Израиль и Сектор Газа обменялись обстрелами, Нетаньяху говорит, что "черта перейдена"

Из Сектора Газа совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. В ответ танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Кроме того, на территорию Израиля было запущено воздушные шары со взрывчаткой. О жертвах и повреждения не сообщается.

Ответственность за нападения взяла террористическая группировка "Исламский джихад".

В ответ на ракетный обстрел танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС. Израиль заявил, что убиты трое боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ сообщили о гибели в результате этих ударов 20 человек, в том числе девяти детей.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "перейдена красная линия".

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - подчеркнул премьер.

Он пообещал, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же время премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

Также Нетаньяху заявил, что тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.

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В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев, отмечает "Джерузалем пост".

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.