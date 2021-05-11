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Связанные с COVID-19 карантинные ограничения приводят к росту случаев ожирения у детей, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Связанные с COVID-19 карантинные ограничения приводят к росту случаев ожирения у детей, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что многомесячные ограничения, связанные с COVID-19, приводят к росту случаев ожирения среди детей, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

В отчете, опубликованном 11 мая, региональное европейское бюро ВОЗ выявило, что закрытие школ и ограничение активности могут иметь негативные последствия для питания и физического состояния детей.

"COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе - ожирение среди детей", - сказал Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе.

Ожирение и избыточный вес связаны с более серьезными симптомами в случае заболевания COVID-19, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и раком.

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Исследование показало, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес. Опрос был проведен в 36 странах региона.

Многочисленные исследования в США и Европе обнаружили, что многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых, вызывает новые проблемы со здоровьем. Сейчас многие европейские страны начинают ослаблять связанные с пандемией ограничение - на фоне сокращения числа больных и все более массовой вакцинацией.
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Та да, трохі є
Связанные с COVID-19 карантинные ограничения приводят к росту случаев ожирения у детей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2
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11.05.2021 10:11 Ответить
Господи, да разгоните наконец разжиревшую на проплаченной брехне ВОЗ.
Любой врач знает, что ожирение является нарушением обмена веществ из-за употребления тех или иных химикатов (аллергенов), а не результатом сидения. Ожирение и потолстение - это абсолютно разные медицинские термины. Но плебсу можно втирать туфту.
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11.05.2021 10:13 Ответить
Связанные с COVID-19 карантинные ограничения приводят к росту случаев ожирения у детей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4384
Лайфхак вам. Не благодарите
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11.05.2021 10:14 Ответить
Это ФОПы жируют на 8 тыс подачки. Пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження призводять до зростання випадків ожиріння у дітей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8890
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11.05.2021 10:42 Ответить
Пускай бегают.
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11.05.2021 11:14 Ответить
По пульту в руці і тупому виразу обличчя зрозуміло, що на г+г 95квартал черговим гівном кормить.
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11.05.2021 21:32 Ответить
 
 