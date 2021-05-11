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Новости Происшествия
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Задержана мать 2-летней девочки, погибшей при падении из окна восьмого этажа. Ребенок был без присмотра, пока женщина спала в нетрезвом состоянии, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержана мать 2-летней девочки, погибшей при падении из окна восьмого этажа. Ребенок был без присмотра, пока женщина спала в нетрезвом состоянии, - Нацполиция

Полицейские задержали мать девочки, погибшей в результате падения из окна квартиры во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых, поскольку ее мать спала в нетрезвом состоянии.

"10 мая в 8.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Шевченко во Львове, вероятно, в результате падения с высоты, погиб ребенок. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, а также следователи специализированного отдела следственного управления полиции Львовщины", - следует из сообщения.

Правоохранители установили личность погибшей - 2-летней львовянки. Также установлено, что девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, где она проживала вместе со своей 38-летней матерью. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что девочка находилась в квартире без присмотра взрослых, поскольку ее мать спала в нетрезвом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок, - полиция

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры сообщили матери погибшей девочки о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители задержали подозреваемую в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет в отношении женщины меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Автор: Ірина Дашківська
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Долго ловили. Не могли разбудить?
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11.05.2021 11:00 Ответить
Задержана мать 2-летней девочки, погибшей при падении из окна восьмого этажа. Ребенок был без присмотра, пока женщина спала в нетрезвом состоянии, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1633
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11.05.2021 11:03 Ответить
У Росії стався напад на школу: більше десяти загиблих. Відео (+18) https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-stavsya-napad-na-shkolu-bilshe-desyaty-zagyblyh/
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11.05.2021 11:12 Ответить
выкинуть с 16 -го этажа нах..
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11.05.2021 11:32 Ответить
Очередная мать-героиня?
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11.05.2021 11:34 Ответить
Видно сильно надихала перегаром , а дитина інстинктивно захотіла подихати чистим повітрям !
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11.05.2021 14:15 Ответить
Вот ***** , ей Бог дал счастья , она все пробухала 😡
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12.05.2021 09:04 Ответить
Бедный ребенок...
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31.05.2021 00:49 Ответить
 
 