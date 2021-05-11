"Не Печерским судом единым": оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская

Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Настя, которая в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и в нецензурной форме призвала их смириться с российской оккупацией Крыма, также является и дочерью нынешнего руководителя управления ГБР по делам Майдана Анатолия Тарасюка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы кто-то хотел придумать какой-то дикий компромат на всю эту сантабарбару - вряд ли бы получилось так креативно и одновременно грубо, как это делает сама жизнь... Руками действующих лиц... Быстрая карма". "Сепаратистские заявления прозвучали из уст дочери экс-работника СБУ и нынешнего руководителя управления по делам Майдана Анатолия Тарасюка. Так что не Печерским судом единым ... Хотя на самом деле нечасто жизнь прям настолько ярко иллюстрирует обоснованность твоего заявления об отводе, что больно смотреть и хочется это развидеть", - заявила она.

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"Для назначения Тарасюка на эту должность отменили конкурс, в финал которого прошли реально сильные кандидаты. Адвокатская совещательная группа пыталась этому противодействовать. Писали заявления. Делали открытые обращения. Добились собственно трансляции конкурса "дабы дурь каждого была видна". И в финал прошли сильные кандидаты... Но кому там нужны были сильные кандидаты... Результаты конкурса все равно отменили, "просто так". И провели новый конкурс с заранее определенным победителем. Собственно - Анатолием Тарасюком. Вот здесь немножко его ответов на вопросы комиссии. Дочь явно ярче и искренней", - резюмировала адвокат.







Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма. В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.