Полиция каждый день составляет до 2 тысяч протоколов за нарушение масочного режима
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За нарушение масочного режима полиция за полгода составила более 260 000 админпротоколов, нарушители заплатили более 8 млн грн штрафов.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По Украине ежедневно полиция составляет 1500-2000 админпротоколов, и люди несут ответственность за несоблюдение масочного режима. Таких протоколов составлено более 260 000 в течение полугода и уже уплачено штрафов на более чем 8 млн гривен", - сказал Варченко.
По его словам, больше всего нарушителей было в Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, Харькове и Харьковской области и Днепре.
"Оштрафованы более чем 95 000 субъектов хозяйствования, в том числе менеджмент, развлекательные заведения, заведения общественного питания", - отметил Варченко.
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Для юридических лиц и ФЛП законом за нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере 3400-5100 грн. Для граждан - штраф 170-255 грн.
Пожалуйста, подождите...
Тепер розгрібатимуть довго. Якраз вчора експертка роз*яснювала. Лише 13% =порушників= заплатили, не зв*язуючись. Решта - оскаржили і чекають суду. Інші - взагалі наплювали і навіть не оскаржили у відведений термін.
Один з коментаторів написав, що його сусідка виграла (бо багато виграють): рішення суду - йдеться про декрет (указ), а не про закон (обов*язкові і примусові масочки та комендантська година - це не закон, а указики). До того ж, "борці" просто автоматично продовжують надзвичайний санітарний стан кожні 10 днів. За законом уряд має право лише один раз ввести цей стан, а для продовження парламент повинен розглянути і прийняти відповідне рішення, тоді його продовжують на 30 днів. У нас цей стан уже 2-й рік. Жодного разу через парламент не проходив. Таким чином, всі ці =рішення про боротьбу= - не законні. Чому люди мають їх виконувати і платити штрафи ? Уряду закон порушувати можна ? А людей через свої фантазії вони будуть карати ?
Бухгалтер-"борець" (паралельно - прем*єр) сказав, що він все зробив правильно і йому нема чим собі дорікнути щодо "боротьби" - то на питання, що б він би зробив інакше, чи є речі, які можна було б зробити краще ...
І тут раптом люди пишуть (є в когось час стежити за всіма новинами), що уряд хотів проштовхнути закончик, який би позбавив його відповідальності за crisis management даної ситуації ... Але не пройшло. Так якщо такий =прекрасний= менеджмент і персонажі собою неймовірно задоволені - чому ж бояться відповідальності, якщо через кілька років раптом буде прийнято рішення розібратися у тому, що вони накерували ?
В Україні ще до такого не додумалися ?