Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине не планируют повышать общегосударственные налоги. Однако, могут быть налоги для богатых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас идет работа над бюджетной декларацией. Сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут дискуссии относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей.
Шмыгаль отметил, что могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях - медицине, образовании и других социальных направлениях.
"Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", - сказал он.
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высокую маржинальность
высокую чо?
например фирма посредник купила за 1 грн. продала за 5 ,
МоржА = 4грн.
Курс валют - разница цены между покупкой и продажей - это моржА
А вот бирки - это спекулянт !
В Европе принята считать нормой не более 15% И в определенных случаях - там запрещено иметь более одного посредника , а иногда вовсе запрещено иметь посредника !
В Казани (Россия) ученик с оружием проник в школу и открыл стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что ученик пронес оружие в школу и начал стрелять. Речь идет о школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.
К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи.
По последним данным, 9 человек погибли, 4 госпитализированы после стрельбы в Казани.