19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ: погибли 7 школьников и один учитель (обновлено)

Парень пронес оружие в школу №175 в Казани и открыл стрельбу. Погибли 8 человек. 20 человек пострадали и находятся в госпитале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфаксу сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

"Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал источник.

В свою очередь в прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в казанской школе.

"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель надзорного ведомства.

Позже издание со ссылкой на источник сообщило о гибели девяти человек.

Среди жертв трагедии - восемь школьников и учитель. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка.

Источник также сообщает, что нападавших на школу было двое.

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"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй стрелявший заблокирован на 4-м этаже школы, проводится его задержание.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уточнил, то в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь человек, пострадали еще 16.

"Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале", - сказал он.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - продолжил Минниханов.

Пресс-служба мэрии Казани сообщила: "В результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли восемь человек: семь школьников и один учитель. Еще 20 человек пострадали и сейчас находятся в госпитале".

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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