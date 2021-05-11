Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти ЕС высказали солидарность с Чехией и Болгарией в связи с трудностями, которые возникли в их отношениях с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, Москва продолжает демонстрировать "модель негативных действий" в отношении ЕС.
Он добавил, что отношения ЕС и РФ будут рассмотрены на саммите ЕС 25 мая.
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
Позднее прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 гг. четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
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В Украине взорвали вроде 5 или 6 складов с оружием И ВЛАСТЬ МОЛЧИТ
Ведь ясно это : что не лоси там шалили
Если украинская контрразведка не может обнаружить кацапских диверсантов ,пригласите чехов и болгар
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что все страны Евросоюза по итогам переговоров согласились не обострять напряженность с Россией. Это заявление он сделал после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, трансляцию вел Ruptly.
«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», - сообщил он.
https://www.dialog.ua/world/228993_1620673231
Там, правда, ссылаются на рашасми...