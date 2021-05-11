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Новости За рубежом
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Болгария (617) Россия (91262) Чехия (1464) Евросоюз (15877) Боррель (578)

Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель

Власти ЕС высказали солидарность с Чехией и Болгарией в связи с трудностями, которые возникли в их отношениях с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, Москва продолжает демонстрировать "модель негативных действий" в отношении ЕС.

Он добавил, что отношения ЕС и РФ будут рассмотрены на саммите ЕС 25 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Позднее прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 гг. четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
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Топ комментарии
+3
Два российских спутника тоже решили выразить свою озабоченность действиями России и потому исчезли из эфира. В знак протеста.
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11.05.2021 07:14
+3
А що робить Україна де російські чмошники зірвали не один склад?
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11.05.2021 07:20
+2
Солидарность СССр в Гражданской войне в Испании 1936 года обошлась дохлому совку тысячами трупов....первые ИХТАМНЕТы дохли от генерала Франко вагонами....но это секретная информация...совки не тонут и не дохнут и в огне не горят.... Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049 Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049
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11.05.2021 07:21
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Два российских спутника тоже решили выразить свою озабоченность действиями России и потому исчезли из эфира. В знак протеста.
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11.05.2021 07:14 Ответить
Христо Грозев и его Билинги следаки нашли сто тонные улики...,а это как говорят в Одессе разное Шампанское...одно из Одессы,второе из Мацковии с запахом говна.... Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4816
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11.05.2021 07:18 Ответить
А що робить Україна де російські чмошники зірвали не один склад?
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11.05.2021 07:20 Ответить
Склади підривав Порох. ЗЕ підтвердить.
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11.05.2021 07:45 Ответить
Солидарность СССр в Гражданской войне в Испании 1936 года обошлась дохлому совку тысячами трупов....первые ИХТАМНЕТы дохли от генерала Франко вагонами....но это секретная информация...совки не тонут и не дохнут и в огне не горят.... Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049 Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049
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11.05.2021 07:21 Ответить
Не Маккейн звісно, щасливий заробітчанин на гарній зп, яку в такому віці не заробиш ніколи і ніде(((
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11.05.2021 07:30 Ответить
Я фигею
В Украине взорвали вроде 5 или 6 складов с оружием И ВЛАСТЬ МОЛЧИТ
Ведь ясно это : что не лоси там шалили
Если украинская контрразведка не может обнаружить кацапских диверсантов ,пригласите чехов и болгар
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11.05.2021 08:06 Ответить
И второе - техника для видеонаблюдения сейчас не очень дорогая , только тупость и заскорузлость у руководителей присутствует . А могли бы давно по всей Украине программу установки видеонаблюдений организовать и подключить к ней бизнесорганизации ,
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11.05.2021 08:12 Ответить
"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

Євросоюз висловив солідарність із Чехією та Болгарією в ситуації з РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 7691
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11.05.2021 08:31 Ответить
прошу уточнить:солидарность с озабаченностью или нет?
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11.05.2021 08:57 Ответить
На этот раз поддержку. Она не может быть озабоченной.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что все страны Евросоюза по итогам переговоров согласились не обострять напряженность с Россией. Это заявление он сделал после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, трансляцию вел Ruptly.
«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», - сообщил он.
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11.05.2021 12:30 Ответить
ЕС поддержал Чехию с оговоркой о России: "Не провоцируя дальнейший рост напряженности"
https://www.dialog.ua/world/228993_1620673231

Там, правда, ссылаются на рашасми...
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11.05.2021 09:35 Ответить
Классика жанра,сколько веревка не тилипайся а конец скорро....хоть то СССР дохляк,или ее копия РАБссия,а копия как говорят в Народе, всегда хуже Оригинала... Євросоюз висловив солідарність із Чехією та Болгарією в ситуації з РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 1126
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11.05.2021 10:10 Ответить
 
 