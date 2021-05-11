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Степанов о симптомах индийского штамма коронавируса: Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский варианты

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Степанов о симптомах индийского штамма коронавируса: Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский варианты

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.

По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.

Читайте также: "Индийский" штамм коронавируса получил статус "вариант, вызывающий озабоченность", - ВОЗ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Закрывайте границы, дебильё трускавцовое.
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11.05.2021 10:07
+1
Грош-цена всей этой вакцинации и европаспортам вакцинации. Зараза мутирует быстрее.
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11.05.2021 09:58
+1
Профессор околовсяческих наук.....
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11.05.2021 10:04
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Куртка надоела?
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11.05.2021 09:58 Ответить
Грош-цена всей этой вакцинации и европаспортам вакцинации. Зараза мутирует быстрее.
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11.05.2021 09:58 Ответить
Профессор околовсяческих наук.....
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11.05.2021 10:04 Ответить
А давай еще меньше вакцинировать...может тогда вирус не пройдет...а??
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11.05.2021 10:06 Ответить
Лучше подумать над этим.
May 10 (GMT)
Updates

65 new cases and 1 new death in Israel [source]
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11.05.2021 13:51 Ответить
Закрывайте границы, дебильё трускавцовое.
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11.05.2021 10:07 Ответить
стіпашка знає толк в курточках і відкатах.
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11.05.2021 10:08 Ответить
Поэтому дети в школах (в том числе МОН насильно загоняет в школы тех, кто якобы на домашнем обучении - "для проведения контрольных"), родители на отдыхе в Доминиканах (границы не перекрываем)... и дружно молимся великому Авосю.
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11.05.2021 10:15 Ответить
Вот прям все в поголовно в Доминиканах?😁
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11.05.2021 12:53 Ответить
В мире под 200 государств, штаммов степанову на девять жизней хватит
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11.05.2021 10:50 Ответить
Чому степашка ще про український штам не говорить? Степашка може придумати самий заразний - штам, який вбиває з віддалі 100 км наповал!
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11.05.2021 11:28 Ответить
ну индийский в свободной єволюции, остальньіе приуськують.
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11.05.2021 12:20 Ответить
 
 