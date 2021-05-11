Байден указал на российский след в атаке хакеров на главный трубопровод США

Президент США Джо Байден официально заявил, что программное обеспечение исполнителей хакерского нападения на топливную магистраль США находится в России. При этом, по его словам, доказательств причастности российского правительства к кибер-атак6 пока нет.

Об этом он сказал во время выступления, посвященного американской экономике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пока нет доказательств, подтвержденных данными нашей разведки, что Россия причастна (к кибер-атаке. - Ред.), хотя есть доказательства того, что программное обеспечение злоумышленников находится в России. На них лежит определенная ответственность", - отметил президент США.

Он также дал понять, что намерен обсудить этот вопрос с Путиным во время запланированной встречи.

Ранее несколько влиятельных американских СМИ сообщили о вероятной причастности хакерской группировки DarkSide к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, которая в воскресенье заявила об остановке своей трубопроводной системы через кибер-угрозу. ФБР подтвердило, что ответственность за атаку несут именно эти хакеры.

Также на Цензор.НЕТ: ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США