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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 695 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 194 человека привиты против COVID-19 за сутки 10 мая 2021 в Украине. 865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 10 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (452), Кировоградской (156), Николаевской (107) и Харьковской (103) областях, вместе с тем в Киеве, Винницкой, Луганской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов 03
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов 04
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4286
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11.05.2021 08:29 Ответить
Їдуть з Берліну після штурму Рейхстагу на американському віллісі.
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11.05.2021 08:34 Ответить
Жарти жартами, але тягати важку арту реально не було чим, трактора вибили, а полуторка тільки 45 могла тягнути, якби не Студебекери, то треба було відроджувати бурлаків.
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11.05.2021 09:55 Ответить
Судячи з статистики по Україні, ковід сходить нанівець. Нафіга та вакцина. Чемпіон пабіділ вірус.
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11.05.2021 08:30 Ответить
Колоти собі якийсь "шмурдяк" не так вже і багато бажаючих.
Тим паче що процентів сорок населення України вже перехворіли цим вірусом.
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11.05.2021 08:55 Ответить
в Киеве никого не удалось поймать. научились быстро бегать.
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11.05.2021 09:09 Ответить
Во время локдуна лично перелазил через заборы на электричку, мать ихнюю!
Зато бабушки божие одуванчики гордо размахивали купленными им детьми пропусками.
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11.05.2021 10:28 Ответить
Вакцінуют в кабінеті семейного лікаря, які були вихідні, зелен всі брешуть про логістику та мобільні групи вакцініровання. Коли вони будуть відповідать за загибель уккраїнців від covid - 19?
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11.05.2021 09:50 Ответить
Не тільки, підприємства домовляються + приватні клініки це роблять, у нас якоюсь корейською вакцинують.
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11.05.2021 09:56 Ответить
 
 