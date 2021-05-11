Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу. Документ был размещен в базе данных нижней палаты во вторник, 11 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Ранее Путин назначил заместителя главы министерства иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации РФ Договора по открытому небу.

Как подчеркивает Интерфакс-Украина, согласно пояснительной записке к документу, договор вносится на денонсацию в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

"22 ноября 2020 г. США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

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