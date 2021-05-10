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Новости За рубежом
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Чехия обратится к ЕС за помощью в связи со взрывами в Врбетице

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Чехия обратится к ЕС за помощью в связи со взрывами в Врбетице

Чехия намерена на внеочередном саммите ЕС обратиться к лидерам блока за поддержкой в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, в которых Прага обвиняет Россию.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Чешской Республики Якуба Кулганека "Горячий апрель чешской дипломатии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Кулганек напоминает, что недавно Чехия объявила об ограничении количества сотрудников российского посольства в Праге до уровня состава чешского посольства в Москве. Более 80 сотрудников посольства РФ будут вынуждены вернуться в Россию. "Даже ветераны чешской дипломатии не помнят аналогичного случая или такой бурной реакции", - отмечает министр.

"25 мая нас ждет внеочередной саммит ЕС, где мы попросим решительного заявления от всех на уровне премьер-министров и президентов. В июне мы предлагаем продолжить дебаты лидеров ЕС об отношениях (Европейского) Союза с Россией", - пишет Кулганек.

Также на Цензор.НЕТ: В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице

Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

Чехия призывает все страны ЕС последовать ее примеру и выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Она также заявила, что потребует от России компенсацию в как минимум $48 млн за последствия взрывов во Врбетице. Россия заявила, что платить не будет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Вони можуть допомогти лише "занепокоєнням".
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10.05.2021 22:13
+5
14 декабря 1939 г. - Исключение СССР из Лиги Наций.
Ждем!
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10.05.2021 22:14
+5
так в ПАРЄ щойно повернули касапам право голосу! Більше того: більшість чеських парламентарііїв голосували за це повернення.
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10.05.2021 22:19
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Вони можуть допомогти лише "занепокоєнням".
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10.05.2021 22:13 Ответить
И озабоченостью.
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10.05.2021 22:25 Ответить
Обратится можно-действий никаких не будет!
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10.05.2021 23:02 Ответить
Незрозуміло з статті, яку саме рішучу заяву просить Чехія. Що саме прем"єри і президенти повинні заявити?
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11.05.2021 00:43 Ответить
14 декабря 1939 г. - Исключение СССР из Лиги Наций.
Ждем!
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10.05.2021 22:14 Ответить
так в ПАРЄ щойно повернули касапам право голосу! Більше того: більшість чеських парламентарііїв голосували за це повернення.
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10.05.2021 22:19 Ответить
Правдо? Симвалична...
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10.05.2021 22:22 Ответить
Бог все видит Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 882
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10.05.2021 23:39 Ответить
Походу исключение СССР и Германии из Лиги Наций Сталину и Гитлеру было абсолютно пофигу уже на тот момент. Скорее даже наоборот - развязало руки.
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11.05.2021 02:43 Ответить
_Вам помогут... Что желаете, озабоченность или обеспокоенность? Может быть немного "призываем все стороны" на десерт?!
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10.05.2021 22:14 Ответить
А що там Земан? І той другий поц, який хотів інфу на кацапську вакцину міняти? Обструкцію хоч отримали?
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10.05.2021 22:20 Ответить
"...проснись писта нас обокрали !..." Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 410
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10.05.2021 22:21 Ответить
😁
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10.05.2021 22:24 Ответить
а через два года немцы на чешских танках приехали в Париж
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10.05.2021 22:34 Ответить
сначала в Варшаву...
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10.05.2021 22:37 Ответить
А в 2008 Германия и Франция послали в пешее Грузию и Украину, чтобы не злить одного отставного завклубом с педофильскими замашками.
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10.05.2021 22:51 Ответить
Ага, только в том же году Раша войну с Грузией развязала. Да и к войне с Украиной Раша начала форсированно готовиться.
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10.05.2021 22:58 Ответить
"когда они пришли за евреями, и я промолчал - потому что я не был евреем"....
пусть все молчат дальше
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10.05.2021 23:42 Ответить
Нужно к немцам обращаться, они путинферштееры, быстренько все разрулят 😁😁😁😁
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10.05.2021 22:38 Ответить
У Слов'янську сьогодні проходила акція
"Бессмертный полк"
, на якій один з її учасників Сергій Лімарєв заперечував російську агресію на території України, а також вважає терористів Гіркіна, які захоплювали навесні 2014 року Слов'янськ героями.https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1391397525714780166
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10.05.2021 22:45 Ответить
Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 2001 Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 5710
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10.05.2021 22:46 Ответить
А хто пам"ятає кого тут звинувачували коли у нас вибухали склади?
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10.05.2021 22:50 Ответить
Кого, кого, президента, сказали що це він підірвав всі склади ...Клоун ще потім про це волав.
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11.05.2021 00:02 Ответить
не знаю как там ЕС, но Украина сильно обеспокоена данным фактом
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10.05.2021 22:59 Ответить
По сути, это первое боевое крещение Ес, есть дееспособное образование, или это фейк, во всяком случае на территории ЕС хозяйнрчпл кремлевский мясник, а все 28 членов наблюдали и хлопали ушами, маленькая Чехия оказалась самой смелой и решительной.
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10.05.2021 23:06 Ответить
"По сути, это первое..." Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 7726

Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 2985
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10.05.2021 23:26 Ответить
проверка еуропы на вшивость
Могу поспорить на что угодно, что кроме глубокой обеспокоенности и громкого пука ничего не будет.
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10.05.2021 23:43 Ответить
Боюсь вы выиграете. Увы.
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10.05.2021 23:48 Ответить
Чехия намерена на внеочередном саммите ЕС обратиться к лидерам блока за поддержкой в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, в которых Прага обвиняет Россию Источник: https://censor.net/ru/n3264380

КРЕМЛЯНДІЮ ТРЕБА ВИСУШУВАТИ САНКЦІЯМИ ЯК РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 8651
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11.05.2021 00:00 Ответить
 
 