19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ: погибли 7 школьников и один учитель (обновлено)
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Парень пронес оружие в школу №175 в Казани и открыл стрельбу. Погибли 8 человек. 20 человек пострадали и находятся в госпитале.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфаксу сообщил источник в правоохранительных органах РФ.
"Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал источник.
В свою очередь в прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в казанской школе.
"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель надзорного ведомства.
Позже издание со ссылкой на источник сообщило о гибели девяти человек.
Среди жертв трагедии - восемь школьников и учитель. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка.
Источник также сообщает, что нападавших на школу было двое.
"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - говорится в сообщении.
Уточняется, что второй стрелявший заблокирован на 4-м этаже школы, проводится его задержание.
Президент Татарстана Рустам Минниханов уточнил, то в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь человек, пострадали еще 16.
"Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале", - сказал он.
"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - продолжил Минниханов.
Пресс-служба мэрии Казани сообщила: "В результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли восемь человек: семь школьников и один учитель. Еще 20 человек пострадали и сейчас находятся в госпитале".
12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
Пожалуйста, подождите...
Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.
Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
Хотя, думаю, что постановочное видео, как было в Керчи....
кто-то явно "заработает" на ограничении свободы приобретении и контроля оружия ....
(с)
Швидше тут не зброя, тут щось інше. Попереду вибори в дурДуму, мабуть вони вже почалися.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
Казанский стрелок рассказал о «монстре» внутри себя: видео допроса
100% шизофренія
стрельба в Канзасе?
что, действительно в Казани?
скажите пожалуйста !!!!!
Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.
Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
я ж про вас ніц не казав, а ви мене ось так
негарно