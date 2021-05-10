Израиль и Сектор Газа обменялись обстрелами, Нетаньяху говорит, что "черта перейдена"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Из Сектора Газа совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. В ответ танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Кроме того, на территорию Израиля было запущено воздушные шары со взрывчаткой. О жертвах и повреждения не сообщается.
Ответственность за нападения взяла террористическая группировка "Исламский джихад".
В ответ на ракетный обстрел танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС. Израиль заявил, что убиты трое боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ сообщили о гибели в результате этих ударов 20 человек, в том числе девяти детей.
Читайте на Цензор.НЕТ: Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "перейдена красная линия".
"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - подчеркнул премьер.
Он пообещал, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же время премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".
Также Нетаньяху заявил, что тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.
Также на Цензор.НЕТ: МИД Израиля осудил прошедший в Киеве марш к годовщине создания СС "Галичина"
В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев, отмечает "Джерузалем пост".
В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.
Пожалуйста, подождите...
Палести́на (араб. فلسطين, арам. ܦܠܫܬ, івр. ארץ-ישראל - біблійн.«земля Ханаанська», «земля Обітована» і «земля Ізраїлю») - історична область в Західній Азії. Межі області приблизно охоплюють територію ******** сектора Гази, Ізраїлю, Голанських висот, Західного берега річки Йордан,Йорданії, частині Лівану та Сирії.
Споконвічно «Палестиною» називали територію розселення народу філістимлян, але після того, як майбутній імператор Тит зруйнував 73 року Єрусалим, він наказав всю територію між Середземним морем і річкою Йордан називати Палестиною з метою стерти пам'ять про існуванняЮдейського царства.
З початку XX ст. від слова «Палестина» було утворено назву«палестинці». Під час британського мандату в Палестині (у 1-й половині 20-го сторіччя), англійці називали палестинцями (palestinians) усіх юдеїв і арабів, що мешкали на території між річкою Йордан та Середземним морем.
Тобто, "палестинці" - це люди, що проживають на території, котра має штучну назву, і сповідують іслам... Все...
Когда арабы атаковали Израиль страна чуть не исчезла.Они сделали вывод !И сделали всё что бы и войска и спец службы и их никто не трогал и не угрожал а наоборот боялись все.У нас 2 раз за столетие чуть не уничтожили как независимое государство мы выводов не сделали.Ответ очевиден ! Мы Идиоты и дебилы !
Ничего не напоминает?
В ответ маланец начал давить палестинцев на тротуаре.
Его отловили, если бы не мусора - пустили бы на фаршмак.
И тут понеслось.
Противотанковая ракета была выпущена из сектора Газы в сторону израильской территории. Согласно информации в палестинских источниках, была запущена ракета "Корнет". Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что целью обстрела был гражданский автомобиль на границе с сектором.
Телеканал "Кан" сообщил, что ЦАХАЛ установил дополнительные батареи ПРО "Железный купол" в связи с угрозой ракетных обстрелов центра страны.
В связи с ракетными обстрелами министр обороны Израиля объявил на ближайшие 48 часов особое положение в радиусе 80 км от сектора Газы. ЦАХАЛ закрыл все КПП через которые в сектор Газа осуществляется проход людей и доставляются грузы, в том числе топливо, продовольствие и медикаменты. Контрольно-пропускные пункты закрыты на неопределенный срок. Исключения для гуманитарных случаев не допускаются.
По сообщениям СМИ, члены военно-политического кабинета одобрили проведение операции в секторе Газы. На данном этапе речь идет о нанесении ударов по объектам террористов с воздуха, проведение наземной операции не поддержано. Глава правительства Нетаниягу запретил членам кабинета общаться с журналистами.
Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видеозапись авиаудара по группе членов боевого крыла ХАМАС, находившихся в укрытии после обстрела израильской территории. В палестинских источниках появились сообщения о том, что ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям на территории сектора. Ранее СМИ Газы сообщали, что убит известный полевой командир Мухаммад Файяд. Вероятно, он был уничтожен ракетой с беспилотника когда ехал на мотоцикле.
https://www.9tv.co.il/item/28549