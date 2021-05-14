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безработица (445) Шмыгаль Денис (2321)

"Трудоустроено около 600 тысяч человек": Шмыгаль заявил о выполнении обещания создать полмиллиона рабочих мест

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

По состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного в Украине имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я каждый день получаю данные от Службы занятости. По состоянию на 6 мая 2021 года, статус безработного имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч людей", - сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что еще порядка 500 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса, программе "5-7-9", благодаря программам поддержки людей – выплате по 8 тысяч гривен, выплате предприятиям на возмещение двух третей заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных, - Центр занятости

"Кроме этого, еще были косвенные рычаги экономического влияния, когда мы выделяли средства, например, на инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, более 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства. И это также дает свой мультипликативный эффект.

По нашим расчетам, эти вложения в инфраструктуру напрямую позволили сохранить и создать в сумме около 160 тысяч рабочих мест. Это можно отнести к тем 600 тысячам трудоустроенных – это новые рабочие места. Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику", - подытожил глава Правительства.

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Отвечая на уточняющий вопрос, то есть где-то на 20% выполнено обещание о 500 тысячах новых рабочих мест, Шмыгаль заявил: "Нет. Трудоустроено около 600 тысяч человек. 160 тысяч – это только в области дорожного и строительства в целом. Это то, что в одной из отраслей мы можем посчитать".
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Топ комментарии
+11
Не мільон, а пару мільонів втратили роботу.
Але цікаво інше: уряд, шимигаль і держстат брешуть, що ними піднято середню зарплату...
Як таке може бути? Не налазить на голову така брехня...
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11.05.2021 10:30
+7
Зе-клоуны перевыполнили план в 2 раза.
Вместо 500 тысяч рабочих мест - один миллион безработных.
Так как борьба с ковидом провалена, впереди новые локдауны и новые тысячи безработных.
В общем, зробили це разом. Зе! Зе! Хуже не будет!
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11.05.2021 10:36
+6
а 500 000 новых рабочих мест????
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11.05.2021 10:28
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Правила форума Совет форумчан
а 500 000 новых рабочих мест????
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11.05.2021 10:28 Ответить
Там же где и з/п 4000 енотов
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11.05.2021 11:02 Ответить
Не мільон, а пару мільонів втратили роботу.
Але цікаво інше: уряд, шимигаль і держстат брешуть, що ними піднято середню зарплату...
Як таке може бути? Не налазить на голову така брехня...
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11.05.2021 10:30 Ответить
ещё один локдаун и ещё миллион безработных получите...
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11.05.2021 10:30 Ответить
ти кому закидуєш, 73/43%зебіл?
Ти шо, відмрвляєшся від відповідальності за цю владу?
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11.05.2021 13:54 Ответить
да пошёл ты...
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11.05.2021 14:46 Ответить
Фактично безробітних в рази більше.
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11.05.2021 10:34 Ответить
Миллион украинцев стали безработными/ Ни за что не отвечать и часто кукарекать-суть "работы" правящего Украиной воровского кодлана Коломойского. Шмыгаль: не повлияло /может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: "В следующем году".
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11.05.2021 10:35 Ответить
Зе-клоуны перевыполнили план в 2 раза.
Вместо 500 тысяч рабочих мест - один миллион безработных.
Так как борьба с ковидом провалена, впереди новые локдауны и новые тысячи безработных.
В общем, зробили це разом. Зе! Зе! Хуже не будет!
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11.05.2021 10:36 Ответить
То це вже настав кінець епохи бідності, чи ще попереду?
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11.05.2021 10:47 Ответить
Звичайно, тепер настала епоха злиднів.
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11.05.2021 15:50 Ответить
из них 990000 ушли в "тень"
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11.05.2021 11:08 Ответить
Для дебіла Шмигаля описую один із способів працевлаштування на власному досвіді: працівниця центра зайнятості попросила мене зробити перереєстрацію в статусі безробітного (типу мені знайшли роботу), я знявся з біржі, а через дві неділі був там знову поновлений (бо щось на тій роботі типу не склалося). Я навіть з крісла не вставав - вона розпечатала всі папіри, я підписав і, вуаля, нове робоче місце створено і я є одним з тих 600 тисяч працевлаштованих. Клоун з своїми зеленими уродами крок за кроком відроджує радянські практики держкерівництва.
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11.05.2021 15:49 Ответить
Найбільші брехуни за всю історію Незалежної України! 😡
Які робочі місця, де вони???
Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що на одне вільне робоче місце в Україні претендує шість безробітних. "Станом на 7 квітня 2021 року, кількість зареєстрованих в Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тисяч осіб… На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних складала 77 тисяч одиниць. Таким чином, значним залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. У середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендує 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року - 5 осіб)", - сказала Жовтяк в інтерв'ю виданню "Факты".
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11.05.2021 19:10 Ответить
 
 