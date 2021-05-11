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Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана

В Украине планируют запустить COVID-сертификаты. Министерство здравоохранения прорабатывает, какие "бонусы" будут для вакцинированных украинцев.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население. Особенно это касается курортных городов.

"Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме", - отметил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Привіт із Буковелю, чувакі!)))
Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9931
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11.05.2021 09:36
+1
Перейшли до відвертого шантажу.
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11.05.2021 09:54
+1
Поеду "дикарём" на моря. В некатарых местах уже есть вода и ликтричество.
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11.05.2021 10:24
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Привіт із Буковелю, чувакі!)))
Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9931
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11.05.2021 09:36 Ответить
ГНИДЫ ВСЕ КАК ОДИН
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11.05.2021 10:20 Ответить
Марна спроба змусити людей колоти собі "шмурдяк".
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11.05.2021 09:37 Ответить
тут скорее хотят бубочке подсобить, шоб он на лыжах катался без зазрения совести и без масочки Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8567
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11.05.2021 09:37 Ответить
Я и так поеду
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11.05.2021 09:46 Ответить
Перейшли до відвертого шантажу.
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11.05.2021 09:54 Ответить
а у Європі хіба не те саме?
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11.05.2021 12:27 Ответить
Якшо їх влаштовує, нехай роблять у себе і з собою, шо хочуть.
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11.05.2021 12:34 Ответить
шо мелет этот дурачок??? а как быть нам - жителям некурортных городов и городков?? вакцины нет..., но за то еще один мечтатель вакцинными фантазиями занялся... наверно вместо сексуальных...
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11.05.2021 10:07 Ответить
Перевакцініруєм житьолєй Буковелів і "Велюрів" шоб наші рібята моглі пааткривать і заработать.
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11.05.2021 10:09 Ответить
Саме слово "зона"(хоч i зелена) як то насторожує...
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11.05.2021 10:10 Ответить
вона буде за умови, якщо турист буде теж привитий. вакцина не дає гарантії незараження, лише що не буде важкого перебігу хвороби.
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11.05.2021 12:28 Ответить
Поеду "дикарём" на моря. В некатарых местах уже есть вода и ликтричество.
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11.05.2021 10:24 Ответить
правильно - главное в Украине это - буковель.
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11.05.2021 19:53 Ответить
 
 