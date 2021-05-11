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Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу. Документ был размещен в базе данных нижней палаты во вторник, 11 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Ранее Путин назначил заместителя главы министерства иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации РФ Договора по открытому небу.

Как подчеркивает Интерфакс-Украина, согласно пояснительной записке к документу, договор вносится на денонсацию в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

"22 ноября 2020 г. США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход России из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности, - МИД Украины

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Та не будет большой войны, у них все активы за бугром и дети там же, скорее плешивому дадут канделябром по голове Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 9666
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11.05.2021 09:51
+9
подкармливали обезьян окорочками на свою голову....
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11.05.2021 09:54
+8
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 472
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11.05.2021 09:49
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До чого ми рухаємось...
Ще дійсно буде велика війна.
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11.05.2021 09:48 Ответить
Та не будет большой войны, у них все активы за бугром и дети там же, скорее плешивому дадут канделябром по голове Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 9666
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11.05.2021 09:51 Ответить
У тому то й справа, що Ху-ло воює зі штатами на території України, убиваючи українців - це така шиза у аборигенів волго-окського межиріччя. Їм треба винищити потомків русичів, щоб зайняти їх місце - своє угро-фінське походження вони чомусь ігнорують.
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11.05.2021 09:56 Ответить
У аборигена вовы путина мама этническая еврейка.
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11.05.2021 12:04 Ответить
Хотят лі руССкіє войньі? Хотят!
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11.05.2021 09:52 Ответить
Если были заградотряды НКВД, то не очень хотят.
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11.05.2021 12:05 Ответить
перед встечей с Байденом "ставки" подымает"...- блефует плешивая кацапо- мразь...
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11.05.2021 09:58 Ответить
Со стягиванием войск уже поднял. Только вышло пшиком. Теперь пшикать станет у кацапов традицией.
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11.05.2021 10:34 Ответить
Щоб не було війни, потрібно просто, щоб західні європейські країни заборонили кацапським літакам літати через свій повітряний простір, а кораблям - ходити у своїх територіальних водах і заходити у порти цих країн. Я впевнений, що в такому випадку пуцин швидко зустрінеться зі своєю табакеркою. 😊
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11.05.2021 10:00 Ответить
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 472
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11.05.2021 09:49 Ответить
Это ему Путлер подсказал. Сам он до такого не мог додуматься.
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11.05.2021 10:07 Ответить
Слово "додуматься" не пишется в отношении потерпевшего вiслюка. Нечем.
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11.05.2021 10:35 Ответить
Циба в будку суки...
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11.05.2021 09:52 Ответить
подкармливали обезьян окорочками на свою голову....
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11.05.2021 09:54 Ответить
Під час дії цього договору натівські літаки-розвідники при попередній декларації у визначені дати мають право безперешкодно літати над касапією. Вони так і роблять. Заодно моніторять окуповані території України.
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11.05.2021 09:55 Ответить
Тепер у повітряний простір кацапії вони заходити не будуть. Бо не дуже й потрібно. 😊 Рівень технічних засобів дозволяє проводити моніторинг без заходу у кацапський повітряний простір. 😊
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11.05.2021 10:03 Ответить
Эти допотопные трактора, что ездят по небу без глушителей и катализаторов, под названием ту-95, американцам по ночам спать мешают.
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11.05.2021 10:57 Ответить
ближайщее обозримое будущее для Северных Рабских Вымиратов:
- "Железный занавес",
- "Самоконсервация и Мумификация режима",
- "для россиянцев: меньше жратвы и больше пропаганды",
- "Ветеринарные паспорта для россиян при выезде за границу",
- "38 паралель",
- "Вечное проклятье для Лунандона и Даунбасса жить в серой зоне русскавага мира",
- фраза "что б ты жил в русскам мире", обозначает проклятье",
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11.05.2021 10:01 Ответить
Снова будут сбивать пассажирские лайнеры пролетающие близко к границам Московии.
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11.05.2021 10:05 Ответить
Канонические границы московии, которые, в том числе, признаёт и Пентархия, не выходят за границы мокшанских болот.
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11.05.2021 10:37 Ответить
В эпоху спутников и беспилотников типа Глобал Хоук уже не нужен.
Выход с договора имеет больше выгод для США. Они мониторят Крым и европейскую территорию ********** каждую неделю. А паРаша свои беспилотники к США направлять не в состоянии, руки коротки.
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11.05.2021 10:11 Ответить
Какие беспилотники кацапстан может направить к США? Робота Фёдора?
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11.05.2021 10:31 Ответить
ну внес, так внес... это его, пуйла дело. Меня больше волнует, что мы внесли на денонсацию с кацапстаном? из обосранного снг еще много документов осталось??
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11.05.2021 10:11 Ответить
В одной из Долин пустыни Невада,стоят на приколе истребители США разных поколений...кажуть шо 100 000 самолетов,ставь аккумулятир и вперед... Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 4491На РАБссии столько даже говна нет....
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11.05.2021 10:13 Ответить
В 1998 году США вывели из эскплуатации знаменитый SR-71,побивших много Мировых рекордов и вошедший в Книгу рекордов Гиннеесса...В 60-70 е годы эта машинка заставила обосраться СССр по полному тарифу... Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1384
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11.05.2021 10:23 Ответить
Поскольку США не обладали месторождениями титановых руд, ЦРУ разработало схему с участием сети подставных фирм, через которые закупало титан для постройки SR-71 в СССР
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11.05.2021 10:32 Ответить
И все предложения в прошедшем времени.
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11.05.2021 10:36 Ответить
Вместо SR-71 сегодня трудятся американские спутники.

Так что вован может вносить что угодно - он никому не мешает.
А вот вынесут первым скорее всего его самого - российскому крупному бизнесу вся эта ккуйня ни к чему.
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11.05.2021 12:10 Ответить
Именно.
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11.05.2021 12:12 Ответить
Помню их, в ту пору тянул лямку на дальнем востоке в ПВО. Большими шагами махала машина на мониторе радара!
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11.05.2021 11:02 Ответить
гуд гуд вольдемар, нужно больше самоизоляции, чтобы на тебя как в зоопарке показывали, а еще лучше окончательно в клетку закрыли
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11.05.2021 10:28 Ответить
Какие "национальные интересы" могут быть в эрефии, если она не "национальное" государство. Русские - это страшная смесь разных народов и племен, а составляюшие части эрефии - кто угодно, только не славяне, да и сами россияне - не славяне, а венигрет... Вот вам и "национальные" интересы, как сказал начальник этого "бумажного тигра"....
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11.05.2021 10:59 Ответить
В кремле сидит одна конкретная нация.
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11.05.2021 12:11 Ответить
 
 