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Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине:

Украинские власти до конца этого года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы.

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"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.
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Топ комментарии
+5
Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 3926
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11.05.2021 08:56
+3
Шмыгали 🤢-🤢🤡 Шмаркли , вам верить , себя не уважать !
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11.05.2021 09:15
+2
Шмигай ісчо.
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11.05.2021 09:00
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Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 3926
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11.05.2021 08:56 Ответить
Шмыгали 🤢-🤢🤡 Шмаркли , вам верить , себя не уважать !
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11.05.2021 09:15 Ответить
Шаман))))
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11.05.2021 08:57 Ответить
Шмигай ісчо.
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11.05.2021 09:00 Ответить
Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 4402
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11.05.2021 09:08 Ответить
Какая разница, что говорит тупая марионетка Ахметова?
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11.05.2021 09:25 Ответить
.....и варенье на завтра.
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11.05.2021 09:26 Ответить
Еще год прожить? Ты, *****, Шмыгло вонючее, уже небось Пфайзером уколотый, а то что ежедневно гибнет до 500 украинцев от этой болячки, тебе, гнилое козломордие, глубоко начхать, ты предлагаешь еще годик подождать пока зеленые ублюдки зеленского будут чесать себе жепу и думать как бы получше нажиться на вакцине.
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11.05.2021 09:43 Ответить
Дети в школах (в том числе МОН насильно загоняет в школы тех, кто якобы на домашнем обучении - "для проведения контрольных"), родители на отдыхе в Доминиканах, рассчитываем на вакцинацию от прошлогоднего вида коронавируса! Охренеть!!!
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11.05.2021 09:57 Ответить
Не пройдёт и 30 лет,как в Украине всё население сделает прививки.
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11.05.2021 10:01 Ответить
а "наступного" за яким роком?
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11.05.2021 11:32 Ответить
 
 