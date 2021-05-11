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Дробович о праздновании 8 и 9 мая в Украине: "Спокойный характер акций - это оптимистический сигнал"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дробович о праздновании 8 и 9 мая в Украине:

В целом спокойные акции, приуроченные к 8-9 мая в Украине, дают повод для оптимизма, а закон "должен работать бескомпромиссно и четко: никаких нацистов, никаких коммунистов", считает директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

 Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В Украине прошло более 600 массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Открыто 13 уголовных дел, в Одессе и Очакове произошли стычки.

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По словам Дробовича, это нормально, что каждый может сам выбрать "подходящую" ему дату для того, чтобы отметить окончание в 1945 году Второй мировой войны.

Чиновник считает, что раз Украина является демократической страной, "необязательно, чтобы все одинаково относились к празднику".

"Разные люди могут выбирать те модели чествования, которые им ближе, тем более, что у нас в стране есть и 8 мая – День памяти и примирения, и 9 мая – День победы над нацизмом. <...> Такое (небольшое) количество нарушений и относительно спокойный характер акций – это оптимистический сигнал", – объяснил он.

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Глава УИНП подчеркнул: по его мнению, конфликты и стычки вокруг дат 8 и 9 мая – следствие того, что "многие политики пытаются качать противоречия на теме Второй мировой войны".
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Топ комментарии
+2
ну правильно.. так и должно быть... вспомнили подвиги советского солдата, солдата УПА (которые боролись и с фашистами и с большевиками), понямули и всё... водить парады и биться в конвульсиях?
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11.05.2021 10:54
+2
Ты глуп.
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11.05.2021 11:40
+2
Половина Украинских Воинов на фронте в лугандоне - русскоязычные. Попробуй им кинуть такую предъяву Дробович про святкування 8 і 9 травня в Україні: "Спокійний характер акцій - це оптимістичний сигнал" - Цензор.НЕТ 8235
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11.05.2021 11:43
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ну правильно.. так и должно быть... вспомнили подвиги советского солдата, солдата УПА (которые боролись и с фашистами и с большевиками), понямули и всё... водить парады и биться в конвульсиях?
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11.05.2021 10:54 Ответить
совок хоть и медленно, но покидает мозги Украинцев. Это, безусловно, позитивная тенденция Дробович о праздновании 8 и 9 мая в Украине: "Спокойный характер акций - это оптимистический сигнал" - Цензор.НЕТ 951
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11.05.2021 10:56 Ответить
Совок там, де русскаязичіє. Навіть у США.
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11.05.2021 11:06 Ответить
Ошибаешься. Есть огромное количество украиноязычных совков. И лично знаю нескольких русскоязычных антисоветчиков в США.
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11.05.2021 11:12 Ответить
Всі російськомовні антісавєччікі за Савєцкій Саюз і Російську Імперію одночасно.
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11.05.2021 11:36 Ответить
Ты глуп.
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11.05.2021 11:40 Ответить
Аргументуй.
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11.05.2021 11:42 Ответить
Половина Украинских Воинов на фронте в лугандоне - русскоязычные. Попробуй им кинуть такую предъяву Дробович про святкування 8 і 9 травня в Україні: "Спокійний характер акцій - це оптимістичний сигнал" - Цензор.НЕТ 8235
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11.05.2021 11:43 Ответить
совок там, де хтось щось нав*язує
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11.05.2021 11:13 Ответить
Не може бути святкування смерті, насилля і військових злочинів. Є примирення і поминання загиблих.
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11.05.2021 11:51 Ответить
 
 