Чехия обратится к ЕС за помощью в связи со взрывами в Врбетице

Чехия намерена на внеочередном саммите ЕС обратиться к лидерам блока за поддержкой в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, в которых Прага обвиняет Россию.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Чешской Республики Якуба Кулганека "Горячий апрель чешской дипломатии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Кулганек напоминает, что недавно Чехия объявила об ограничении количества сотрудников российского посольства в Праге до уровня состава чешского посольства в Москве. Более 80 сотрудников посольства РФ будут вынуждены вернуться в Россию. "Даже ветераны чешской дипломатии не помнят аналогичного случая или такой бурной реакции", - отмечает министр.

"25 мая нас ждет внеочередной саммит ЕС, где мы попросим решительного заявления от всех на уровне премьер-министров и президентов. В июне мы предлагаем продолжить дебаты лидеров ЕС об отношениях (Европейского) Союза с Россией", - пишет Кулганек.

Также на Цензор.НЕТ: В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице

Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

Чехия призывает все страны ЕС последовать ее примеру и выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Она также заявила, что потребует от России компенсацию в как минимум $48 млн за последствия взрывов во Врбетице. Россия заявила, что платить не будет.