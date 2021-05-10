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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Израиль (1758) Нетаньяху (153) обстрел (20144) Сектор Газа (159)

Израиль и Сектор Газа обменялись обстрелами, Нетаньяху говорит, что "черта перейдена"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Израиль и Сектор Газа обменялись обстрелами, Нетаньяху говорит, что

Из Сектора Газа совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. В ответ танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Кроме того, на территорию Израиля было запущено воздушные шары со взрывчаткой. О жертвах и повреждения не сообщается.

Ответственность за нападения взяла террористическая группировка "Исламский джихад".

В ответ на ракетный обстрел танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС. Израиль заявил, что убиты трое боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ сообщили о гибели в результате этих ударов 20 человек, в том числе девяти детей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "перейдена красная линия".

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - подчеркнул премьер.

Он пообещал, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же время премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

Также Нетаньяху заявил, что тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.

Также на Цензор.НЕТ: МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"

В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев, отмечает "Джерузалем пост".

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Пусть Нетаньяху побольше с ****** в рыло сосется, будет еще больше обстрелов.
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10.05.2021 22:57
+14
И никто в глаза ХАМАСа не заглядывает в поисках мира! Сразу ответка! А у нас чучело зелёное всё сопли жуёт с клистерами, обещая, что выполнит всё, что скажут, лишь бы мир!
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10.05.2021 22:54
+11
Смешные палестинцы! Живут за счет Израиля и ему же и пакостят....
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10.05.2021 22:49
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Турция сама Кипр оккупировала. Страна НАТО.
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10.05.2021 23:17 Ответить
Смешные палестинцы! Живут за счет Израиля и ему же и пакостят....
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10.05.2021 22:49 Ответить
країна окупант утримує окуповані нею території. така женевська конвенція від 1949! тому не варто жаліти ізраїль, вони давно могли позбавитися цієї проблеми. але історія, міжнародне право і суди які їм мішають, вєлічіє в головах заважає
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10.05.2021 22:55 Ответить
Конь больной, когда по решению ООН территорию поделили между арабами и евреями, кто не стал создавать государство, а при поддержке Египта, Иордании, Сирии, Ливана атаковал только что провозглашенный Израиль, а потом с треском просрав войну с 1948 по 1967 будучи под контролем Египта и Иордании (Газа и Западный Берег с Иерусалимом сответственно) за 19 лет даже не думал строить независимое арабское Палестинское государство? Учи матчасть, ты туп и дискуссия в данном вопросе с тобой невозможна Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено" - Цензор.НЕТ 4501
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10.05.2021 23:30 Ответить
Никто Газу уже давно не оккупирует. Еще Ариэль Шарон, земля ему пухом, будучи премьер-министром, вывел оттуда всех поселенцев. Учите историю лучше и не умничайте.
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10.05.2021 23:42 Ответить
Кто окупировал? Эти территории всегда были еврейские, уже кам минимум 3000 лет
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11.05.2021 06:57 Ответить
шо ви гаваріте Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено" - Цензор.НЕТ 7318 аякже хазарський каганат- історична батьківщина багатьох юдеїв тюрків та черкесів з вайнахами??? аякже хім*яр, прабатьківщина ******** йеменських євреїв та арабів??? аякже територія ********* марокко, алжиру та тунісу як історична батьківщина берберів юдеїв??? чи мо згадаємо колиску сефардів аль андалус??? чи іран як батьківщину іраномованих юдеїв, що беруть свій початок з часу падіння вавілону під натиском персів??? чи північний курдистан історичну батьківщину курдів юдеїв??? чи єфіопію, куди ен століть тому з сомалі прийшли предків фалаша??? чи мо генетична батьківщина євреїв ашкеназі, які як виявилося мають унікальне генетичне походження матерів з території ******** італії та середньої європи??? а вже не питаю про грузинських, вірменських, бухарських, гірських, індійських євреїв чий відлік існування почався з персидського панування!!! аякже генетичне дослідження ********* населення леванту і частини туреччини, яке як виявилося походить від народів що віками проживали на цій землі, ханаанці фінікійці арамейці нікуди не ділися, лише асимілювалися і стали ********* арабчськими народами!!! народи леванту це ******* палестинці, ліванці, сириійці, жителі ізраїлю, частково йорданії. тому вчіть матчасть, генетика знаєте річ цікава, і порою дає дивовижні результати, і поменше казок на ніч читайте! 21 ст на носі, а ви досі в них вірите Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено" - Цензор.НЕТ 2937
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11.05.2021 11:57 Ответить
Хммм плохо учил историю.Израиль де факто оттяпал половину территории палестины.И по факту лет через 20 понятие палестина скорее перестанет существовать добьют всех.
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10.05.2021 22:56 Ответить
нет никакой палестины. Есть территории Иудеи и Самарии.
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10.05.2021 23:03 Ответить
Это всё демагогия не более того.
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10.05.2021 23:04 Ответить
это не демагогия, а абсолютное незнание тобой сути вопроса, хочешь подискутировать, на раз-два вынесу все до единого твои заранее нелепые аргументы
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10.05.2021 23:33 Ответить
Было и такое. И еще много чего. Но арабов то куда девать? Они десятками поколений там живут. Как и турки на земле Византии, и т.д... Это неразрешимый вопрос. Так шо всем этим "историческим экскурсам"-грош цена.
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10.05.2021 23:11 Ответить
какими десятками поколений? там жопа была полная несколько веков, никому не нужная земля, "три калеки" жило и арабов, и евреев, болота на севере и пустыня, пока туда в конце 19-го - начале 20-го века массово не начали возвращаться евреи и отстраивать города! а дальше про декларацию Бальфура слышал? или ты так, просто метлой здесь потелепать?
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10.05.2021 23:36 Ответить
Ага, офигеть"декларация"! И шо? Аж письмо министра иностранных дел! И шо? Арабов ты куда засунешь, "декларант с флагом"? В газовые камеры отправишь?
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11.05.2021 09:46 Ответить
не існує ніякою юдеї та самарії в складі ізраїлю. юдея та самарія то історичні частини палестини, які з 1967 звуться західним берегом річки йордан, міжнар статусом території окуповані ізраїлем. доречі і американські, європейських юридичні домументи звуть ці території або вест банком, або палестинськими територіями. і жодної там юдеї та самарії! тому менше їжте маци кошерної, бо завтра ще казатимете що крим російський! а між двома формами окупації різниця невелика. тож учі студєнт міжнар право, або відразу в універ дручби народів
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10.05.2021 23:12 Ответить
Нет никакой Палестины! Это даже не государство! Успокойтесь. В документах, подписанных Израилем и Организацией освобождения Палестины по результатам «Соглашений в Осло», употребляется термин «Palestinian Authority» («Палестинская администрация»)
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10.05.2021 23:33 Ответить
Более того, на той земле, НИКОГДА в истории не существовало государства Палестина! И единствинными коренными палестинцами, до 20-го века были евреи, но никак не арабы!!!
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10.05.2021 23:38 Ответить
Шалом Ахи! Ма нишма? Ата медабер иври?
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10.05.2021 23:57 Ответить
Иудея- тебя не смущает названия? А кто такие самаритяне и на каком языке они говорили-тоже не знаешь? И Иерусалим ,конечно же, к евреям тоже отношения не имеет, его ведь арабы еще от римлян защищали?Тогда какого ты в дискуссию влез если не знаешь ни...чего?
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11.05.2021 05:06 Ответить
Всё это территория Ханаана и арабы коренные жители, а Авраам пришёл с Ефрата
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11.05.2021 01:29 Ответить
так арабы никогда не жили в Ханаане, какое арабы имеют отношение к ханаанцам?! Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено" - Цензор.НЕТ 4608 они тоже пришли, но гораздо позднее!
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11.05.2021 11:18 Ответить
И при чем здесь Газа? Она уже почти 20 лет, как не оккупирована.
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10.05.2021 23:44 Ответить
А що за поняття - "Палестина", і коли воно з"явилося, ти хоч цікавився?...
Палести́на (араб. فلسطين‎, арам. ܦܠܫܬ‎, івр. ארץ-ישראל‎ - біблійн.«земля Ханаанська», «земля Обітована» і «земля Ізраїлю») - історична область в Західній Азії. Межі області приблизно охоплюють територію ******** сектора Гази, Ізраїлю, Голанських висот, Західного берега річки Йордан,Йорданії, частині Лівану та Сирії.

Споконвічно «Палестиною» називали територію розселення народу філістимлян, але після того, як майбутній імператор Тит зруйнував 73 року Єрусалим, він наказав всю територію між Середземним морем і річкою Йордан називати Палестиною з метою стерти пам'ять про існуванняЮдейського царства.
З початку XX ст. від слова «Палестина» було утворено назву«палестинці». Під час британського мандату в Палестині (у 1-й половині 20-го сторіччя), англійці називали палестинцями (palestinians) усіх юдеїв і арабів, що мешкали на території між річкою Йордан та Середземним морем.
Тобто, "палестинці" - це люди, що проживають на території, котра має штучну назву, і сповідують іслам... Все...
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11.05.2021 04:36 Ответить
Додам - це щось схоже на "русский Крым"... Араби там з"явилися десь у 6 ст. н.е., і ганяли там верблюдів, і ніякої "Палестини" не знали...
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11.05.2021 04:39 Ответить
Палестина это и есть отжатые арабами территории Иудеи
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11.05.2021 06:58 Ответить
И никто в глаза ХАМАСа не заглядывает в поисках мира! Сразу ответка! А у нас чучело зелёное всё сопли жуёт с клистерами, обещая, что выполнит всё, что скажут, лишь бы мир!
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10.05.2021 22:54 Ответить
За ці обіцянки корисні ідійоти і посадовили Голубаротьку на табуретку, а він кинув лохів через рояль.
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10.05.2021 22:59 Ответить
Что бы так сделать нада прежде всего на всю границу поставить самое современное ПВО которое сбивает всё.Также произвести новейшие ракетные системы не на бумажке а в реальности.Также обновить весь парк бронетанковых войск ,сменить авиацию и укрепить флот до реальных что никто даже желания не соизволит угрожать.В Израиле это всё ЕСТЬ !У нас НЕТ ! Хотя реально поставить всё на военные рейки и за 15-10 привести вооружённые силі до состоянии что упоминание Украины у всех будет ответ один да ну их нафиг их лучше не трогать.
Когда арабы атаковали Израиль страна чуть не исчезла.Они сделали вывод !И сделали всё что бы и войска и спец службы и их никто не трогал и не угрожал а наоборот боялись все.У нас 2 раз за столетие чуть не уничтожили как независимое государство мы выводов не сделали.Ответ очевиден ! Мы Идиоты и дебилы !
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10.05.2021 23:02 Ответить
Игорь Л, не ты ли это в новой ипостаси???
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10.05.2021 23:11 Ответить
Вы сравнили пустынных колхозников с ракетами из сантехнических труб и оду из крупнейших(не ведущих!) армий мира. Правда у ВСУ поддержка почти всего мира.
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10.05.2021 23:57 Ответить
Бачите ********** вуха? А вони є!
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10.05.2021 22:56 Ответить
срывают крымскую платформу, поссорив зебила с Турцией? Чью сторону выберет бубочка? Израиль или байрактары?
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10.05.2021 23:01 Ответить
Кримську платформу зривають запрошенням туди лукашенка. А тут ***** піднімає ставки і пробує розтягти США на кілька фронтів. І до того ж розкрутити у світі ще кілька конфліктів, аби деяким нашим союзникам було не до України.
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10.05.2021 23:23 Ответить
Что-то мне подсказывает, что Биби не ограничится выражением решительного протеста.
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10.05.2021 22:56 Ответить
Пусть Нетаньяху побольше с ****** в рыло сосется, будет еще больше обстрелов.
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10.05.2021 22:57 Ответить
Именно!
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10.05.2021 23:02 Ответить
Израиль соблюдает только собственные интересы. Немного стран могут позволить себе такое.
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10.05.2021 23:08 Ответить
Чи багато зможе Ізраїль без допомоги США? Перш за все - без фінансової і політичної.
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10.05.2021 23:24 Ответить
И каким образом вооружение хамаса и хезбаллы ****** - в интересах Израэля?
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10.05.2021 23:35 Ответить
Еврейский подход. Везде искать выгоду. А хамас и хезболлу есть кому вооружить и без рашки.
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11.05.2021 01:41 Ответить
Ну, пока шо хезболланцы открывают представительство именно в стране-помойке. И хамас вооружает тоже именно страна-помойка.
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11.05.2021 03:12 Ответить
Там вати дохера, а тому вони тупо не доганяють як клінічні росіяни звідки в терористів береться зброя що в ордло що в Секторі Газа.
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11.05.2021 00:32 Ответить
В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев, отмечает "Джерузалем пост".Источник: https://censor.net/ru/n3264381

Ничего не напоминает?
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10.05.2021 22:59 Ответить
Палестинец бросил камень в машину маланца, который к ним заехал.
В ответ маланец начал давить палестинцев на тротуаре.
Его отловили, если бы не мусора - пустили бы на фаршмак.
И тут понеслось.
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10.05.2021 23:04 Ответить
країна окупант(визнанна оон, єс, судами в гаазі та страсбурзі) жаліється на своїх вчорашніх вихованців,...дивина! ви блдт самі їх створили! ви ж самі створили проблеми в сх.єрусалимі, коли окупаційна влада в особі маріонеткової мерії єрусалиму, міністерества внутр. справ закриває очі на поселенський терор, захоплення земель та ресурсів, а юридична влада ізраїлю легалізує все це! все це почалося з наміру окупаційної влади ізраїлю виселити сім*ї палестинців з їх будинків в відомому арабському кварталі , для потреб поселенців. за повного одобрямсу так званого окружного суду єрусалиму, створеного окупантами. там сірника достатньо! але бібі тре втриматися при владі за будь яку ціну(колаліції створити не вдалосЯ, попереду ймовірний тюремний срок), і сіорністи ревізіоністи ніколи не визнають ані власних помилок, ані наслідків політики окупації. вєлічіє,історічєскоє право, хвашисти та антисеміти які мєшают, тероризм який самі виростили,ми понад правом, нам положено. такий собі варіант аля руцкака міра. ізраїль і хамас то дві сторони одного, коханці недороблені. а ті сараї(типу пускові установки, центри підготовки) бомблені не раз, питання лиш одне- коли вони встигають то будувати? там шо молдавани живуть??? доречі як там щомісячне утримання хамас в 30 лямів баків?а так, катар відмовляється оплачувати ізраїльскі хотєлки, каже мол єпітесь самі, ні цента не дамо!
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10.05.2021 23:06 Ответить
Скоро начнётся песня Хамаса «мы сдаёмся» , как и всегда .
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10.05.2021 23:08 Ответить
Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено" - Цензор.НЕТ 3058 ага, і тоді хамас буде утримувати по 50 лямів баксів щомісяця( а не як нині), тони допомоги.не може ізраїль кинутти напризволяще власну кровинку!!!
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10.05.2021 23:15 Ответить
"Полиция Иерусалима третью ночь подряд пытается остановить столкновения между арабской и еврейской молодежью. Как объясняют израильтяне, все началось с нового тренда, который палестинцы запустили в арабском сегменте TikTok: «дай ортодоксу в лицо и заработай лайк». Минувшей ночью не обошлось без жертв: пострадал 15-летний молодой человек. Палестинская сторона объясняет действия молодых людей борьбой с оккупантами."

Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено" - Цензор.НЕТ 7869
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10.05.2021 23:15 Ответить
Скажи мне, кто твой друг - и я скажу .... Запуск ракет по Израилю из Сектора Газа просто из жилых кварталов. Сразу видно, чьи это друзья и союзники... Но Израиль не церемонился - и дал ответку сразу по жилым кварталам Газы откуда был нанесен ракетный удар по Израилю, убив при этом как минимум 20 палестинцев, и как говорят палестинцы еще - 9 детей !?(с)
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11.05.2021 00:08 Ответить
В Израиле очередная интифада. Плохо! Весь мир поднялся на защиту бедных арабов. Но почему то эти же люди из за уйгуров в Китае молчат! В тряпочку молчат! Может дело вовсе не в защите интересов мусульман, а просто двойные стандарты как и везде!?(с)
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11.05.2021 00:48 Ответить
Деньги байдени начали работать . А при Трампе все было тихо.
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11.05.2021 00:58 Ответить
Такі да. Ви чуєте, корисні ідіоти глобалістів в ізраїлі та Україні, ви, хто з трусів вискакували за неповносправного байдена та більшовиків, які захопили владу в США: "А при Трампе все было тихо". Золоті слова. Навіть натан-фуяху загалом помовкував. А тепер кусайте себе за лікті - чи за сраку.
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11.05.2021 07:14 Ответить
С 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет. По предварительной информации, в результате ракетных обстрелов в населенном пункте рядом со Сдеротом осколками стекла был ранен мужчина. Он доставлен в больницу.
Противотанковая ракета была выпущена из сектора Газы в сторону израильской территории. Согласно информации в палестинских источниках, была запущена ракета "Корнет". Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что целью обстрела был гражданский автомобиль на границе с сектором.
Телеканал "Кан" сообщил, что ЦАХАЛ установил дополнительные батареи ПРО "Железный купол" в связи с угрозой ракетных обстрелов центра страны.
В связи с ракетными обстрелами министр обороны Израиля объявил на ближайшие 48 часов особое положение в радиусе 80 км от сектора Газы. ЦАХАЛ закрыл все КПП через которые в сектор Газа осуществляется проход людей и доставляются грузы, в том числе топливо, продовольствие и медикаменты. Контрольно-пропускные пункты закрыты на неопределенный срок. Исключения для гуманитарных случаев не допускаются.
По сообщениям СМИ, члены военно-политического кабинета одобрили проведение операции в секторе Газы. На данном этапе речь идет о нанесении ударов по объектам террористов с воздуха, проведение наземной операции не поддержано. Глава правительства Нетаниягу запретил членам кабинета общаться с журналистами.
Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видеозапись авиаудара по группе членов боевого крыла ХАМАС, находившихся в укрытии после обстрела израильской территории. В палестинских источниках появились сообщения о том, что ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям на территории сектора. Ранее СМИ Газы сообщали, что убит известный полевой командир Мухаммад Файяд. Вероятно, он был уничтожен ракетой с беспилотника когда ехал на мотоцикле.
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11.05.2021 02:02 Ответить
Надо, чтобы тех, кто призывает к сдержанности, так же побомбили ракетами и повзрывали граждан лидеров тех стран. Посмотрим, насколько их сдержанности хватит.
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11.05.2021 03:51 Ответить
А тим часом: генерали у відставці попереджають мікрона про неминучу громадянську війну у Франції через дедалі більшу агресивність численного іммігрантського населення: https://www.youtube.com/watch?v=luYC9SOcoWw Глобалісти знищують Європу шляхом масового завезення до неї мусульманського населення. Після появи у президентському кріслі маріонетки глобалістів байдена цей самий процес значно прискорився і в США, тільки замість муслімів туди на фактичне запрошення більшовичків, які захопили владу в США, ломонулися сотні тисяч латиносів. Цікаво, чи розуміють ті, хто знищує європейську цивілізацію, що ви, ідіоти, не втримаєте цей процес під контролем і загинете під уламками?
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11.05.2021 07:24 Ответить
Да маланцев на форуме мама не горюй ,подобные темы на форуме хороший тест Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено" - Цензор.НЕТ 7615
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11.05.2021 12:17 Ответить
Там же не только обстрелы Израиля, но и столкновения в Иерусалиме. Почему-то не написано о причине того, почему арабы буянят. А причины из-за намерения израильских властей выселить около 30 арабских семей из домов, расположенных на землях, принадлежащих еврейским владельцам. Выводы. Скоро украинские земли будут скупаться за бесценок олигархами и иностранцами. Не будет ли таких же выселений украинцев? Вполне возможно. Хозяева всегда правы.
https://www.9tv.co.il/item/28549
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11.05.2021 23:39 Ответить
И еще. А какие фракции проголосовали за дерибан земли - Слуги олигарха, ПЕС, Голос.
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11.05.2021 23:49 Ответить
 
 