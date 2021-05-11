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Новости Политика Украины
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"Не Печерским судом единым": оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Настя, которая в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и в нецензурной форме призвала их смириться с российской оккупацией Крыма, также является и дочерью нынешнего руководителя управления ГБР по делам Майдана Анатолия Тарасюка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы кто-то хотел придумать какой-то дикий компромат на всю эту сантабарбару - вряд ли бы получилось так креативно и одновременно грубо, как это делает сама жизнь... Руками действующих лиц... Быстрая карма". "Сепаратистские заявления прозвучали из уст дочери экс-работника СБУ и нынешнего руководителя управления по делам Майдана Анатолия Тарасюка. Так что не Печерским судом единым ... Хотя на самом деле нечасто жизнь прям настолько ярко иллюстрирует обоснованность твоего заявления об отводе, что больно смотреть и хочется это развидеть", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО

"Для назначения Тарасюка на эту должность отменили конкурс, в финал которого прошли реально сильные кандидаты. Адвокатская совещательная группа пыталась этому противодействовать. Писали заявления. Делали открытые обращения. Добились собственно трансляции конкурса "дабы дурь каждого была видна". И в финал прошли сильные кандидаты... Но кому там нужны были сильные кандидаты... Результаты конкурса все равно отменили, "просто так". И провели новый конкурс с заранее определенным победителем. Собственно - Анатолием Тарасюком. Вот здесь немножко его ответов на вопросы комиссии. Дочь явно ярче и искренней", - резюмировала адвокат.

Не Печерским судом единым: оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская 01
Не Печерским судом единым: оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская 02
Не Печерским судом единым: оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская 03

Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма. В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.
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Топ комментарии
+29
Просто позор какой то - делами майдана занимается какой то ватный черт коррумпированный с головой ...
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11.05.2021 10:17
+28
гидрант
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11.05.2021 10:17
+25
теперь понятно почему у нас скоро майдановцев будут судить а не беркут! Вова, ты гарант или не гарант?
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11.05.2021 10:16
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теперь понятно почему у нас скоро майдановцев будут судить а не беркут! Вова, ты гарант или не гарант?
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11.05.2021 10:16 Ответить
гидрант
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11.05.2021 10:17 Ответить
бывший высокопоставленный сотрудник МВД Украины при овоще прохфессоре мусарок короче....
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11.05.2021 11:10 Ответить
шо це таке??
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11.05.2021 12:04 Ответить
73/43%зебіл DG 21be52f2 - а чому ти дивуєшся? Ви ж так всі скопом наголосували два роки тому. А ми попереджали...
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11.05.2021 10:20 Ответить
Вова ответит скоро, не переживай! Но сначала твой любимый Пеця должен сказать, что делал его прокурор Юра, что дела майдана за 5 лет не сдвинулись с мертвой точки! как тебе такое, петебот сопливый? Иди уроки делать!
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11.05.2021 10:29 Ответить
Нарід ладен собі срати на голову, аби таки діждати халяви...
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11.05.2021 10:55 Ответить
Ну теперь после того как ты обозвал три четверти страны зебилами и намекнул, что и через два и через пять лет прощения им не будет, то этим конечно додал популярности сыньоносому гэтьману. За такие "услуги" своих троллей, я б на месте Петра Ликсеича каждый день угощал вас вожжами на конюшне фабрики Карла Маркса
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11.05.2021 10:31 Ответить
Муся, кто виноват, что "3/4 страны" повелось на разводняк с Голобородькой? Порошенко, наверное?
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11.05.2021 10:47 Ответить
именно так. как и вина того, что Овощ пришел к власти, лежит целиком на Ющенко. это ж как надо бессовестно воровать и врать, чтобы нарид выбрал первого попавшегося клована, лишь бы не барыгу?
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11.05.2021 12:50 Ответить
Очень глубокомысленно
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11.05.2021 13:17 Ответить
...додал популярности сыньоносому гэтьману. ©
- Тато, а чому у нашого гундосого гетьмана ніс синій?
- То у нього від кокаїну, синку!

"Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська - Цензор.НЕТ 3486
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11.05.2021 15:22 Ответить
Він гарант беркутівців. Він не був на Майдані, а його візитна карточна - антимайдан. Пам'ятаєте ********* палочки? Він не був на війні, він звичайний уклоніст і дизертир і дуже ненавидить тих, хто захищав Україну. Його стихія малоросія. Весь його продукт на їх мові і ні одного на українській. Цим все сказано. А його оточення - відверті вороги України. Вустами доці керівника ДБР і сідді українського суда розповіла хто такі українці. Вони ******* парашію.
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11.05.2021 10:54 Ответить
натягатель вант
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11.05.2021 11:43 Ответить
скоро просто почнуть когось вішать
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11.05.2021 15:08 Ответить
Просто позор какой то - делами майдана занимается какой то ватный черт коррумпированный с головой ...
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11.05.2021 10:17 Ответить
Колись..,дуже давно,ще при Кривавому був проти старлея Лінча(бо не душелюб),таки виходьте з тіні полковнику.
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11.05.2021 10:21 Ответить
Вот это и есть истинное отношение Зеленского к Майдану и Украине в целом. Вопреки всем законам и правилам ставит на руководящие посты откровенных украинофобов и врагов этой страны. Он делает то же самое, что в свое время Янукович.
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11.05.2021 10:21 Ответить
Зеля делает это на 7-й год войны, цинично наплевав на тысячи убитых кацапами украинцев. Он даже хуже Овоща..
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11.05.2021 10:32 Ответить
Это фактическое отношение к Украине не столько Зеленского, который является, как и его предшественник. клятвопреступником, сколько его патрона Коломойского. Ну, а если смотреть шире, то это все одна и та же самая синагога при власти. Это смертельный враг Украины.
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11.05.2021 11:05 Ответить
КАКИХ НИЧТОЖЕСТВ ПЛОДЯТ !
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11.05.2021 10:23 Ответить
Знак "качіства" прямо на лиці...
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11.05.2021 10:57 Ответить
Сімейство ватніх виродків, які пресують майданівців.
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11.05.2021 10:26 Ответить
Это рабочая династия
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11.05.2021 10:33 Ответить
дааа... одна часть лица этой прЫнцессы действительно рабочая..))
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11.05.2021 10:35 Ответить
То трудолюбивая дытынка практику на пасеке проходила. Бджолы покусали
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11.05.2021 10:38 Ответить
это были неправильные бджолы, по этому в голове у дытыны неправильный мёд))
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11.05.2021 10:40 Ответить
Більшість суддів/прокурорів/ментів саме такі.
І це не при Зе почалося і при По не змінилося.
І наш терплячий народ цим не дуже переймається.
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11.05.2021 17:52 Ответить
Дочь озвучила то что обсуждают в семейном кругу.
При Зе Тарасюк далеко пойдет.
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11.05.2021 10:33 Ответить
даже не сомневаюсь...скоро и сама будет приговоры в суде выносить....достойная смена растёт
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11.05.2021 10:41 Ответить
что тут особенного.. обычная тупоголовая овца, родители золотой айфон купили, а почитать какую то книгу мозгов нет. Этой курице какой то рэпер (вообще левый) дороже Крыма и своих земляков...
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11.05.2021 10:35 Ответить
Ничего странного, что ЭТО нАСТЬО таким выродком родилось. От колоды и осинки не родятся апельсинки! Ее б за эти силиконовые губы да на мощные рыбачьи крючки и айда по Днепру ума-разума набираться! Знатная была бы Русалка, голубых кровей!
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11.05.2021 10:39 Ответить
Не могу понять: пишут про Настю, а в декларации судьи дочку зовут Милана ???
В чём прикол ???
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11.05.2021 10:41 Ответить
две дочки у этих кровопиец Константиновых, Настя и Милана
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11.05.2021 10:47 Ответить
Дійсно, в останній декларації судді Константінової (за минулий 2020 рік, подана у березні цього року) членами сім'ї вказано лише сина Матвія та доньку Мілану. А от у попередніх деклараціях (наприклад, за 2017 рік - тут) фігурувала і Настя. Може, ватяна мама останнім часом придбала для ватяної доньки квартиру, куди й переїхала 20-річна мукла Настя.
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11.05.2021 15:12 Ответить
Страна терпил если такие про...ры рулят ничё нам простым не светит
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11.05.2021 11:13 Ответить
мне насрать на тп. вопрос шире должен стоять. после стольких зашкваров (опять я не про тп) о нормальных выборах президента через пару лет можно забыть. довибори на франківщині тому підтвердження. зеленая кремлевская мразь знает что ее ждет. надо быть ко всему готовым.
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11.05.2021 11:21 Ответить
ВОНА ЗДУРІ ОЗВУЧИЛА ПОГЛЯДИ БАТЬКІВ . ОТРМАЛА ВІД НИХ ПЕНДЕЛЄЙ ТА ЗАЧИТАЛА ТЕ " ВИБАЧЕННЯ " , ЯКЕ ВОНИ ЇЙ НАПИСАЛИ .
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11.05.2021 11:35 Ответить
По идее ддети озвучивают по глупости семейние разговори, на..уй всех вигнать лишить гражданства и депортировать, с запретом вьезда пожизненно!!!!!
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11.05.2021 12:41 Ответить
КУНСТКАМЕРА
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11.05.2021 14:07 Ответить
Зрозуміло. Там зміїне кубло, погляди якого на Україну та українців так необачно "спалила" мала мукла.
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11.05.2021 14:49 Ответить
Нужен нулевой вариант для судебной системы в Украине.Всё предыдущее шобло должно быть одномоментно уволено и назначить новые кадры с проверкой до седьмого колена "Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська - Цензор.НЕТ 4242
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11.05.2021 14:53 Ответить
"Я близько 30 років вже прослужив в СБУ. Я маю достатній досвід, фахову освіту, керівний стаж. Я патріотично налаштований", - заявив Тарасюк (10.11.2020)
Патріотично налаштований? Тепер ми в курсі.
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11.05.2021 15:39 Ответить
Каста
... На днях обрали пані до Вищої ради правосуддя. Звати пані Інна Плахтій. А її батька звати Борис Плахтій. Він відомий тим, що вже у 1987-му році роках винес останній смертний вирок бійцю УПА - Івану Гончаруку, незважаючи на те, що той вже був заарештований у 1946-му та відбув термін на Колимі.

Так КДБ відзначило річницю революції. З 2006-го року пан Борис на пенсії. Його довічне утримання лягло на плечі нас, українських платників податків. Нещодавно йому здалося, що ми йому недостатньо вдячні, тож він через суд збільшил розмір пенсії та наразі отримує 202 895 гривень на місяць.

Інна - не єдина його донька. Є ще Наталія Плахтій, працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. А ще в Інни є донька, Катерина Троць, що працює працює керівником служби інспекторів тієї самої Вищої ради правосуддя. Сімейний підряд.

А нещодавно по мережі пробігло відео, де істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає, як їй соромно за Україну, яка не пустила співака ротом Басту. І що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.

Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.

Ну от чого ви усіх суддів одним миром мажете? - скажуть мені. - Усі люди різні! От був один суддя, що навіть в ДАП снайпером був!

Так, був, пан Мамалуй. А після ДАПу був ще один показовий епізод. Пригадуєте, у 2017-му році був такий випадок - певна пані припаркувала авто з порушеннями, а коли копи зробили зауваження, відмовилася ані перепарковуватися, ані показати документи на вимогу поліцейських, що під'їхали. Ну, копи виявилися не шуганими, наділи на неї наручники, а це була суддя Солом'янського районного суду Вікторія Кицюк.

Здавалося б, ситуація очевидна. Але ні. За Кицюк вступилися усі судді, включно по Раду суддів, яка на своїй сторінці просто перебрехала обставини, незважаючи на вже опубліковане відео (начебто суддя не була в машині, а лише до неї підходила, а копи наскочили та схопили, не давши навіть можливості показати документи). І так, активно вступився за пані Кицюк пан Мамалуй. Хай би як кепсько це не виглядало, але є така штука - професійна солідарність.

І так, бонус для уважних. Ви вгадали, оця Вікторія Кицюк - це колишня дружина Віктора Кицюка з початку цього тексту.

А нинішня його співмешканка - це мати тієї дівчинки Губи-Хробаки, яка сумує за Бастою. А ще в Печерському судді працює його рідна сестра, Людмила Кицюк.

Оце співпадіння, еге ж?

Та не співпадіння це, а каста.

Одна відносно невелика, б-ська каста. Де всі всіх знають. Де всі з усіма переспали. Де скоро серйозно встане проблема інбридингу, бо занадто багато близьких родичів буде у шлюбних стосунках, як у королів середньовіччя. Де судді, що судили бандерівців, видають доньок за суддів, що судили майданівців, і на момент шлюбу вже чудово уявляють, в яких судах працюватимуть їхні ще не народжені діти. Де ворон ворону око ніколи не виклює, а Вовк Вовка завжди прикриє.

І ця система ніколи не очиститься зсередини.

Victor Tregubov
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11.05.2021 18:50 Ответить
Каста
... істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає... що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.

Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.
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11.05.2021 18:57 Ответить
 
 