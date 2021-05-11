В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил вероятность отставок в правительстве. Он отметил, что каждый министр должен быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной работы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина.
Премьер-министр отметил, что сейчас в правительстве нет вакансий, нет исполняющих обязанности - "все министры на местах".
"Это возлагает определенную ответственность на каждого министра, на правительство в целом, на меня. Я всегда говорил и говорю: нет неприкосновенных правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной или некорректной работы", - говорит Шмыгаль.
Он добавил, что неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны.
"Конкретных кандидатур на сегодня у меня на рассмотрении нет. Но мы понимаем, что есть определенная неудовлетворенность отдельными министрами в Верховной Раде, в комитетах... В случае необходимости принятия кадровых решений, такие решения будут приниматься", - отметил Шмыгаль.
Премьер отметил, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова - пока единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам.
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Де бабло????
- не по чину бере;
- недостатньо відкочує «нагору»;
- шершавий язик (мозолі натирає на дупі зє);
- ...
Через провалену адміністрацію та несистематизоване перепрофілювання лікарень для допомоги COVID-хворим на піку пандемії в Україні не вистачало лікарняних місць. Про це в ефірі "Прямого" заявила виконавчий директор Благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна.
"Маршрути пацієнта розробляються таким чином, що багато лікарень, які не можуть за своїми технічними характеристиками, кількістю і фахом персоналу, - до них все одно потрапляють пацієнти з COVID. І це адміністрування, яке провалене абсолютно чітко", - підкреслила Кошкіна.
За її словами через в Україні не вистачало місць для пацієнтів з COVID-19 саме через відсутність систематизації профільних лікарень.
"Тому що неузгодженість дій. Тобто, по логіці, мають бути потужні лікарні, як в Києві є їх кілька, які повністю перепрофільовані на коронавірус, а інші лікарні мають надавати допомогу іншим пацієнтам, які нікуди не зникли. А як зробили? Десь повідкривали там-сям, і на піку не вистачало дуже сильно лікарняних місць", - наголосила виконавчий директор благодійного фонду.
"Відкривали що завгодно - там немає кисню, там немає фахівців. І туди привозять людей", - зазначила Ірина Кошкіна.