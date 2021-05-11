Созывают ученый совет: в КНУ им. Шевченко отреагировали на скандал вокруг дочери судьи Печерского суда Константиновой, назвавшей украинцев "быдлом"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Скандальное заявление дочери судьи и ГБРовца Анастасии Тарасюк осудили и в университете им. Т. Шевченко. Здесь говорят, что высказывания девушки бросают тень на репутацию учреждения. Но отчислить ее пока не имеют права.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "5 канал".
В национальном вузе из-за высказываний студентки – переполох. На вторник созывают ученый совет. А преподаватели собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике.
"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра "Миротворец", – отметили в университете.
"Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего", – отметила заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ имени Шевченко Олеся Наумовская.
"Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", – отметила доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Оксана Мацько.
Подписей преподавателей Института права под обращением, правда, нет. А вот студенты поддерживают отчисление Тарасюк.
"Человек прямо выступает против территориальной целостности Украины и дискредитирует своими публичными действиями университет. По моему мнению, такой человек не должен учиться в университете Шевченко", – убежден глава Студпарламента Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Даниил Гайдамаха.
Но получать образование юриста Анастасия, похоже, продолжит. В университете Шевченко сообщили, что для отчисления есть четкий перечень оснований. И публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.
Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма. В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.
Пожалуйста, подождите...
Стоит грузин на птичьем рынке, продает миниатюрную такую собачку с пухлыми такими губками.
Другой подходит:
- Слюшай, дарагой, по чём собачка стоит?
- А, дарагой, двести долларов, да!
- Почему дорого так?
- Ну, не простой это собака. Это Собака-Барабака, сам стадо овец пасёт.
- Слюшай, дарагой, хароший у тебя собака, давай куплю.
Ну, стоит себе собака-Барабака, пасёт овечек. Тут, откуда не возьмись, стая голодных волков. Свирепые такие, летят на легкую добычу. Вдруг вожак в ужасе кричит:
- Стойте, никому не приближаться, это Собака-Барабака!
Молодой волк возразил:
- Да эта шавка мне хер сосать будет.
- Да, будет, но ты не знаешь какие у Собаки-Барабаки холодные губы.
Чий Крим, щодо війни з Росією, щодо Майдану та і таке, щось подібне. Більшість із вас буде неприємно здивована результатами, То є іще той гадюшник.
А з Ученою радою, яка приймає рішення колегіально, судитися важче.
и еще 3 пузыря, шо не найдется "без башенного"
националистапатриота, способного установить жесткую справедливость
мо так и живем, шо нет героев, "без башенных" героев
Это вы откуда взяли?
как общество может гнать, таких судей, взашей?
таких судей - умную цинично пох уистическую вату
Та, і в Правилах внутрішнього розпорядку у розділі "Обов'язки студентів і аспірантів університету" пункт 8 зазначено:
"Дбати про честь та авторитет університету, дотримуватися норм етики, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим і охайним в університеті та за його межами".
P.S. Київський, національний ... а на суржику пише "7. Студенти повинні БЕРЕЖНО відноситись ..."
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Не надо ее отчислять. Пусть получает заочное образование, СИДЯ В ТЮРЬМЕ ЗА СЕПАРАТИЗМ.
От якщо б жінки у нас були військовозобов"язані ...
Може монастир ПЦУ допоміг би?
P.S. Не уявляю, щоб то у мене син щось подібне видав
После Кивы
"Сгоріла хата - гори й сарай"©
(Лысый Жбан остепенили, а Губошлёпина не люди?)
... істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає... що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.
Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.
... На днях обрали пані до Вищої ради правосуддя. Звати пані Інна Плахтій. А її батька звати Борис Плахтій. Він відомий тим, що вже у 1987-му році роках винес останній смертний вирок бійцю УПА - Івану Гончаруку, незважаючи на те, що той вже був заарештований у 1946-му та відбув термін на Колимі.
Так КДБ відзначило річницю революції. З 2006-го року пан Борис на пенсії. Його довічне утримання лягло на плечі нас, українських платників податків. Нещодавно йому здалося, що ми йому недостатньо вдячні, тож він через суд збільшил розмір пенсії та наразі отримує 202 895 гривень на місяць.
Інна - не єдина його донька. Є ще Наталія Плахтій, працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. А ще в Інни є донька, Катерина Троць, що працює працює керівником служби інспекторів тієї самої Вищої ради правосуддя. Сімейний підряд.
А нещодавно по мережі пробігло відео, де істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає, як їй соромно за Україну, яка не пустила співака ротом Басту. І що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.
Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.
Ну от чого ви усіх суддів одним миром мажете? - скажуть мені. - Усі люди різні! От був один суддя, що навіть в ДАП снайпером був!
Так, був, пан Мамалуй. А після ДАПу був ще один показовий епізод. Пригадуєте, у 2017-му році був такий випадок - певна пані припаркувала авто з порушеннями, а коли копи зробили зауваження, відмовилася ані перепарковуватися, ані показати документи на вимогу поліцейських, що під'їхали. Ну, копи виявилися не шуганими, наділи на неї наручники, а це була суддя Солом'янського районного суду Вікторія Кицюк.
Здавалося б, ситуація очевидна. Але ні. За Кицюк вступилися усі судді, включно по Раду суддів, яка на своїй сторінці просто перебрехала обставини, незважаючи на вже опубліковане відео (начебто суддя не була в машині, а лише до неї підходила, а копи наскочили та схопили, не давши навіть можливості показати документи). І так, активно вступився за пані Кицюк пан Мамалуй. Хай би як кепсько це не виглядало, але є така штука - професійна солідарність.
І так, бонус для уважних. Ви вгадали, оця Вікторія Кицюк - це колишня дружина Віктора Кицюка з початку цього тексту.
А нинішня його співмешканка - це мати тієї дівчинки Губи-Хробаки, яка сумує за Бастою. А ще в Печерському судді працює його рідна сестра, Людмила Кицюк.
Оце співпадіння, еге ж?
Та не співпадіння це, а каста.
Одна відносно невелика, б-ська каста. Де всі всіх знають. Де всі з усіма переспали. Де скоро серйозно встане проблема інбридингу, бо занадто багато близьких родичів буде у шлюбних стосунках, як у королів середньовіччя. Де судді, що судили бандерівців, видають доньок за суддів, що судили майданівців, і на момент шлюбу вже чудово уявляють, в яких судах працюватимуть їхні ще не народжені діти. Де ворон ворону око ніколи не виклює, а Вовк Вовка завжди прикриє.
І ця система ніколи не очиститься зсередини.
Victor Tregubov
-хотьпАржом
-хуженібудіт
-какаяразніца,
бо устав отвайни.