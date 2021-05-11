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Байден указал на российский след в атаке хакеров на главный трубопровод США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден указал на российский след в атаке хакеров на главный трубопровод США

Президент США Джо Байден официально заявил, что программное обеспечение исполнителей хакерского нападения на топливную магистраль США находится в России. При этом, по его словам, доказательств причастности российского правительства к кибер-атак6 пока нет.

Об этом он сказал во время выступления, посвященного американской экономике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пока нет доказательств, подтвержденных данными нашей разведки, что Россия причастна (к кибер-атаке. - Ред.), хотя есть доказательства того, что программное обеспечение злоумышленников находится в России. На них лежит определенная ответственность", - отметил президент США.

Он также дал понять, что намерен обсудить этот вопрос с Путиным во время запланированной встречи.

Ранее несколько влиятельных американских СМИ сообщили о вероятной причастности хакерской группировки DarkSide к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, которая в воскресенье заявила об остановке своей трубопроводной системы через кибер-угрозу. ФБР подтвердило, что ответственность за атаку несут именно эти хакеры.

Также на Цензор.НЕТ: ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
"Пока нет доказательств, подтвержденных данными нашей разведки, что Россия причастна (к кибер-атаке. - Ред.), хотя есть доказательства того, что программное обеспечение злоумышленников находится в России."
_Старикан шлангом прикинулся. Всё ясно, намерен и это спустить путлеру с рук. Болван!
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11.05.2021 01:52
+14
Каждый новый президент США думает, что именно он наконец-то сделает то, что безуспешно пытались сделать все его предшественники - умиротворит российского диктатора и сделает "перезагрузку", А потом на пенсии в мемуарах рассказывает, что "извините, не получилось". И так по кругу. Очень они далеки там в Америке от понимания сути России. Байден не исключение.
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11.05.2021 02:26
+9
Запланова зустріч ? Серйозно ?
Коли ?
Я не бачила жодного офіційного повідомлення, що х**ло прийняло =запрошення=.
Більше того, думаю, це, власне, одна з відповідей на очікування =животворящого=.
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11.05.2021 01:59
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"Пока нет доказательств, подтвержденных данными нашей разведки, что Россия причастна (к кибер-атаке. - Ред.), хотя есть доказательства того, что программное обеспечение злоумышленников находится в России."
_Старикан шлангом прикинулся. Всё ясно, намерен и это спустить путлеру с рук. Болван!
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11.05.2021 01:52 Ответить
Каждый новый президент США думает, что именно он наконец-то сделает то, что безуспешно пытались сделать все его предшественники - умиротворит российского диктатора и сделает "перезагрузку", А потом на пенсии в мемуарах рассказывает, что "извините, не получилось". И так по кругу. Очень они далеки там в Америке от понимания сути России. Байден не исключение.
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11.05.2021 02:26 Ответить
Ви ще дальше від реалії по відношенні до Росії в Україні ніж США. Це в Америці тисячі виходять на паради?
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11.05.2021 02:28 Ответить
Всё-таки 300 лет царизма и 70 лет совка дают о себе знать,но я скажу вам что на таких уже большая часть украинцев смотрит как на сумасшедших.
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11.05.2021 07:33 Ответить
Нє-нє, байден мощщьний старік, отєц американської демократії. Під час зустрічі з куйлом як дасть йому у вухо! Аж загуде!
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11.05.2021 13:40 Ответить
LOL. Это называется подвесить за яйца, сегодня не доказано, а завтра доказано, в зависимости как поведёт себя клиент. Учи матчасть.
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11.05.2021 11:37 Ответить
_Конечно, конечно, как вам будет угодно. Только реальность от вашей веры не менется. Но... анаконда-анаконда-анаконда...
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11.05.2021 12:44 Ответить
Нет, он намекает, что вопрос пока в подвешенном состоянии и зависит от поведения Путина
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11.05.2021 12:18 Ответить
Запланова зустріч ? Серйозно ?
Коли ?
Я не бачила жодного офіційного повідомлення, що х**ло прийняло =запрошення=.
Більше того, думаю, це, власне, одна з відповідей на очікування =животворящого=.
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11.05.2021 01:59 Ответить
Кругом пишут, что ориентировочно на июнь...
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11.05.2021 02:36 Ответить
Заплановано - це коли є дата, місце і час.
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11.05.2021 05:29 Ответить
А чому я впевнений, що без ФСБ тут не обійшлося?
Ні, я можу помилятися; і ота хакерська група насправді підпорядкована ГРУ.., і користується їхніми програмами; тоді - соррі...
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11.05.2021 02:07 Ответить
Мда... Путин ему кибератаку, а тут в ответ всего лишь "обсудить"... Есть подозрение, что Джо еще больше любит Путина, чем Дональд.
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11.05.2021 02:21 Ответить
Дональд ніколи не «любив» Путіна. Читайте мої коменти із центра США дворічної давнини.
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11.05.2021 02:23 Ответить
Байден злився. По радіо говорять про якісь «східно-європейські країни» причасті до атаки. Де зараз є Максімка?
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11.05.2021 02:22 Ответить
Hay, Max! What do you say!?
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11.05.2021 02:24 Ответить
А максімка отримав від більшовичків-глобалістів, які захопили владу в США, чорну тужурку й маузер і записався у швондєри. Буде тепер душити білих расистів. А іще він свою хатинку переробив на комуналку для братів по разуму з Латинської Америки, котрі сотнями тисяч сунуть зара' до Сполучених Штатів.
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11.05.2021 13:44 Ответить
ПетровБоширов
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11.05.2021 03:09 Ответить
Владимир Владимирович ответил:
"Спасибо Джо Джозефович, что напомнил, дабы мы не забыли. Нам, старым пердунам-маразматикам, не лишнее напоминать друг другу хотя бы из корпоративных соображений, чтобы проклятущий склероз совсем не замучил".
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11.05.2021 03:26 Ответить
Что-то дедуля какой-то нерешительный.
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11.05.2021 04:24 Ответить
Діаспора! Ти українською володієш?
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11.05.2021 11:59 Ответить
Я такой же диаспора как и ты.
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12.05.2021 22:21 Ответить
Опять слегка пожурят кремлёвского фюрера.
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11.05.2021 05:23 Ответить
Ну-ну. Украинцы продолжают удивляться. Как же так? Байден сначала выдержал неделю - чтоб актуальность произошедшего уменьшилась - потом заявил что паРаша должно быть причастна, но это не доказано. Ну прям как пуйло всегда говорит: "нас там нету, ничего не доказано!". Байден даже не стал изобретать новую отговорку для паРаши, сам же старую и озвучил.
Ну фигня дело: лишили энергии всё Восточное Побережье, подумаешь, биг дил! И не паРаша это вовсе, раз не доказано.
А украинцы до сих пор маниакально этого прокремлёвского урода-маразмоида обожают. Клинический случай...
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11.05.2021 05:55 Ответить
Українці продовжують дивуватись, чому саме на Канадії стільки кацапського бидла опинилося. Що ви там робите? Продовжуєте ненавидіти Україну?
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11.05.2021 11:57 Ответить
Ні, не біг діл. Краще - біг бізнес, що в перекладі означає "большиє дєла" Байден вказав на російський слід в атаці хакерів на головний трубопровід США - Цензор.НЕТ 7467
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11.05.2021 13:47 Ответить
Джо Байденко мстительный дедуган,готовьте Дупло с вазелином,крысы Мавзолейные,Тушонка Байдена пойдет на РАБссию что тушонка Рузвельта в 1941 году в количестве 660 тысяч тоннннн..... Байден указал на российский след в атаке хакеров на главный трубопровод США - Цензор.НЕТ 9582 Байден указал на российский след в атаке хакеров на главный трубопровод США - Цензор.НЕТ 9582
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11.05.2021 06:41 Ответить
Та годі вже впарювати людям бздури про мощщьного дєда, який ось-ось заманить куйла у пастку й дасть йому по макітрі.
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11.05.2021 13:50 Ответить
Забороніть продажу нафти і кацапи стануть такі пухнасті, хоч до рани прикладуй. І Крим залишать, придушать недомірка і скажуть, що то все він, а вони добрі. В Донецькій області все стане на свої місця, а Луганськ за ніч прикрасять українськими прапорами.
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11.05.2021 07:24 Ответить
байденобесие в Украине сошло на нет, байденофилы загрустили.
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11.05.2021 08:53 Ответить
Так, корисні ідіоти глобалістів язики у сраки позасувували. Всілякі там анмури, гиги та прочіє холодні яри.
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11.05.2021 13:52 Ответить
Тыц и нет стасика😂🌷×××
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11.05.2021 09:01 Ответить
Сейчас посмотрю,где ты еще нагадило.😂🌷×××
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11.05.2021 09:04 Ответить
О, началось... Нет доказательств, что россия причастна...
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11.05.2021 09:06 Ответить
"Он также дал понять, что намерен обсудить этот вопрос с Путиным во время запланированной встречи"-А что обсудить?спросит напрямую у )(уйла это ваши атаковали или нет?и что ботоксный должен ответить?
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11.05.2021 09:07 Ответить
Схоже, що чутки про відключення рашки від платіжних систем та інтернету вже цього літа схожі на правду.
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11.05.2021 09:57 Ответить
Нужен первый решительный шаг. И это арест всех активов так или иначе связанный с Рашей на Западе . Введение санкций против всех поголовно чиновников и гос служащих РФ и членов их семей. Если это не поможет то отключение от платежной системы ( хотя ей уже столько грозили, что к тому времени когда ее отключат Раша уже что то придумает ей в замен, чем сейчас и занимается). А вот полное эмбарго на поставки нефти и газа это уже крайняя мера на случай разворачивания агрессии против Украины.
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11.05.2021 11:28 Ответить
Байден постійно про майбутню зустріч нагадує ху#лу. Правильно робить, кремлівського карлика треба регулярно тролити та залякувати, воно так довго не витримає та почне робити великі помилки.
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11.05.2021 12:03 Ответить
 
 