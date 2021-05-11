В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил вероятность отставок в правительстве. Он отметил, что каждый министр должен быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина.

Премьер-министр отметил, что сейчас в правительстве нет вакансий, нет исполняющих обязанности - "все министры на местах".

"Это возлагает определенную ответственность на каждого министра, на правительство в целом, на меня. Я всегда говорил и говорю: нет неприкосновенных правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной или некорректной работы", - говорит Шмыгаль.

Он добавил, что неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны.

"Конкретных кандидатур на сегодня у меня на рассмотрении нет. Но мы понимаем, что есть определенная неудовлетворенность отдельными министрами в Верховной Раде, в комитетах... В случае необходимости принятия кадровых решений, такие решения будут приниматься", - отметил Шмыгаль.

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Премьер отметил, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова - пока единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам.