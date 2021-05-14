"Трудоустроено около 600 тысяч человек": Шмыгаль заявил о выполнении обещания создать полмиллиона рабочих мест
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По состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного в Украине имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я каждый день получаю данные от Службы занятости. По состоянию на 6 мая 2021 года, статус безработного имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч людей", - сообщил Шмыгаль.
Он также отметил, что еще порядка 500 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса, программе "5-7-9", благодаря программам поддержки людей – выплате по 8 тысяч гривен, выплате предприятиям на возмещение двух третей заработной платы.
"Кроме этого, еще были косвенные рычаги экономического влияния, когда мы выделяли средства, например, на инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, более 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства. И это также дает свой мультипликативный эффект.
По нашим расчетам, эти вложения в инфраструктуру напрямую позволили сохранить и создать в сумме около 160 тысяч рабочих мест. Это можно отнести к тем 600 тысячам трудоустроенных – это новые рабочие места. Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику", - подытожил глава Правительства.
Отвечая на уточняющий вопрос, то есть где-то на 20% выполнено обещание о 500 тысячах новых рабочих мест, Шмыгаль заявил: "Нет. Трудоустроено около 600 тысяч человек. 160 тысяч – это только в области дорожного и строительства в целом. Это то, что в одной из отраслей мы можем посчитать".
Пожалуйста, подождите...
Але цікаво інше: уряд, шимигаль і держстат брешуть, що ними піднято середню зарплату...
Як таке може бути? Не налазить на голову така брехня...
Ти шо, відмрвляєшся від відповідальності за цю владу?
Вместо 500 тысяч рабочих мест - один миллион безработных.
Так как борьба с ковидом провалена, впереди новые локдауны и новые тысячи безработных.
В общем, зробили це разом. Зе! Зе! Хуже не будет!
Які робочі місця, де вони???
Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що на одне вільне робоче місце в Україні претендує шість безробітних. "Станом на 7 квітня 2021 року, кількість зареєстрованих в Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тисяч осіб… На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних складала 77 тисяч одиниць. Таким чином, значним залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. У середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендує 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року - 5 осіб)", - сказала Жовтяк в інтерв'ю виданню "Факты".