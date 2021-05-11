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Новости Политика Украины
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налоги (3182) Шмыгаль Денис (2321)

Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о введении новых налогов:

В Украине не планируют повышать общегосударственные налоги. Однако, могут быть налоги для богатых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас идет работа над бюджетной декларацией. Сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут дискуссии относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей.

Шмыгаль отметил, что могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях - медицине, образовании и других социальных направлениях.

"Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", - сказал он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Короче ФОПам приготовится
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11.05.2021 10:40
+6
А кто такие эти не простые люди? Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 6223

высокую маржинальность

высокую чо?
Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 7304
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11.05.2021 10:38
+6
мы при Нелохе так хорошо стали жить что в категорию богатых и не простых уже рискуют попасть и сантехники с автослесарями . а владельцы лотков сразу в олигархи Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 558
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11.05.2021 10:47
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Богатые это 5 или 10 прожиточных минимумов?
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11.05.2021 10:37 Ответить
Он же написал - непростых. Не мелочись.
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11.05.2021 10:38 Ответить
А ти Шмигалю віриш? Останні два роки намагалися залізти в кишені якраз простих українців, в той час як олігархи лише багатіли. Щось не віриться, ще цей підхід збираються змінювати.
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11.05.2021 12:17 Ответить
на данный момент это те кто получают минималку по белому...
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11.05.2021 10:38 Ответить
Вот это как раз "сложный случай", т.е. "не простой" Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 9961
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11.05.2021 10:40 Ответить
А кто такие эти не простые люди? Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 6223

высокую маржинальность

высокую чо?
Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 7304
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11.05.2021 10:38 Ответить
Это разница между покупкой и перепродажей...
например фирма посредник купила за 1 грн. продала за 5 ,
МоржА = 4грн.
Курс валют - разница цены между покупкой и продажей - это моржА
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11.05.2021 11:07 Ответить
А вот если художник купил краски за 5гр ,а продал картину за 2000 ?Это маржа ? А если посредник наклеет новые бирки на товар или покрасит его ,то он уже производитель или спекулянт ? И кто будет определять какая маржа ,,чрезмерная''?
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11.05.2021 11:35 Ответить
У художника - не моржа.
А вот бирки - это спекулянт !
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11.05.2021 12:51 Ответить
И кто будет определять какая маржа ,,чрезмерная''?""
В Европе принята считать нормой не более 15% И в определенных случаях - там запрещено иметь более одного посредника , а иногда вовсе запрещено иметь посредника !
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11.05.2021 12:53 Ответить
Короче ФОПам приготовится
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11.05.2021 10:40 Ответить
Победобесие в мордоре!

В Казани (Россия) ученик с оружием проник в школу и открыл стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что ученик пронес оружие в школу и начал стрелять. Речь идет о школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.
К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи.
По последним данным, 9 человек погибли, 4 госпитализированы после стрельбы в Казани.
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11.05.2021 10:40 Ответить
богатые это кто имеет 50 тыс грн и машину 15 лет, за них и возьмутся
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11.05.2021 10:41 Ответить
продажа укропа имеет большую маржинальность, за бабушек и возьмутся...
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11.05.2021 10:42 Ответить
Ахметку с Игорьком не трожьте, сволочи....совсем совести нет...
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11.05.2021 10:43 Ответить
В шмыганомике акцизы и прочие платежи не входят в конечную стоимость продукции, поэтому "простые люди" не пострадают.
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11.05.2021 10:46 Ответить
Учителям приготовится...
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11.05.2021 10:47 Ответить
мы при Нелохе так хорошо стали жить что в категорию богатых и не простых уже рискуют попасть и сантехники с автослесарями . а владельцы лотков сразу в олигархи Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 558
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11.05.2021 10:47 Ответить
Сейчас выяснится, что самые богатые - не бени и ахметовы, а зебобики
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11.05.2021 10:49 Ответить
...и Парошенки Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 7456
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11.05.2021 10:55 Ответить
"чтобы наполнить бюджет." Воровать перестаньте, су..ки.
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11.05.2021 11:24 Ответить
Нахера им тогда власть? Такое ляпнули...
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11.05.2021 13:28 Ответить
Я так думаю що знову будуть пробувати розкрутити айтішників.
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11.05.2021 12:27 Ответить
Тех у кого нет дачи и машины не коснется. Не переживайте
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11.05.2021 13:14 Ответить
Грёбаные бандиты!
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11.05.2021 13:29 Ответить
А ці непрості акуратно все перекладуть на нас простих. Це що перший раз?
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11.05.2021 14:39 Ответить
правильно.
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11.05.2021 23:34 Ответить
 
 