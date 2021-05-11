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Созывают ученый совет: в КНУ им. Шевченко отреагировали на скандал вокруг дочери судьи Печерского суда Константиновой, назвавшей украинцев "быдлом"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Созывают ученый совет: в КНУ им. Шевченко отреагировали на скандал вокруг дочери судьи Печерского суда Константиновой, назвавшей украинцев

Скандальное заявление дочери судьи и ГБРовца Анастасии Тарасюк осудили и в университете им. Т. Шевченко. Здесь говорят, что высказывания девушки бросают тень на репутацию учреждения. Но отчислить ее пока не имеют права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "5 канал".

В национальном вузе из-за высказываний студентки – переполох. На вторник созывают ученый совет. А преподаватели собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике.

"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра "Миротворец", – отметили в университете.

"Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего", – отметила заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ имени Шевченко Олеся Наумовская.

"Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", – отметила доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Оксана Мацько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

Подписей преподавателей Института права под обращением, правда, нет. А вот студенты поддерживают отчисление Тарасюк.

"Человек прямо выступает против территориальной целостности Украины и дискредитирует своими публичными действиями университет. По моему мнению, такой человек не должен учиться в университете Шевченко", – убежден глава Студпарламента Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Даниил Гайдамаха.

Но получать образование юриста Анастасия, похоже, продолжит. В университете Шевченко сообщили, что для отчисления есть четкий перечень оснований. И публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.

Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма. В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не Печерским судом единым": оскандалившаяся дочь судьи Константиновой также является и дочерью главы управления ГБР по делам Майдана Тарасюка, - адвокат Закревская
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Топ комментарии
+59
Что у вас за страна такая. К примеру в Польше одну студентку, которая в поезде оскорбляла украинку, отчислили из университета за ксенофобию. А у вас одна швабра губастая целый народ обозвала быдлом и топила за сепаратизм, "нет оснований для отчисления". Вот так вы никогда и не будете в Европе. Пока не научитесь уважать себя в первую очередь. А то у вас "кивы" в докторах наук ходят, а враги и сепраратисты в ВР заседают. А все движения в ЕС и НАТО у вас только на бумаге. Для успокоения лохората.
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11.05.2021 10:57
+43
жопомордную исключить из украинского вуза, пусть с быдлом не учится,, по ее словам
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11.05.2021 10:47
+39
"отчислить не имеют права.." да тут надо гражданства лишать...и на@й за поребрик...ненавижу совок, но в этом случае совковые методы мне нравятся. вся семья в лучшем случае переехала бы на Колыму...
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11.05.2021 10:49
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Потихому переведут к илюхе ассистенткой
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11.05.2021 10:45 Ответить
В дознавательную ее где следак будет вести допрос ,она будет делать отсос так и перекантует на белках.
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11.05.2021 10:56 Ответить
Как грубо она же из интеллигентной семьи, мозг даже в губы проник.
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11.05.2021 10:57 Ответить
да нет вы даже не знаете как законно самую умную кацабу сделать быдлом вне Украины... системные неуд недопуск к пересдаче долги по зачем прпоуск экзаменов нет переноса переносы на переносы долги долги САМА УЙДЕТ..чтобы не получить белый волчий бимлет по собственному... а потом обвинения ее же в неявке о я то знаю..работал почти год в универе правда в УССР но ничего уверяю вас не меняется... а св системе ее следы остануться и по какой причине и кто вообще такая дорога ей только в Крым или ОРЛДО вузы тамошние..учить соединения яйца и вселенной...
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11.05.2021 11:16 Ответить
А маму судью во внимание не берем?
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11.05.2021 11:21 Ответить
так тут это не имеет значение будь она даже дочкой самого зеленского видосики давно осели как компромат.... и скажу так эта дура дочка нагадила и папику и мамику....
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11.05.2021 11:32 Ответить
смотри, и недели не прошло...
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11.05.2021 12:13 Ответить
ця адептка руSSкого міра не "нагаділа" папікам і мамінькі... вона вскрила сепарське кодло, п`яту колону, яка підсвідомо ненавидить Україну!
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11.05.2021 13:00 Ответить
Уголовное дело по статье "измена Родине" здесь нужно открывать,а не думать:отчислять ее из ВУЗА, или не отчислять. тем более из юрфака. Впаять восьмирик,а после отсидки-за бугор, к столь обожаемым ею козломордосранцам.д\Для ее бджолопокусаным губкам там работа найдетсся,сволочь сепаратистская!
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11.05.2021 13:15 Ответить
Ось тому перед прийняттям закону СН про покарання за антисемітизм, слід прийняти закон і покарання за антиукраїнізм... антиукраїнську діяльність..
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11.05.2021 15:21 Ответить
а ти не побоїсся в її єтот апапарат свій член уставлять?
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11.05.2021 12:11 Ответить
да уж, дознавалка была бы знатная

Стоит грузин на птичьем рынке, продает миниатюрную такую собачку с пухлыми такими губками.
Другой подходит:
- Слюшай, дарагой, по чём собачка стоит?
- А, дарагой, двести долларов, да!
- Почему дорого так?
- Ну, не простой это собака. Это Собака-Барабака, сам стадо овец пасёт.
- Слюшай, дарагой, хароший у тебя собака, давай куплю.
Ну, стоит себе собака-Барабака, пасёт овечек. Тут, откуда не возьмись, стая голодных волков. Свирепые такие, летят на легкую добычу. Вдруг вожак в ужасе кричит:
- Стойте, никому не приближаться, это Собака-Барабака!
Молодой волк возразил:
- Да эта шавка мне хер сосать будет.
- Да, будет, но ты не знаешь какие у Собаки-Барабаки холодные губы.
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11.05.2021 14:23 Ответить
будет депутатом у бойки
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11.05.2021 12:06 Ответить
илюха без боя ее не отдаст.
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11.05.2021 12:50 Ответить
жопомордную исключить из украинского вуза, пусть с быдлом не учится,, по ее словам
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11.05.2021 10:47 Ответить
Корнель ее к басте на подтанцовки и утех.
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11.05.2021 10:58 Ответить
яременко: "константинова - табу!" )
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11.05.2021 10:48 Ответить
"отчислить не имеют права.." да тут надо гражданства лишать...и на@й за поребрик...ненавижу совок, но в этом случае совковые методы мне нравятся. вся семья в лучшем случае переехала бы на Колыму...
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11.05.2021 10:49 Ответить
к сожалению Конституция , товарищ Маузер, Конституция..., а исключить вполне да ..
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11.05.2021 11:28 Ответить
у кацапов непризнание крыма кацапским уголовная статья .от 6 до 10. а у нас - не имеем права .
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11.05.2021 12:17 Ответить
Одни губы этой неонацистки - достаточная причина для отчисления.
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11.05.2021 10:50 Ответить
Там с головой не все в порядке - если она такие губы накачала.
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11.05.2021 10:52 Ответить
это не тёлка, это ледокол
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11.05.2021 12:05 Ответить
сосна корабельная
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11.05.2021 12:15 Ответить
Ничего ей не будет. Пошумят и всё забудут.(((
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11.05.2021 10:55 Ответить
а если бы эта дура не высказалась на весь интернет - то все біло замечательно и дальше ?
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11.05.2021 10:57 Ответить
консерва вскрьілась. хозяява життя вони такі - не бояться ляпать, бо за все відмажуться.
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11.05.2021 12:13 Ответить
Киву позовите! Он уже учёный Созывают ученый совет: в КНУ им. Шевченко отреагировали на скандал вокруг дочери судьи Печерского суда Тарасюк, назвавшей украинцев "быдлом" - Цензор.НЕТ 4007
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11.05.2021 10:57 Ответить
Что у вас за страна такая. К примеру в Польше одну студентку, которая в поезде оскорбляла украинку, отчислили из университета за ксенофобию. А у вас одна швабра губастая целый народ обозвала быдлом и топила за сепаратизм, "нет оснований для отчисления". Вот так вы никогда и не будете в Европе. Пока не научитесь уважать себя в первую очередь. А то у вас "кивы" в докторах наук ходят, а враги и сепраратисты в ВР заседают. А все движения в ЕС и НАТО у вас только на бумаге. Для успокоения лохората.
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11.05.2021 10:57 Ответить
там где (нет оснований) уже побывала мама и папа позвонил и порешали, посмотрим что дальше будет с этой даунихой.
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11.05.2021 11:33 Ответить
К сожалению быдло у нас имеет такое же право на избирательных участках как и патриоты,чем старательно и пользуется.
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11.05.2021 12:45 Ответить
А вы с какой страны попали в Польшу?
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11.05.2021 14:26 Ответить
Жаль, что в казанской школе не оказалась вдруг...
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11.05.2021 10:57 Ответить
Проведіть опитування випускників КНУ (юрфак) всіх років навчання:
Чий Крим, щодо війни з Росією, щодо Майдану та і таке, щось подібне. Більшість із вас буде неприємно здивована результатами, То є іще той гадюшник.
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11.05.2021 10:59 Ответить
А чего с них взять, если среди преподавателей майор КГБ литвин и сын Сташинского?
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11.05.2021 11:20 Ответить
Не понял одного,ученые советы в КНУ созывают по таким высерам любого "пересічого" студента, или только по ,как тут метко назвали в коменте, жопомордным??
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11.05.2021 10:59 Ответить
Я так думаю, що керівництво одноосібно боїться прийняти рішення. Судівська мафія в особі її матері стане на захист цієї сволоти. Он, від покарання за водіння авто у нетверезому стані її ж матуся захистила.
А з Ученою радою, яка приймає рішення колегіально, судитися важче.
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11.05.2021 11:15 Ответить
Шо за бред? Как нельзя отчислить? Или она на все пары ходит и экзамены сдает?
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11.05.2021 11:00 Ответить
С такими рабочими губяками она любой экзамен сдаст
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11.05.2021 11:04 Ответить
Сразу диплом получит
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11.05.2021 11:16 Ответить
Достойная секретутка Портнова. Что вы к ней прицепились? В этой кузнице кадров, давно уже не все, как следует быть. Здесь выращивают с перспективой на будущее порабощение Украины. Куют кадры. Они учится, как управлять быдлом. Что непонятно? Откуда взялось столько эсбэушников переметнувшихся к врагу?
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11.05.2021 11:04 Ответить
Губа оказалась ДУРОЙ!
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11.05.2021 11:07 Ответить
Ой да млять кому вы чешете! Было бы желание. Готов спорить на бутылку кефира, что при желании преподов эта овца ни одного экзамена больше не сдаст.
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11.05.2021 11:10 Ответить
ставлю 2 кефира, шо портянка и вся судейская рать поставит "раком" профессуру

и еще 3 пузыря, шо не найдется "без башенного" националиста патриота, способного установить жесткую справедливость

мо так и живем, шо нет героев, "без башенных" героев
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11.05.2021 14:39 Ответить
Хм.. Возможно вы и правы... Я как-то не учёл, что там мамаша не простая...
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11.05.2021 18:36 Ответить
В виде первой стадии наказания нужно ей ввести еще по 2 кг силикона в верхнюю и нижнюю так как бы сказать " губу" Что бы верхняя закрыло нос до глаз, а нижняя подбородок до шеи, для облегчения употребления пищи можно рот расширить до ушей.
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11.05.2021 11:11 Ответить
Так же и мама-судья ПЕЧЕРСКОГО суда думает, только у неё ума хватило не высказываться публично. И эти судьи будут защищать страну и её граждан? В случае чего - первые переметнутся. "Рехворма" в судах налицо.
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11.05.2021 11:11 Ответить
Вот так вот заняли коррупционные должности, деньги гребут по полной практически "не заметно" для противокоррупционных структур, доченьку родили. Она выросла, поступилИ ее в Университет Шевченко. Все у них было хорошо и замечательно. А тут бац! Доченька "интеллектом" в соцсетях решила блеснуть. И усе. Вся карьера папашки с мамашкой пошла по доченькому одному месту. ПАЗДРАВЛЯЕМ! Побольше бы таких "розумных" детишек.
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11.05.2021 11:12 Ответить
"Вся карьера папашки с мамашкой пошла по доченькому одному месту"
Это вы откуда взяли?
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11.05.2021 18:37 Ответить
Самое страшное, что эта ..... имеет все шансы стать судьей, как и мамаша. Позор обоим и нашему обществу, которое то ли не может, то ли не хочет гнать таких судей взашей Скликають вчену раду: в КНУ імені Шевченка відреагували на скандал навколо дочки судді Печерського суду Тарасюк, яка назвала українців "бидлом" - Цензор.НЕТ 1018
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11.05.2021 11:16 Ответить
механизм?
как общество может гнать, таких судей, взашей?
таких судей - умную цинично пох уистическую вату
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11.05.2021 14:46 Ответить
У виступі ця істота не вважає себе громадянкою України, висловлює ксенофобію і геноцид українців. Які треба докази ще?
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11.05.2021 11:22 Ответить
Доречі. Вигнати цю особу можна на раз. За пропуски занять, за двійки ... Треба тільки захотіти.
Та, і в Правилах внутрішнього розпорядку у розділі "Обов'язки студентів і аспірантів університету" пункт 8 зазначено:
"Дбати про честь та авторитет університету, дотримуватися норм етики, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим і охайним в університеті та за його межами".


P.S. Київський, національний ... а на суржику пише "7. Студенти повинні БЕРЕЖНО відноситись ..."
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11.05.2021 11:26 Ответить
Там рівень знань на обличчі,тупо,лушпайка пріблатньонная
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11.05.2021 11:27 Ответить
А що вона, оця вівця все знає? Поставити двійку на іспитах і не дати можливості перездати. А за такі ворожі висловлювання, то можна відрахувати і без двійки, чи це майбутня суддя Констиитуційного суду від "зелені" чи ОПЗЖ?
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11.05.2021 11:29 Ответить
обколите ей мозг силиконом ! Скликають вчену раду: в КНУ імені Шевченка відреагували на скандал навколо дочки судді Печерського суду Тарасюк, яка назвала українців "бидлом" - Цензор.НЕТ 6328
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11.05.2021 11:31 Ответить
Ці малороські ТП все ніяк не зрозуміють, що хайп на цілісності України у соцмережах вже не проходить. За це або з універу виженуть, або на вулиці відхмиздять, терпіти таке вже ніхто не буде. Обов'язково знайдуться патріотичні ентузіасти, які вичавлять цей прищ на тілі Ненькі. Якщо влада таких не карає, то повинні бути народні судді.
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11.05.2021 11:40 Ответить
Я так думаю,що оній гамадрилі із сраковидними губами і курячим мозоком без охорони вже і до туалету ходити стрьомно
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11.05.2021 13:27 Ответить
Скільки ти прутнів мала в своїх накачаних губах,страшилище?Фе,це просто,фе....Мало того,що в голові дребедень,так потім ця ***** ще буде працювати десь в юридичній сфері,біда....
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11.05.2021 11:45 Ответить
Як не диття судді чи прокурора, чи високопосадовця - так обов'язково ненависник України і любітєль сруцького світу. Там правильно проходить підбір кадрів і їх аттестація? Їх хоч питають за знання державної мови і якій країні вони йдуть служити?
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11.05.2021 11:54 Ответить
Які батьки - такі і діти
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11.05.2021 12:09 Ответить
отправить тупую пелотку доучиваться в передовые вузы Лугандонии, нечего ей тут с быдлом учиться
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11.05.2021 11:58 Ответить
Простите, я никак не разберусь - это ей сделали пересадку жопы на морду, а рот - на жопу? А, этот «заученный совет» что конкретно будет разбирать по буквам - слово «быдло»? Интересный подход - все матерятся - и это допустимо, а широко известное слово «быдло» - не знают.
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11.05.2021 12:02 Ответить
Може то у неї оральний геморой. Пардон.
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11.05.2021 15:10 Ответить
а шо такое? мабуть будуть давать ученую степень?
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11.05.2021 12:03 Ответить
які проФФесори і науКИВці - такі і "студенти"....
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11.05.2021 12:07 Ответить
Эта "студентка" там, похоже, не одна такая. Да и понятно, что не отчислят, родители заругают
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11.05.2021 12:08 Ответить
Не пытайтесь воспитывать детей,все равно они будут такими же как вы,воспитывайте себя.Это все что нужно знать о людях в нашем верхнем эшелоне власти прастова нарида.Нам срочно нужен закон о коллобрантах.
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11.05.2021 12:41 Ответить
на передовую светляком-антиснайпером, и не жалко и может быть полезной если выживет, три дырки уже есть
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11.05.2021 12:44 Ответить
я эту гадину когда послушал впервые то волосы дыбом встали от того что эта губастая макака наговорила на страну, и людей,артистов ,и патриотов и целостность страны! а про извенения её папик надосужил сказать...ну какой человек поверит ей в искренности её извенений и любви к украине! она ***** просто поиздевалась своими признаниями и извинениями .просто обосралась мразь от проклёнов видать ..уволить и посадить за сепаратизм и оскорбление народа и языка УКРАИНЫ! сколько можно этих животных прощать и слушать покаяния лживые и извенения ?? ясно что маман и папан мент и судьи её отмажут к сожалению...((но как минимум она должна быть гонима везде и всюду.. не дай то БОГ иметь дочь идиотку тупую. да к тому же с такими губами....((
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11.05.2021 12:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, вінідіктави, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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11.05.2021 13:03 Ответить
«для отчисления есть четкий перечень оснований. И публичных призывов к сепаратизму в нем нет»
Не надо ее отчислять. Пусть получает заочное образование, СИДЯ В ТЮРЬМЕ ЗА СЕПАРАТИЗМ.
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11.05.2021 13:05 Ответить
Ученый совет,пленум Верховной Рады, заседаниеСНБО.Под сраку тапком
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11.05.2021 13:10 Ответить
Зачем эе так сразу = отчислить нельзя? Почему же (?) - если есть морда лошади, то узда найдется. В СБУ умеют так поговорить, что она напишет заявление по собственному желанию с переходом на бордельную работу!!! Но для этого нужно, чтобы в СБУ правильно понимали безопасность государства, которая может начинаться вот с таких "политических откровенностей" недорослей. И скорее всего она это прицитировала в таком "увлекательном видео" не только свои личные убеждения, а - итоги повседневных семейных обсуждений и прений на кухне. Так что для СБУ тут есть работа для комплексной оценки морального состояния всего этого выводка из маманьки- скандальной судьи и тем более из папаньки-работника спецслужбы.
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11.05.2021 13:17 Ответить
Дома неверное ей жизни уже тоже практически никакой - представляете КАК они теперь ненавидит Украину и украинцев?
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11.05.2021 13:25 Ответить
Было бы желание отчислить, то сделали бы- Шо, у угубастой настолько хорошие знания, что она сессиию может на раз два сдасть?
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11.05.2021 14:28 Ответить
Такое у нас образование, это факт. Как научили, так девушка и рассуждает.
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11.05.2021 14:40 Ответить
До чого тут освіта? То сім"я + мажорське оточення цієї с*чки
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11.05.2021 14:49 Ответить
Можливо, ця губаста не цілком загублена для суспільства. Треба б було її на перевиховання. От не знаю куди? Хлопці гарно в армії перевиховуються, а дівчину куди?
От якщо б жінки у нас були військовозобов"язані ...
Може монастир ПЦУ допоміг би?
P.S. Не уявляю, щоб то у мене син щось подібне видав
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11.05.2021 14:47 Ответить
Ну хоч хтось то відреагував..
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11.05.2021 15:25 Ответить
Созывают ученый совет КНУ им. Шевченко? Это правильное решение - присвоить дочери судьи Печерского суда Константиновой учёную степень "кандидат наук" за значительный вклад в изучение демографии украинского народонаселения в части точного определения уровня интеллектуального и культурного развития.
После Кивы
"Сгоріла хата - гори й сарай"©
(Лысый Жбан остепенили, а Губошлёпина не люди?)
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11.05.2021 19:22 Ответить
А якою мовою це московитське бидло здобуває освіту у вузі ?
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12.05.2021 02:05 Ответить
Каста
... істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає... що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.

Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.
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12.05.2021 03:51 Ответить
Каста
... На днях обрали пані до Вищої ради правосуддя. Звати пані Інна Плахтій. А її батька звати Борис Плахтій. Він відомий тим, що вже у 1987-му році роках винес останній смертний вирок бійцю УПА - Івану Гончаруку, незважаючи на те, що той вже був заарештований у 1946-му та відбув термін на Колимі.

Так КДБ відзначило річницю революції. З 2006-го року пан Борис на пенсії. Його довічне утримання лягло на плечі нас, українських платників податків. Нещодавно йому здалося, що ми йому недостатньо вдячні, тож він через суд збільшил розмір пенсії та наразі отримує 202 895 гривень на місяць.

Інна - не єдина його донька. Є ще Наталія Плахтій, працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. А ще в Інни є донька, Катерина Троць, що працює працює керівником служби інспекторів тієї самої Вищої ради правосуддя. Сімейний підряд.

А нещодавно по мережі пробігло відео, де істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає, як їй соромно за Україну, яка не пустила співака ротом Басту. І що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.

Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.

Ну от чого ви усіх суддів одним миром мажете? - скажуть мені. - Усі люди різні! От був один суддя, що навіть в ДАП снайпером був!

Так, був, пан Мамалуй. А після ДАПу був ще один показовий епізод. Пригадуєте, у 2017-му році був такий випадок - певна пані припаркувала авто з порушеннями, а коли копи зробили зауваження, відмовилася ані перепарковуватися, ані показати документи на вимогу поліцейських, що під'їхали. Ну, копи виявилися не шуганими, наділи на неї наручники, а це була суддя Солом'янського районного суду Вікторія Кицюк.

Здавалося б, ситуація очевидна. Але ні. За Кицюк вступилися усі судді, включно по Раду суддів, яка на своїй сторінці просто перебрехала обставини, незважаючи на вже опубліковане відео (начебто суддя не була в машині, а лише до неї підходила, а копи наскочили та схопили, не давши навіть можливості показати документи). І так, активно вступився за пані Кицюк пан Мамалуй. Хай би як кепсько це не виглядало, але є така штука - професійна солідарність.

І так, бонус для уважних. Ви вгадали, оця Вікторія Кицюк - це колишня дружина Віктора Кицюка з початку цього тексту.

А нинішня його співмешканка - це мати тієї дівчинки Губи-Хробаки, яка сумує за Бастою. А ще в Печерському судді працює його рідна сестра, Людмила Кицюк.

Оце співпадіння, еге ж?

Та не співпадіння це, а каста.

Одна відносно невелика, б-ська каста. Де всі всіх знають. Де всі з усіма переспали. Де скоро серйозно встане проблема інбридингу, бо занадто багато близьких родичів буде у шлюбних стосунках, як у королів середньовіччя. Де судді, що судили бандерівців, видають доньок за суддів, що судили майданівців, і на момент шлюбу вже чудово уявляють, в яких судах працюватимуть їхні ще не народжені діти. Де ворон ворону око ніколи не виклює, а Вовк Вовка завжди прикриє.

І ця система ніколи не очиститься зсередини.

Victor Tregubov
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12.05.2021 04:00 Ответить
і чого нарід за "правих" не голосує?
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12.05.2021 10:45 Ответить
73х'%%й мудрий наріТ вже сказав:
-хотьпАржом
-хуженібудіт
-какаяразніца,
бо устав отвайни.
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12.05.2021 21:23 Ответить
Та знал бы народ, хотя уже проскакивало по университету внутренних дел в Харькове с такими заявками по части своего народа---так цветочки с этой дурой! Тот универ 10 лет назад стоило расформировать! Там *Боже царя храни...* на первом курсе поют хором и на плаце! И с гуся вода по сей день.
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07.06.2021 16:08 Ответить
 
 