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В Госдепартаменте США подчеркнули важность координации между США и Украиной из-за агрессии РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В Госдепартаменте США подчеркнули важность координации между США и Украиной из-за агрессии РФ

Регулярная координация между Украиной и США имеет большое значение, как с точки зрения агрессии России против Украины, так и для поддержания порядка дня реформ внутри Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Приводя пример такой продолжающейся координации между странами, Прайс отметил, что официальному визиту Энтони Блинкена в Украину предшествовала телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским, встреча американских и украинских дипломатов в Брюсселе и др.

Спикер Госдепартамента США также подчеркнул важность того, что Украина получила четкие сигналы со стороны США в самом начале работы администрации Байдена.

"США поддерживают нашего партнера Украины. Мы поддерживаем народ Украины перед лицом этой агрессии, этой внешней агрессии, которая исходит от России, но также и в ходе внутренних усилий подточить ощущение суверенитета, подточить ощущение автономности, к которому стремится народ Украины", - сказал Прайс.

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Прайс также указал, что в ходе визита в Украину Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией в Украине для реализации ее евроатлантических стремлений.
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