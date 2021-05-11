Пожар в многоэтажке во Львове: пострадали два человека, спасены 112, в том числе 15 детей, - ГСЧС

10 мая в 20 ч. 49 мин. в г.. Львов в квартире на 2 этаже и второй эвакуационной лестничной клетке со 2-го по десятый этажи (загромождена частными вещами) десятиэтажного жилого дома возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 23:04 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В результате пожара пострадали 2 человека (супружеская пара 1936 и 1938 г.р.), которые почувствовали ухудшение самочувствия и с признаками отравления продуктами горения в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу.

В ГСЧС отметили, что тушение пожара и эвакуация людей осложнялась очень плотным задымлением.

"Подразделениями ГСЧС с помощью спасательных устройств "маска Капюшон", выдвижных и автолестниц спасены 112 человек (из них 15 детей), эвакуированы 45 человек. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода в квартире на площади 70 м2, старые вещи бытового потребления на лестничной клетке на площади 160 м2 и повреждена кровля чердака на площади 10 м2", - сказано в сообщении.

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К тушению привлекалось 50 человек и 11 единиц техники ГСЧС

На месте работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.