законы какие серьезные без разрешения кремля приняло?)))ха-ха..
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11.05.2021 09:59 Ответить
Оно уже "позеленело" и вместо принятия таких законов декларирует заявления и кормит народ "завтраками"
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11.05.2021 11:05 Ответить
Навіщо їх блокувати? Потрібно продовжувати робити з москалів совкових блазнів, і ніякі "блокування" не ************. Звісно це значно дорожче аніж заглушити, але й значно ефективніше у спробах привести до тями людей позбавлених критичного сприйняття.
Та й не у пропаганді тут справа. Наші олігархічні рупори програють у якості контенту московитам, тому, аби продовжувати трансляцію недорогого непотребу за гроші, потрібно позбавити аудиторію можливості порівнювати.
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11.05.2021 09:35 Ответить
Давно пора.
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11.05.2021 09:38 Ответить
Вони можуть заблокувати,а можуть і не блокувати,бо скот тупорилий,гірший за смердючого кацапа.
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11.05.2021 11:01 Ответить
можно заблокировать в ютубе русскую пропаганду - Соловьевых, 60 минут, время покажет и т.д. Также, как каналы Медведчука для Украины просмотр заблокирован.
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11.05.2021 11:48 Ответить
7 років вже "блокує"...Є...нати...
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11.05.2021 11:48 Ответить
Дык таварищ Путен же ж не разрешит
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11.05.2021 11:54 Ответить
Поздновато вы опомнились....Да и теперь не шибко спешите.
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11.05.2021 13:06 Ответить
Що стосується брехні, то москалі нічого нового не вигадують. Не можна реготати з одного й того ж сім років поспіль.
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11.05.2021 14:44 Ответить
шёл восьмой год войны..... а для когото её вообще нет........
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11.05.2021 13:40 Ответить
 
 