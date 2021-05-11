За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровел - 51, выявили 98 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 20 больных коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 98 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 199 175 заболевших).

Среди заболевших 51 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 1 девочка в возрасте 5 лет и один 3-летний мальчик.

Кроме того, за сутки выявили 12 летальных случаев от вируса (всего 4 838 умерших).

20 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 143 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 51 человек поборол коронавирус (всего 128 208 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (25), Шевченковском (16) и в Соломенском (15).

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