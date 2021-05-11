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Шмыгаль объяснил, смогут ли украинцы, привитые не одобренными в ЕС вакцинами, ездить в Европу: Давайте подождем. Это вопрос бюрократических процедур

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль объяснил, смогут ли украинцы, привитые не одобренными в ЕС вакцинами, ездить в Европу: Давайте подождем. Это вопрос бюрократических процедур

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что вакцины от коронавируса Covishield, Sinovac и NovaVax, которые используются в Украине, будут в скором времени зарегистрированы в Европейском союзе. Это позволит украинцам, которые привились этими вакцинами, путешествовать в ЕС.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что и Astrazeneca и Pfizer одобрены ВОЗ. Sinovac может быть одобрен в ближайшее время и уже сейчас его одобрили многие передовые страны. Вопрос их регистрации в ЕС на повестке дня. И Covishield, и Sinovac рассматриваются, документы приняты и будут рассматриваться Европейским союзом", - заявил премьер.

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По словам Шмыгаля, все вакцины, которые одобрены ВОЗ, будут "одобрены всеми цивилизованными странами".

"Тем более, что ими вакцинируется и часть людей в европейских странах. Венгрия, например. Поэтому это вопрос времени и технических и бюрократических процедур. Убежден, эти вакцины будут зарегистрированы, давайте подождем", - добавил глава Кабмина.

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Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока в Евросоюзе зарегистрировали лишь четыре вакцины - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
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Сам ширувся Кайзером, а нам каже падаждьом. Шмыгаль объяснил, смогут ли украинцы, привитые не одобренными в ЕС вакцинами, ездить в Европу: Давайте подождем. Это вопрос бюрократических процедур - Цензор.НЕТ 536
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11.05.2021 09:14 Ответить
Давайте подождем. Это вопрос бюрократических процедур

Звучит как: "Конечно же не смогут"
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11.05.2021 09:18 Ответить
А Тим часом Словенія (член ЄС, Шенгену, НАТО) з 03.05.2021 відкрила кордони для туристів з рф, вакцинованих СпутнікомВ або які склали негативн й ПЛР-тест в лабораторіях при російських міжнародних аеропортах:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/
https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-pri-prehajanju-meja/
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11.05.2021 09:34 Ответить
Наші з негативним тестом теж їдуть, кожень день шурують автобуси, от якби словенці візи москалям відмінили.
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11.05.2021 09:47 Ответить
Це питання вашої з Зєлєю злочинної недбалості або навмисного створення бар'єру для грмадян України, щоб вони батрачили за копійки на ваших із Зєлєю хазяїв Бєню, Ахмєта, Пінчука.
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11.05.2021 09:22 Ответить
Ви вважаєте, що вони перевершили досягнення Труфальдіно? В того було тільки двоє. Я вважаю, що в них немає хазяїв. Але вони дуже вправні професіоналки та встигають обслуговувати всіх бажаючих.
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11.05.2021 09:29 Ответить
Звичайно вони не Труфальдіно. Той не прибарахлявся, як ці шістки олігархів.
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11.05.2021 09:33 Ответить
так Вера Сел (Сіновак) узята на сертифікацію, а не Короновак. там у Сіновак не одна вакцина.
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11.05.2021 12:31 Ответить
 
 