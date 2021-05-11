Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": Стоило бы начать с должностных лиц раньше, чем со сферы обслуживания
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя действующий закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", высказал мнение, что предусмотренные этим законом штрафы за неиспользование украинского языка в сфере обслуживания стоило бы сначала ввести для чиновников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
"В этом законе об украинском языке есть штрафы, по поводу которых идет дискуссия, можно накладывать штрафы на сервис, на публичный сервис - в магазинах, кафе. Я предложил и у меня есть сторонники в Верховной Раде, которые говорят: давайте сначала начнем со штрафов для чиновников, для депутатов всех уровней, для депутатов Верховной Рады, для министров, "губернаторов", всех других чиновников", - сказал он.
"Я думаю, что население это воспримет очень хорошо. Потому что если все те, кто принимает законы, покажут пример, тогда уже можно переходить к каким-то историям, связанным со штрафами в местах бытового обслуживания. Я не против", - сказал министр.
"И в быту мне приятно, когда я теперь звоню заказать какую-то еду в ресторан, мне всегда отвечают на украинском языке. Это приятно", - добавил Ткаченко.
Еще до прихода на нынешнюю министерскую должность Александр Ткаченко, в то время народный депутат (фракция "Слуга народа") и председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, не раз заявлял о необходимости пересмотра "языкового закона". Одним из моментов, которые он тогда стремился пересмотреть, были именно штрафы за неиспользование украинского языка в сфере услуг.
Активисты резко критиковали такие попытки Ткаченко и других депутатов от "Слуги народа", направленные на ослабление норм "языкового закона".
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ЗІ ВСІХ.
Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня. Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці. Принаймні, ми ставимо собі це за мету", - сказав він.За словами міністра, діалог з представниками медіаспільноти щодо законопроєкту про медіа "зіграв поганий жарт". "За цей час, поки обговорюється закон про ЗМІ, він вже трохи відстає від реалій", - сказав Ткаченко.
Він вважає, що "закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку".
"І нарешті всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі, і така регуляція починається в Америці. Тому, вибачте, будемо рухатися разом з цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановне видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована європейська і за європейськими стандартами ", - сказав міністр.
Як відомо, 28 грудня 2019 року 10 "слуг народу" і один представник групи "За майбутнє" подали до Верховної Ради законопроєкт 2693 про медіа. Зокрема, від "слуг" екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, що журналістські і медійні організації, засоби масової інформації і блогери виступають проти ухвалення законопроекту №2693 "Про медіа", який порушує право на свободу слова, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основних свобод.
Як повідомляв 5.UA, раніше Княжицький прокоментував законопроєкт про медіа, який розробляється в Верховній Раді і викликає занепокоєння через наявність низки елементів цензури.
"Питання в тому, що хоче держава. Якщо держава хоче себе убезпечити від російських впливів, від впливів країни-агресора - безумовно, закон для цього потрібен і це треба робити. Якщо держава хоче використати закон, щоби обмежити свободу слова і отримати монополію влади, то цього в жодний спосіб допускати не можна", - сказав Княжицький.
Хто ж їх каратиме? вони ж пам'ятники...
А сфера обслуговування це саме те, з чим стикається більшість щоденно. Я інструмент дерусіфікації дуже дієвий спосіб, що підтверджує проросійська нечість яка палає як ніколи...