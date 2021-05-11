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Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе, - цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире", - заявил Шмыгаль.

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По словам премьера, все люди, привитые от COVID, зарегистрированы в электронной системе eHealth.

"Поэтому, технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме", - отметил он.

При этом Шмыгаль не считает целесообразным вести переговоры об открытии границ с отдельными странами.

"Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом", - добавил премьер.
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Топ комментарии
+3
Клоун Шмыга умалчивает, что в ЕС планируют пускать лишь тех, кто вакцинирован препаратами, признанными ЕС. А этих вакцин четыре и их в Украине быдлу не колят. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9139 А паны, точнее "слуги" с родней, укололи пфайзер и будут спокойно кататься по миру.
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11.05.2021 10:26
+3
ЗЕлохи, як Зеля зробив вас разом? Просто красота нєопісуємая. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 51
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11.05.2021 10:37
+2
_Ублюдок заговаривает зубы бумажкой - что там будет написано. И молчит о главном: уколовшихся шмурдяком в Европу не пустят!
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11.05.2021 10:30
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Поїздки для подорожей мало кого цікавлять. В основному їдуть на заробітки.
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11.05.2021 10:21 Ответить
Пошоппить-то слугам хочется???)))
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11.05.2021 10:21 Ответить
Та да! Тому весь Пфайзер собі колять.
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11.05.2021 10:29 Ответить
Уряд повинен займатись вакцинацією, а не виготовленням картонних аусвійсів. Хоча, про що це я?
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11.05.2021 10:23 Ответить
короче: вони згодні і тут збрехати. В т.ч. і стосовно вакцин, якими щеплювали.
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11.05.2021 10:24 Ответить
Клоун Шмыга умалчивает, что в ЕС планируют пускать лишь тех, кто вакцинирован препаратами, признанными ЕС. А этих вакцин четыре и их в Украине быдлу не колят. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9139 А паны, точнее "слуги" с родней, укололи пфайзер и будут спокойно кататься по миру.
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11.05.2021 10:26 Ответить
Конечно любую. "какая разнiца" (с) - всё равно туда писать нечего.
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11.05.2021 10:27 Ответить
Щоби тільки якнайшвидше. Бо, наприклад, у мене закінчується віза. Щоправда, можна й без неї, коли спливе її термін. Але у такому випадку виникають зайві питання на митному контролі - куди, який готель тощо.
Нехай ворушаться. Ще є час, щоби встигнути.
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11.05.2021 10:29 Ответить
_Ублюдок заговаривает зубы бумажкой - что там будет написано. И молчит о главном: уколовшихся шмурдяком в Европу не пустят!
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11.05.2021 10:30 Ответить
А модель FGR-256-43 LYX - зробите, чи слаб? 😁 Що це за модель? А фіг його знає! Шмигаль обіцяє "любую". Правда, не обіцяє "європейськоги зразка". Нюанс відчуваєте? І не кажіть потім, що Шмигаль брехав. 😊
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11.05.2021 10:32 Ответить
Аферисты уже на шаг впереди
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11.05.2021 10:33 Ответить
ЗЕлохи, як Зеля зробив вас разом? Просто красота нєопісуємая. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 51
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11.05.2021 10:37 Ответить
На РАБссии стрельба в школе,кажуть шо много жертв...Путлер срочно введи...
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11.05.2021 10:42 Ответить
Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8966
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11.05.2021 11:21 Ответить
А пан Шмигаль не подумав про те, що дозвіл подорожувати тільки тим, у кого є "паспорт вакцинації", і відмова у такому дозволі тим, у кого його немає, - це і є ДИСКРИМІНАЦІЯ ? - Дискримінація за відсутністю свавільно придуманого "паспорта", чи - за запереченням інвазії у власний організм?
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12.05.2021 12:30 Ответить
 
 