Иск прокурора Божко против Портнова завтра рассмотрят в апелляции, - адвокат Маселко

Киевский апелляционный суд завтра должен рассмотреть жалобу прокурора Александра Божко на полицию, которая игнорировала его заявление о преступлении со стороны Андрея Портнова.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Портнов угрожал Божко за то, что он был особенно активным при расследовании дела относительно действий Портнова. Божко подал заявление о преступлении, и это было единственное реальное дело, где Портнову можно было объявлять подозрение. Но сначала ГБР, а затем СБУ его просто слили, и в прошлом году его закрыли в связи с истечением сроков расследования", - написал Маселко.

Божко заново подал заявление об уголовном проступке со стороны Портнова.

"Однако Подольское управление полиции просто игнорит его заявление. А Подольский суд откровенно незаконно отказал в жалобе на полицию по надуманным основаниям", - утверждает Маселко.

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Адвокат заверил, что он и Божко будут добиваться, чтобы их апелляцию удовлетворили, а против Портнова - открыли дело.

"В любом случае мы будем идти до конца. Пример Божко показывает, что злу можно и нужно давать достойный отпор", - пообещал он.