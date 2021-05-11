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Новости Политика Украины
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МВФ (3297) Шмыгаль Денис (2321)

Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша

Украина возобновит переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также относительно получения следующего транша. Для этого необходимо, чтобы Верховная Рада приняла несколько законов.

Такое заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что партнеров Украины "полностью удовлетворяют" закон о НАБУ, закон о ВСП, а также закон о НАПК

"Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед", - отметил Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что как только эти законы будут приняты во втором чтении, "мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша".

В то же время, Шмыгаль отметил, что Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе.

"У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - сказал премьер.
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Топ комментарии
+6
Всё удовлетворяет но денег нет уже второй год, но всё удовлетворяет.
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11.05.2021 11:04
+5
Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша - Цензор.НЕТ 8929
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11.05.2021 11:09
+4
Партнеры Украины вам четко сказали, кроме написанного и бла-бла-бла должны быть ДЕЛА.
А у вас дела это воровство и служба олигархам.
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11.05.2021 11:03
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Партнеры Украины вам четко сказали, кроме написанного и бла-бла-бла должны быть ДЕЛА.
А у вас дела это воровство и служба олигархам.
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11.05.2021 11:03 Ответить
Для того, чтобы были хорошие дела, должна неотвратимо наставать ответственность за плохие дела. А без этого всякие зеленские, шмыгали и тд. будут бесконечно что-то бесстыдно рассказывать за какие-то законы, которые пишут для видимости, или как в данном случае, для галочки перед "партнёрами", и так, чтобы не выполнять.
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11.05.2021 11:31 Ответить
Всё удовлетворяет но денег нет уже второй год, но всё удовлетворяет.
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11.05.2021 11:04 Ответить
Легко предание...
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11.05.2021 11:06 Ответить
Блинкин сказал, ты чучело хочешь этого не замечать, - "Законы важно не только принимать, но и их ИСПОЛНЯТЬ!" Так что Шмыга идешь ты со своим клоуном в ж...
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11.05.2021 11:07 Ответить
Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша - Цензор.НЕТ 8929
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11.05.2021 11:09 Ответить
В школе Казани стрельба. Минимум 7 школьников убиты, около 14 ранены.
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11.05.2021 11:11 Ответить
На даний момент повідомляють про, як мінімум, 7 вбитих учнів і одного вчителя.
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11.05.2021 11:26 Ответить
Украинцы задолжают ещё на два транша больше. Потому что на коррупционных схемах кодлан Коломойского ворует 37 млрд долларов в год.
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11.05.2021 11:11 Ответить
Расскажи, расскажи бродяга.(С)
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11.05.2021 11:12 Ответить
"У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - сказал премьер. Источник: https://censor.net/ru/n3264448

Очередные обещалки. Проедая и разворовывая накопленное.
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11.05.2021 11:16 Ответить
Просите больше на миллионные премии и зарплаты . Одних тварей убрали ( отодвинули ) , так новые только жрать начинают .
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11.05.2021 11:20 Ответить
ще один рехворматор водного транспорту
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11.05.2021 11:53 Ответить
"Дурень думкой богатіє"
Українське прислів'я.
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11.05.2021 12:03 Ответить
35 миллиардов утекает налево а просят транши. Шмигаль про переговори з МВФ: Партнерів повністю задовольняють закони про НАБУ, ВРП і НАЗК. Попереду два транші - Цензор.НЕТ 9696
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11.05.2021 14:49 Ответить
 
 