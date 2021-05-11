Враг за сутки 7 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе применив 120-мм минометы вблизи Троицкого. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, недалеко от населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник дважды осуществил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Пивденне и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.