"Не Печерским судом единым": оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская
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Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Настя, которая в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и в нецензурной форме призвала их смириться с российской оккупацией Крыма, также является и дочерью нынешнего руководителя управления ГБР по делам Майдана Анатолия Тарасюка.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы кто-то хотел придумать какой-то дикий компромат на всю эту сантабарбару - вряд ли бы получилось так креативно и одновременно грубо, как это делает сама жизнь... Руками действующих лиц... Быстрая карма". "Сепаратистские заявления прозвучали из уст дочери экс-работника СБУ и нынешнего руководителя управления по делам Майдана Анатолия Тарасюка. Так что не Печерским судом единым ... Хотя на самом деле нечасто жизнь прям настолько ярко иллюстрирует обоснованность твоего заявления об отводе, что больно смотреть и хочется это развидеть", - заявила она.
"Для назначения Тарасюка на эту должность отменили конкурс, в финал которого прошли реально сильные кандидаты. Адвокатская совещательная группа пыталась этому противодействовать. Писали заявления. Делали открытые обращения. Добились собственно трансляции конкурса "дабы дурь каждого была видна". И в финал прошли сильные кандидаты... Но кому там нужны были сильные кандидаты... Результаты конкурса все равно отменили, "просто так". И провели новый конкурс с заранее определенным победителем. Собственно - Анатолием Тарасюком. Вот здесь немножко его ответов на вопросы комиссии. Дочь явно ярче и искренней", - резюмировала адвокат.
Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма. В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.
Пожалуйста, подождите...
Очень глубокомысленно
- Тато, а чому у нашого гундосого гетьмана ніс синій?
- То у нього від кокаїну, синку!
І це не при Зе почалося і при По не змінилося.
І наш терплячий народ цим не дуже переймається.
При Зе Тарасюк далеко пойдет.
В чём прикол ???
Патріотично налаштований? Тепер ми в курсі.
... На днях обрали пані до Вищої ради правосуддя. Звати пані Інна Плахтій. А її батька звати Борис Плахтій. Він відомий тим, що вже у 1987-му році роках винес останній смертний вирок бійцю УПА - Івану Гончаруку, незважаючи на те, що той вже був заарештований у 1946-му та відбув термін на Колимі.
Так КДБ відзначило річницю революції. З 2006-го року пан Борис на пенсії. Його довічне утримання лягло на плечі нас, українських платників податків. Нещодавно йому здалося, що ми йому недостатньо вдячні, тож він через суд збільшил розмір пенсії та наразі отримує 202 895 гривень на місяць.
Інна - не єдина його донька. Є ще Наталія Плахтій, працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. А ще в Інни є донька, Катерина Троць, що працює працює керівником служби інспекторів тієї самої Вищої ради правосуддя. Сімейний підряд.
А нещодавно по мережі пробігло відео, де істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає, як їй соромно за Україну, яка не пустила співака ротом Басту. І що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.
Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.
Ну от чого ви усіх суддів одним миром мажете? - скажуть мені. - Усі люди різні! От був один суддя, що навіть в ДАП снайпером був!
Так, був, пан Мамалуй. А після ДАПу був ще один показовий епізод. Пригадуєте, у 2017-му році був такий випадок - певна пані припаркувала авто з порушеннями, а коли копи зробили зауваження, відмовилася ані перепарковуватися, ані показати документи на вимогу поліцейських, що під'їхали. Ну, копи виявилися не шуганими, наділи на неї наручники, а це була суддя Солом'янського районного суду Вікторія Кицюк.
Здавалося б, ситуація очевидна. Але ні. За Кицюк вступилися усі судді, включно по Раду суддів, яка на своїй сторінці просто перебрехала обставини, незважаючи на вже опубліковане відео (начебто суддя не була в машині, а лише до неї підходила, а копи наскочили та схопили, не давши навіть можливості показати документи). І так, активно вступився за пані Кицюк пан Мамалуй. Хай би як кепсько це не виглядало, але є така штука - професійна солідарність.
І так, бонус для уважних. Ви вгадали, оця Вікторія Кицюк - це колишня дружина Віктора Кицюка з початку цього тексту.
А нинішня його співмешканка - це мати тієї дівчинки Губи-Хробаки, яка сумує за Бастою. А ще в Печерському судді працює його рідна сестра, Людмила Кицюк.
Оце співпадіння, еге ж?
Та не співпадіння це, а каста.
Одна відносно невелика, б-ська каста. Де всі всіх знають. Де всі з усіма переспали. Де скоро серйозно встане проблема інбридингу, бо занадто багато близьких родичів буде у шлюбних стосунках, як у королів середньовіччя. Де судді, що судили бандерівців, видають доньок за суддів, що судили майданівців, і на момент шлюбу вже чудово уявляють, в яких судах працюватимуть їхні ще не народжені діти. Де ворон ворону око ніколи не виклює, а Вовк Вовка завжди прикриє.
І ця система ніколи не очиститься зсередини.
Victor Tregubov
... істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає... що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.
Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.