Полиция каждый день составляет до 2 тысяч протоколов за нарушение масочного режима

За нарушение масочного режима полиция за полгода составила более 260 000 админпротоколов, нарушители заплатили более 8 млн грн штрафов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По Украине ежедневно полиция составляет 1500-2000 админпротоколов, и люди несут ответственность за несоблюдение масочного режима. Таких протоколов составлено более 260 000 в течение полугода и уже уплачено штрафов на более чем 8 млн гривен", - сказал Варченко.

По его словам, больше всего нарушителей было в Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, Харькове и Харьковской области и Днепре.

"Оштрафованы более чем 95 000 субъектов хозяйствования, в том числе менеджмент, развлекательные заведения, заведения общественного питания", - отметил Варченко.

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Для юридических лиц и ФЛП законом за нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере 3400-5100 грн. Для граждан - штраф 170-255 грн.