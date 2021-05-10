РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4441 посетитель онлайн
Новости Общество
5 150 30
Портнов (629) суд (24699) Маселко (93) Александр Божко (20)

Иск прокурора Божко против Портнова завтра рассмотрят в апелляции, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Иск прокурора Божко против Портнова завтра рассмотрят в апелляции, - адвокат Маселко

Киевский апелляционный суд завтра должен рассмотреть жалобу прокурора Александра Божко на полицию, которая игнорировала его заявление о преступлении со стороны Андрея Портнова.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Портнов угрожал Божко за то, что он был особенно активным при расследовании дела относительно действий Портнова. Божко подал заявление о преступлении, и это было единственное реальное дело, где Портнову можно было объявлять подозрение. Но сначала ГБР, а затем СБУ его просто слили, и в прошлом году его закрыли в связи с истечением сроков расследования", - написал Маселко.

Божко заново подал заявление об уголовном проступке со стороны Портнова.

"Однако Подольское управление полиции просто игнорит его заявление. А Подольский суд откровенно незаконно отказал в жалобе на полицию по надуманным основаниям", - утверждает Маселко.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко

Адвокат заверил, что он и Божко будут добиваться, чтобы их апелляцию удовлетворили, а против Портнова - открыли дело.

"В любом случае мы будем идти до конца. Пример Божко показывает, что злу можно и нужно давать достойный отпор", - пообещал он.

Иск прокурора Божко против Портнова завтра рассмотрят в апелляции, - адвокат Маселко 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Неплохая кандидатура на должность генпрокурора будет после того, как уйдет продажная клоунская власть.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:18
+11
Хоть у кого-то есть яйца!
показать весь комментарий
10.05.2021 23:23
+9
Вона сама не піде. Зебоба збирається на другий термін і ідійоти знов проголосують за нього.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неплохая кандидатура на должность генпрокурора будет после того, как уйдет продажная клоунская власть.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:18 Ответить
Вона сама не піде. Зебоба збирається на другий термін і ідійоти знов проголосують за нього.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:22 Ответить
Свині, за власним бажанням, від годівниці не відходять,лише за допомогою копняків !!!)))
показать весь комментарий
10.05.2021 23:43 Ответить
Не розхитуйте ночви, наших щурів нудить.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:01 Ответить
Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9347
показать весь комментарий
11.05.2021 00:05 Ответить
Рафінована кремлівська гнида ,вищого гатунку !!)))
показать весь комментарий
11.05.2021 00:26 Ответить
Того, хто каже що Портнову можна пред'явити лише погрози собі-улюбленому? Дійсно, непогана кандидатура.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:56 Ответить
Суд? Против бандитов, рулящих страной и с бандитами же в маниях? Глупо. Бесплодно.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:23 Ответить
Хоть у кого-то есть яйца!
показать весь комментарий
10.05.2021 23:23 Ответить
Да ведь и у Сизифа были.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:39 Ответить
жаль Сашка Билого убили а украинцы это проглотили поэтому сейчас маэмо те що маемо
показать весь комментарий
10.05.2021 23:23 Ответить
не українці, а генералісімус ярош.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:48 Ответить
О, *****, гнида! Прєвєд, кацап!
показать весь комментарий
11.05.2021 00:38 Ответить
ти , дурємар, мене з кимось попутав. Не бухай більше.
показать весь комментарий
11.05.2021 01:01 Ответить
Ойц...Жаби та гадюки відволікають увагу охлосу від сьогочасних проблем своїм seksom... Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1403
показать весь комментарий
10.05.2021 23:32 Ответить
пане, так охлократія нині, всі зараз президенти Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1809
показать весь комментарий
11.05.2021 01:01 Ответить
Українська судова система ,це кубло гельмінтів-корупціонерів,які висмоктують з України життєдайні соки ,знесилюють державу !!)))
показать весь комментарий
10.05.2021 23:46 Ответить
Жить по законам противно, потому что знаешь, кто их пишет и зачем...))
показать весь комментарий
10.05.2021 23:51 Ответить
Шо там рассматривать? Уже понятно, шо рафик неуиновный.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:47 Ответить
хотят судить портнова по законам портнова ? - теперь все пнутся в "юмористы". Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2530
показать весь комментарий
11.05.2021 00:10 Ответить
Что эти мрази так гниду портнова то ли боятся, то ли поддерживают? Чем он так страшен или так дорог для них?
показать весь комментарий
11.05.2021 00:15 Ответить
Це лялькі з однієї скрині ,кремлівського лялькового балагана !!!!)))
показать весь комментарий
11.05.2021 00:20 Ответить
Українська поліція - то ляльки кремлівського балагана?
показать весь комментарий
11.05.2021 12:24 Ответить
Так ти йому так і скажи, Аристович коли його побачиш.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:39 Ответить
Він багато знає.========
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[11]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів[11]. Займався супроводом газових контрактів у Москві в 2009 році[11].
показать весь комментарий
11.05.2021 08:49 Ответить
история... а теперь промоделируйте, как простым гражданам против системы???? когда даже прокуроры бессильны...
показать весь комментарий
11.05.2021 00:21 Ответить
Нічого в Божко не вийде, портяна головний в усій кривоохоронній ситемі "зелених".
показать весь комментарий
11.05.2021 07:25 Ответить
Не треба скиглити! Кожен повинен, повинен щось робити задля усунення цієї злоякісної пухлини.
Вода камінь точить.
показать весь комментарий
11.05.2021 07:44 Ответить
 
 