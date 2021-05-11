Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 159,6 млн, число жертв - более 3,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали 611 096 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 586 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 159 606 992 случая инфицирования, из них 611 096 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 317 738 человек, из них 10 586 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 137,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 14-ю и 4-ю позицию соответственно.