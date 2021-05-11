Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году"
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Украинские власти до конца этого года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы.
"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.
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