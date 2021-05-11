За сутки в ВСУ зарегистрировано два новых случая COVID-19, всего болеют 764 человека

По состоянию на 10.00 11 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 764 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 061 человек, летальных случаев 86.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 168 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные госпитализированы в учреждения здравоохранения.



С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 49 991 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3239 военные медики.

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За минувшие сутки от COVID-19 привито 160 человек.