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За атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США может стоять ГРУ РФ, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За атаками с использованием технологии

США подозревают, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ. Однако не обладают доказательствами этих обвинений.

Об этом издании Politico  заявили осведомленные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу о причине инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков, однако, по словам собеседников газеты, расследование предполагаемых атак было активизировано. По их данным, в ходе расследования изучается роль ГРУ.

В конце апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США расследуют два произошедших на территории страны инцидента, которые схожи со случаями атак с использованием технологии "направленной энергии" против американских сотрудников за границей.

Одна из подобных атак на территории США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году - тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Маасковія наймерзенніша країна територія в світі.
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11.05.2021 08:52
+4
Все нормальные люде знают что "РОССИЯ ЕСТЬ УЖОС БЕЗ КОНЦА"
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11.05.2021 08:58
+4
отключить кацапию от интернета, СВИФТ-а и не впускать ни в какие страньі
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11.05.2021 09:39
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Маасковія наймерзенніша країна територія в світі.
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11.05.2021 08:52 Ответить
Тыц и нет ублюдка😂🌷×××
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11.05.2021 09:09 Ответить
Лаптеногие способны обуздать технологии направленной энергии? Хотя сильный энергетический компонент может быть реализован, после поедания кислых щей и пареной репы. За атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США может стоять ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 3250
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11.05.2021 08:58 Ответить
Береться мікрохвильовка, дістається магнетрон- ось і джерело направленої енергії. Впливає як на людей, так і на акустичну апаратуру веселих сусідів.
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11.05.2021 09:04 Ответить
идешь к соседу и магнетроном по едлу? )))
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11.05.2021 09:30 Ответить
Можна й так)
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11.05.2021 11:59 Ответить
на собі випробував, знаєш, хоча чому тут дивуватись.
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11.05.2021 10:04 Ответить
Уууу, яка безпробудна тупість)))
А ну, скажи щось на бидложаргоні зеків)
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11.05.2021 12:00 Ответить
це твоя особлиість, це ти щось на бидложаргоні зеків почало говорити, а потім виявилось, з твоїх слів, що ти прийшло поспілкуватись, може ти форуми переплутало, буває, що з опущеного візьмеш, ти ж цього чекало. тобі подобається, я зрозумів.
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11.05.2021 13:42 Ответить
Магдалєна, це ти? Гарно маскувалась))) а ну, давай : "це ти сам про себе собі написав")
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11.05.2021 15:07 Ответить
магдалєна це твій, хз хто у вас хто і кого, ви з ним однакові.
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11.05.2021 18:46 Ответить
Магдалєна саме так і відповідає)))
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11.05.2021 20:05 Ответить
мені пофіг на ваші гомосячі забави
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12.05.2021 07:13 Ответить
Точно? Бо ти вишукуєш мої коментарі та пишеш мені. Що це, як не латентність?
Анекдот згадався "Ви мені настільки нецікаві, що я біг 5 кварталів щоб Вам це сказати".
Який же ти нікчемний ))
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12.05.2021 07:18 Ответить
та що ж тебе шукати, ви ....сєки самі з відусіль лізете і про себе верещите, що вас несприймають. здалося ти мені. не писав би дуррні всякої, то я тебе й не помічавби, як і сотні таких таки тільки менш упоротих, що дурниці різні за гроші чи пайку пишуть.
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12.05.2021 09:07 Ответить
Якийсь ти ватно-бидляцький))) доречі, а де я писав, що маю потяг до чоловіків? Надай посилання. Чи як завжди- сам придумав, сам сміюсь?))
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12.05.2021 12:22 Ответить
Все нормальные люде знают что "РОССИЯ ЕСТЬ УЖОС БЕЗ КОНЦА"
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11.05.2021 08:58 Ответить
сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния.
Источник: https://censor.net/ru/n3264404

За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 2274
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11.05.2021 09:05 Ответить
Пора стерти з лиця землі цей бидлостан,прокляту кацапію
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11.05.2021 09:28 Ответить
отключить кацапию от интернета, СВИФТ-а и не впускать ни в какие страньі
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11.05.2021 09:39 Ответить
За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 7287 За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 7287 За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 1826........кишка тонка у вашего ....Фээээ..Эссс...!!! БЕеееееее!!!! Для того чтобы иметь такое оружие надо иметь другой уровень знаний.
Это должно быть + 5 к атаке, +10 к защите и +15 к нападению. Га-га-га-га-га................!!!!!
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11.05.2021 12:03 Ответить
 
 