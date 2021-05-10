Иск прокурора Божко против Портнова завтра рассмотрят в апелляции, - адвокат Маселко
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Киевский апелляционный суд завтра должен рассмотреть жалобу прокурора Александра Божко на полицию, которая игнорировала его заявление о преступлении со стороны Андрея Портнова.
Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.
"Портнов угрожал Божко за то, что он был особенно активным при расследовании дела относительно действий Портнова. Божко подал заявление о преступлении, и это было единственное реальное дело, где Портнову можно было объявлять подозрение. Но сначала ГБР, а затем СБУ его просто слили, и в прошлом году его закрыли в связи с истечением сроков расследования", - написал Маселко.
Божко заново подал заявление об уголовном проступке со стороны Портнова.
"Однако Подольское управление полиции просто игнорит его заявление. А Подольский суд откровенно незаконно отказал в жалобе на полицию по надуманным основаниям", - утверждает Маселко.
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Адвокат заверил, что он и Божко будут добиваться, чтобы их апелляцию удовлетворили, а против Портнова - открыли дело.
"В любом случае мы будем идти до конца. Пример Божко показывает, что злу можно и нужно давать достойный отпор", - пообещал он.
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У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[11]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів[11]. Займався супроводом газових контрактів у Москві в 2009 році[11].
Вода камінь точить.