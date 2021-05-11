Надели наручники и били ногами и дубинками: португальских инспекторов приговорили к тюрьме за смерть украинца
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Трое инспекторов миграционной службы Португалии приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет за убийство украинского мигранта.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.
"Смерть Игоря Гоменюка стала прямым следствием поведения подсудимых, которые были обязаны действовать иначе", - заявил судья.
Суд признал, что инспекторы били украинца ногами и дубинками. Он в это время был в наручниках. Ему сломали ребра, что привело к смерти от удушения.
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Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.
Португальское правительство в прошлом году было вынуждено заплатить семье украинца более 700 000 евро компенсации. У погибшего в Украине осталась жена и двое детей.
Эта смерть вызвал скандал в Португалии, в результате чего в отставку ушел глава миграционной службы страны, а само ведомство реорганизовали.
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Пожалуйста, подождите...
Да семья погибшего реально поднялась на его гибели. Можно следующего посылать.
"Турист" без денег, подтверждения бронирования жилья и цели поездки - это уже нелегал.
Насколько я помню, безвиз - это не значит, что ты можешь свободно въехать в ЕС и все лето клубнику собирать.
Для меня ЕС - место регулярного культурного туризма и будущее место постоянного проживания.
Нафига ж мне себе портить визовую историю?
Ну не стоил он 750 тысяч евро ни в Украине, ни в ЕС.
Или, что не подался на заработки в Португалию?
Именно это и дает мне право брезгливо смотреть на тех, кто не способен это сделать без нарушения законов.
Не веришь? Вспомни, как они продали Родину колаборанту ЗЕ за тупые обещалки халявы во всем.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
Фактичний платник податків - це суб'єкт, що реально зобов'язаний надати грошові кошти в процесі придбання товару (роботи, послуги). До моменту сплати непрямого податку фактичний платник податків виступає носієм податку.
https://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16227/
доведи
Даже ответить по закону не получается.
\\\\\\\\Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса Источник: https://censor.net/ru/n3264386\\\\\
\\\\\\\Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3264386\\\\
За дегенератами из-за поребрика нужно следить круглосуточно, а то дали развернуться троллям под португальскиими флажками, да еще дали им лайков самим себе наставить.
А они за полтора часа быстро цирк уродов в теме сварганили.
Вот такая она вся сейчас Кацапщина, даже не ради пособия от Путлера работают, хотя он их не обижает, эта работа, белое превращать в черное, а черное в белое, это в крови московитов, которые ради ненависти к украинцам будут стучать на клавиатуру не за страх, а за "совесть".
А к правительственной реакции Португалии особых претензий нет, хотя и удовлетворили только 70% материального иска пострадавшей семьи за убийство тремя недоносками ничего не нарушавшего украинца.
Нельзя сказать что претензии в иске были завышены, в США семье удушенного Флойда выплатили 27 миллионов $, а полицейскому Дереку по предъявленной статье за убийство грозит срок от 12,5 до 40 лет, 25 июня станет известно, сколько получит.
И ситуации совсем не аналогичные. Гоменюк в отличие от Флойда не имел за собой никакого криминала и въезжал в Португалию на абсолютно законных основаниях, так как с июня 2017 года между Португалией и Украиной работает безвизовый режим, и 10 марта 2020 г. между Украиной и Евросоюзом никаких ограничений из-за ковида не существовало.
Но три обезьяны, работавшие явно не на своем месте, поскольку они знали только португальский, а Гоменюк его не знал, и не сумевшие с ним объясниться (но документы то его они видели, откуда он прибыл) привлекли для перевода в общении с гражданином Украины из Западной Украины не украинского переводчика, а кацапку.
Можно представить, что она им напереводила,до того как они ему поломали ребра, тут в Украине не все украинцы, говорящие на литературном украинском языке, не всегда поймут украинскую речь из Западной Украины, которая имеет свои диалектические способности, а кацапы литературный украинский язык не понимают, дать переводить его кацапке., это почти что дать переводить турку или китайцу, для трех обезьян разница небольшая.
Португалия шокирована была этим случаем, и, как я сказал, реакция была адекватная, но Орда и здесь насрать поспела, вдохновение поактивничать пришло после очередного шабаша победобесия?
Вон сравнивай, go on, как там с действиями твоих полицаев в ЭрЭфии, и вообще, как с уважением к гражданским правам там за поребриком, начиная с Путлера, и заканчивая отношением к выстроенной Путлером правовой системе со стороны всего его скреповставального кодла.
Найдешь с чем сравнить, и даже схожие с португальской истории найдешь, только еще почудовищней, как кацапские менты убивают приехавших на заработки таджиков и узбеков, а если кто-то из их родни или знакомых жалуется, то сперва держат в кутузке, а потом депортируют, без всяких там компенсаций и судов. Такие примеры даже не особенно сильно и искать нужно, регулярно встречаются в ине-те.
Так что, даже если допустит, что ты не тролль (а скорее всего все же тролль, потому что мозгов совсем нет, очень бездарно стрелки переводишь с конкретного убийства Гоменюка в Португалии, на какие-то абстрактные твои страдания в Украине, есть конкретное целевое поведение, формировать негативный образ Украины и украинцев на отвлеченном примере), то ты, как минимум, типичный "полезный идиот", которых так заботливо на своих ботофермах выращивает Мордор.
иди послушай Петлера шоле про дидов то
ну да - пришли и забрали в "армию", которая показывала такое шо немцы пулеметчиков отправляли на псих.реабилитацию
и да - фашизм был не только в Италии, но не в Рейхе. хотя совкам - это тупо как валежник позволили собирать, а за нефть и газ только заикнутся =
Может твой дед проклял бы тебя, за то каким ты стал, а может и нет, для вас имперские хотелки ваших главарей важнее, чем осуждение их преступлений.
Все равно вас сколеновставальщиков уже ничем не проймешь, вместо того, чтобы покаяться за прошлые преступления и попытаться жить в добрососедстве с другими народами, вместо этого "спасибо деду за победу" и "можем повторить'. И не только можете, опять нападаете, как в 1939 г., только теперь не с кем вашему нынешнему фюреру делить Европу, никто не хочет.
Вам не дано стать цивилизованным нормальным народом, не понимаете, что перешли линию горизонта и навсегда провалились в черную дыру.