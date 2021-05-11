РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14156 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
36 165 260
Россия (91262) стрельба (3161) школа (2886)

19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ: погибли 7 школьников и один учитель (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ: погибли 7 школьников и один учитель (обновлено)

Парень пронес оружие в школу №175 в Казани и открыл стрельбу. Погибли 8 человек. 20 человек пострадали и находятся в госпитале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфаксу сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

"Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал источник.

В свою очередь в прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в казанской школе.

"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель надзорного ведомства.

Позже издание со ссылкой на источник сообщило о гибели девяти человек.

Среди жертв трагедии - восемь школьников и учитель. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка.

Источник также сообщает, что нападавших на школу было двое.

Читайте: В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция

"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй стрелявший заблокирован на 4-м этаже школы, проводится его задержание.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уточнил, то в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь человек, пострадали еще 16.

"Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале", - сказал он.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - продолжил Минниханов.

Пресс-служба мэрии Казани сообщила: "В результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли восемь человек: семь школьников и один учитель. Еще 20 человек пострадали и сейчас находятся в госпитале".

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на АЗС на Ивано-Франковщине. Ранены двое человек, - МВД. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+61
17-летний подросток открыл стрельбу в одной из Казанских школ, погибли 8 школьников и учитель, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6646
показать весь комментарий
11.05.2021 10:42
+53
17-летний подросток открыл стрельбу в одной из Казанских школ, погибли 8 школьников и учитель, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9542
показать весь комментарий
11.05.2021 10:43
+52
17-летний подросток открыл стрельбу в одной из казанских школ, погибли 8 школьников и учитель, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3616
показать весь комментарий
11.05.2021 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
в 19 лет уже дембелились с афгана, но водку токо с 21-го можно
показать весь комментарий
11.05.2021 13:26 Ответить
На росії дозволи видають після 18-ти. В Україні - з 25.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:35 Ответить
Коли російські окупанти несуть втрати - це завжди добре . Нікого крім фашиста , комуніста чи мародера , російська пропаганда з дитини і так не виховає . Ненависть в телепомийках - зашкалює . Рашисти скоро один одного почнуть загризати живцем прямо посеред вулиць , як скаженні собаки .
показать весь комментарий
11.05.2021 13:26 Ответить
кдб-шна отрута сякне через шкіру
показать весь комментарий
11.05.2021 13:55 Ответить
Никто не имеет право говорить подобное ибо это ужасная трагедия и не важно в какой стране это произошло. Вы либо реально глупец, либо провокатор, который разжигает ненависть между людьми. Разве подобная трагедия в Украине, не вызвала бы у вас горе и сочувствие?

Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.

Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:47 Ответить
Нехай побільше слухають,суки козломордські,скобеєву із Мао-Дзе солов"йовим ,то скоро вже і гранатюками одне одного мочить будуть.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:52 Ответить
Опять в сРашке от чего-то отвлекают внимание. А в Керчи, в колледже, в октябре 2018г, так же было. По тому же сценарию. А пофиг им дети.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:55 Ответить
Молодец парняга, столько ваты выпилил будущей. 100% достали его эти твари малолетние. Тут причина более чем в буллинге и только в нем.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:59 Ответить
Интересно в 60ти минутах со скобеевой и ее куколдом поповым про это расскажут? 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7350
показать весь комментарий
11.05.2021 14:03 Ответить
Мотив для усиления московитского влияния в Татарстане.
показать весь комментарий
11.05.2021 14:12 Ответить
Линейка событий - https://zona.media/chronicle/kazan-175#41469

Хотя, думаю, что постановочное видео, как было в Керчи....
кто-то явно "заработает" на ограничении свободы приобретении и контроля оружия ....
показать весь комментарий
11.05.2021 14:47 Ответить
...Смотри в корень
(с)
Швидше тут не зброя, тут щось інше. Попереду вибори в дурДуму, мабуть вони вже почалися.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:00 Ответить
Вчера в США убили 6 человек.

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2389
показать весь комментарий
11.05.2021 14:53 Ответить
Казань-США 13-6, вчора вчитель в Мічігані отримав 4000 дол зарплати, а в Ярославлі?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:36 Ответить
Це певне невиліковно, любий косяк роздивлятись через призму США.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:37 Ответить
В сша убийств в 2 раза меньше на душунаселения, ток маскали єто скривают.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
показать весь комментарий
11.05.2021 16:13 Ответить
Украинцы слишком зациклены на рашке. Украина даже не заметила когда недавно в Израиле погибло 45 человек.
показать весь комментарий
12.05.2021 00:17 Ответить
Може тому , що ми в стані війни з цією помийною країною , ні ?
показать весь комментарий
12.05.2021 07:38 Ответить
Дебил?😟
показать весь комментарий
12.05.2021 08:49 Ответить
НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА

Казанский стрелок рассказал о «монстре» внутри себя: видео допроса

100% шизофренія
показать весь комментарий
11.05.2021 14:57 Ответить
Иисус Христос тоже изначально был простым человеком, хоть и примажоринным, но потом стал Богом 🙏😇. Так что винить этого молодца беспричинно нельзя ибо нельзя доказать обратное. У нас так вообще все презеденты, а главный презедент кокаиновозависимый гнусавый гном 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1255
показать весь комментарий
11.05.2021 15:50 Ответить
Больше дохнет там, меньше убивать здесь.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:07 Ответить
возможно в сообщении опечатка?

стрельба в Канзасе?

что, действительно в Казани?
скажите пожалуйста !!!!! 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3658
показать весь комментарий
11.05.2021 15:10 Ответить
Свежо стреляние, а верится с трудом..
показать весь комментарий
11.05.2021 15:28 Ответить
,,Можем повторить,, именно тут как нельзя кстати.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:26 Ответить
Ой! !Как же этот! В Пуйлостане, такого быть не может!! Завтра же придумают, что этот мальчик больной, хромой. кривой или, полуумный и т.д....!! В Путинской России всё должно быть хорошо!!
показать весь комментарий
11.05.2021 18:17 Ответить
НУ ЩО ТУТ СКАЖЕШ ОКРІМ -

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8568
показать весь комментарий
11.05.2021 18:59 Ответить
Отдать бы подонка родителям. Собалезную родным погибших. Берегите себя!
показать весь комментарий
11.05.2021 20:25 Ответить
Я бы ему медаль дал. Чем больше там кацапов убьют тем меньше этого скота припрёца в Украину воевать. Эти вот дохлые точно уже украинской земли не потопчут
показать весь комментарий
11.05.2021 21:32 Ответить
Никто не имеет право говорить подобное ибо это ужасная трагедия и не важно в какой стране это произошло. Вы либо реально глупец, либо провокатор, который разжигает ненависть между людьми. Разве подобная трагедия в Украине, не вызвала бы у вас горе и сочувствие?

Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.

Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
показать весь комментарий
12.05.2021 15:51 Ответить
Коли діти гинуть це завжди біда, краще не злорадствувати.
показать весь комментарий
11.05.2021 21:53 Ответить
потом эти "дэти" на танках едут к нам.
показать весь комментарий
12.05.2021 00:57 Ответить
впевнений?
показать весь комментарий
12.05.2021 20:33 Ответить
Мерзота-це ти.
показать весь комментарий
12.05.2021 08:56 Ответить
бикуєте дядько?
я ж про вас ніц не казав, а ви мене ось так
негарно
показать весь комментарий
12.05.2021 20:46 Ответить
просто он перекачал свой мозг пабедой и дедами.. и он таки смог повторить
показать весь комментарий
11.05.2021 22:17 Ответить
Смог павтарить? Бабы еще нарожают!
показать весь комментарий
11.05.2021 22:52 Ответить
Убита вчителька англійської мови Ельвіра Ігнатьєва. 26 років.

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7249
показать весь комментарий
11.05.2021 23:35 Ответить
і шо ?
показать весь комментарий
12.05.2021 07:40 Ответить
Як ангійською буде "Можем павтарить " ?
показать весь комментарий
12.05.2021 07:41 Ответить
we can to repeat ? 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5831
показать весь комментарий
12.05.2021 08:57 Ответить
Тероризм виведений в ранг державної і освітницької політики + принцип бумеранга = результат !!!!!
показать весь комментарий
12.05.2021 07:43 Ответить
Культ війни дав результат ...
показать весь комментарий
12.05.2021 07:50 Ответить
не плохо ... но рекорд не побил. 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4707
показать весь комментарий
12.05.2021 00:55 Ответить
19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5218
показать весь комментарий
12.05.2021 08:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 