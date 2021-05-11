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Новости Политика Украины
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Кабмин (13801) отставка (3094) Шмыгаль Денис (2321)

В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил вероятность отставок в правительстве. Он отметил, что каждый министр должен быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина.

Премьер-министр отметил, что сейчас в правительстве нет вакансий, нет исполняющих обязанности - "все министры на местах".

"Это возлагает определенную ответственность на каждого министра, на правительство в целом, на меня. Я всегда говорил и говорю: нет неприкосновенных правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной или некорректной работы", - говорит Шмыгаль.

Он добавил, что неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны.

"Конкретных кандидатур на сегодня у меня на рассмотрении нет. Но мы понимаем, что есть определенная неудовлетворенность отдельными министрами в Верховной Раде, в комитетах... В случае необходимости принятия кадровых решений, такие решения будут приниматься", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке

Премьер отметил, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова - пока единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Що є індікатором поганої роботи зє мінистрів?
- не по чину бере;
- недостатньо відкочує «нагору»;
- шершавий язик (мозолі натирає на дупі зє);
- ...
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11.05.2021 09:50
+9
Тоді можна поставити питання по іншому, хто з міністрів впорався зі своєю роботою?
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11.05.2021 10:04
+5
Шмиг і Зе - у відставку! Всі скопом! Хрен наробили!
Де бабло????
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11.05.2021 09:37
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Правила форума Совет форумчан
да ладно.... товарищ Аваков уже прижился)))
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11.05.2021 09:32 Ответить
Просто понятие и уровень "плохой работы" определяет Бородатая Бабушка.
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11.05.2021 09:58 Ответить
ну у вас там все профестионалы В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8735
В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8846
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11.05.2021 09:32 Ответить
Очень трудно определить,кто из них хуже.
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11.05.2021 09:33 Ответить
Шмыгнуть в отставку В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3454
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11.05.2021 09:35 Ответить
Шмиг і Зе - у відставку! Всі скопом! Хрен наробили!
Де бабло????
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11.05.2021 09:37 Ответить
Шмыгло, ты перечисли - чью работу можно считать хорошей. Значительно сэкономим время - сразу пинками под задницу, не выслушивая зеленый бред.
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11.05.2021 09:46 Ответить
Що є індікатором поганої роботи зє мінистрів?
- не по чину бере;
- недостатньо відкочує «нагору»;
- шершавий язик (мозолі натирає на дупі зє);
- ...
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11.05.2021 09:50 Ответить
С себя, Шмургаль, начать не пробовал?
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11.05.2021 09:51 Ответить
Это ,Шмыгло на Авакова батон крошит 😂😂😂
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11.05.2021 09:52 Ответить
Тоді можна поставити питання по іншому, хто з міністрів впорався зі своєю роботою?
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11.05.2021 10:04 Ответить
тоді, варто поставити питання по іншому:"Ким та які завдання ставились?", оскільки розвал усього йде у напрямку збагачення обрізаних та наближених до віслюка преЗе!зу.
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11.05.2021 10:21 Ответить
"Вы что уже уходите? А почему так медленно?"
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11.05.2021 10:06 Ответить
Да. нужно уже побыстрее в дальний путь на долгие года
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11.05.2021 10:46 Ответить
Почати потрібно з керівника Кабінету Міністрів
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11.05.2021 10:08 Ответить
Через провалене адміністрування на піку коронавірусу в лікарнях не вистачало місць -


Через провалену адміністрацію та несистематизоване перепрофілювання лікарень для допомоги COVID-хворим на піку пандемії в Україні не вистачало лікарняних місць. Про це в ефірі "Прямого" заявила виконавчий директор Благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна.
"Маршрути пацієнта розробляються таким чином, що багато лікарень, які не можуть за своїми технічними характеристиками, кількістю і фахом персоналу, - до них все одно потрапляють пацієнти з COVID. І це адміністрування, яке провалене абсолютно чітко", - підкреслила Кошкіна.
За її словами через в Україні не вистачало місць для пацієнтів з COVID-19 саме через відсутність систематизації профільних лікарень.
"Тому що неузгодженість дій. Тобто, по логіці, мають бути потужні лікарні, як в Києві є їх кілька, які повністю перепрофільовані на коронавірус, а інші лікарні мають надавати допомогу іншим пацієнтам, які нікуди не зникли. А як зробили? Десь повідкривали там-сям, і на піку не вистачало дуже сильно лікарняних місць", - наголосила виконавчий директор благодійного фонду.
"Відкривали що завгодно - там немає кисню, там немає фахівців. І туди привозять людей", - зазначила Ірина Кошкіна.
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11.05.2021 10:10 Ответить
Плохая работа - это когда мало украл
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11.05.2021 10:14 Ответить
Почни з себе.
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11.05.2021 11:11 Ответить
А сам Шмыгаль себя ко "всем" относит?
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11.05.2021 12:18 Ответить
 
 