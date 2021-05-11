За неделю жертвами пожаров в Украине стали 23 человека, на водных объектах погиб 21, - ГСЧС

За прошедшую неделю, с 03.05 по 09.05, во время пожаров погибли 23 человека, на водных объектах - 21.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, в течение недели чрезвычайных ситуаций не возникло. Зарегистрировано 2 тыс. 30 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 42 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 589 пожаров, спасены во время пожаров 27 человек и не допущено уничтожение огнем 453 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 23 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 13 млн. 437 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 280 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 64 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погиб 21 человек.