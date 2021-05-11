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Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа
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взятка (5957) Слуга народа (2547) Офис Президента (1692) Дубинский Александр (413)

"Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидатуру пойманного на мошенничестве главы ОТГ на Киевщине Владимира Подкурганного утвердил Офис Президента во время местных выборов.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, парламентарий обратился к президенту Зеленскому.

"Видимо, пребывание в самом главном кабинете страны крайне негативно влияет на работу сердца и на свойства человеческой памяти. Особенно, если это происходит в условиях установленной вами трагикомической диктатуры. Кроме вопросов персонального обогащения, аферисты и мошенники, кишащие на Банковой, пишут свою, придуманную ими, современную историю Украины. В своих сценариях они окончательно убедили себя в том, что любую ложь можно продавать как правдивые рассказы украинским гражданам. Одним из таких мелких, но примечательных примеров являлась якобы информация, опубликованная на сайте партии Слуга Аферистов и Мошенников об одном из глав ОТГ, которого подозревают во взяточничестве", - говорится в сообщении.

По словам Дубинского, именно Банковая утверждала списки кандидатов на руководящие должности во время местных выборов.

"И именно Банковая вносила в эти списки тех лиц, за которые она, как вы утверждали, несёт персональную ответственность. Но, видимо, ваша память настолько ослабела, что вы не в состоянии вспомнить подобные детали. Также как и то, что среди депутатов Верховной Рады оказались педофил, или яркий представитель мира 90-х - Коля-котлета. И множество других персонажей, к которым Банковая почему-то испытывает особенно трепетные чувства", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Позже стало известно, что задержанный - представитель "Слуги народа", судья Майдана Владимир Подкурганный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Как раз хорошо когда зеленая пошесть сдает друг друга.. Пусть зебильчики смотрят какое дерьмо привели к власти своим тупым голосованием.
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11.05.2021 11:18
+4
"Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 924
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11.05.2021 11:19
+3
"Также как и то, что среди депутатов Верховной Рады оказались педофил, или яркий представитель мира 90-х - Коля-котлета. И множество других персонажей..." И "говорящая жопа Бени"(с)
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11.05.2021 11:15
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11.05.2021 11:14 Ответить
ВЫ ХОТИТЕ КАК В УКРАИНЕ?
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11.05.2021 11:41 Ответить
Как раз хорошо когда зеленая пошесть сдает друг друга.. Пусть зебильчики смотрят какое дерьмо привели к власти своим тупым голосованием.
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11.05.2021 11:18 Ответить
Я с вами не соглашусь. Если некоторый индивидуум настолько упорот, что прислушивается к мнению мразей типа дубинского, то ему уже ничего не поможет.
И потом, дубина сегодня поливает говном зелю, потому, что ему это выгодно, а не потому, что он там поумнел или перестал быть мразью. Завтра он будет поливать говном кого-то другого и опять же исключительно на основании личной выгоды.
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11.05.2021 11:30 Ответить
Абсолютно фиолетово причина, по которой Бенин собачий рот начал сливать информацию. Пусть этим пекутся его избиратели. Главное, что он сливает информацию о происходящем внутри зеленой пошести.
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11.05.2021 11:43 Ответить
Значит выгодно выгораживать Земразоту , а в этом случае -враг моего врага , мой попутчик , пусть жрут друг-друга , как пауки в банке , чем больше , тем лучше для планеты
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11.05.2021 14:02 Ответить
В оригинале было "враг моего врага - мой друг".
Но также есть мнение "скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
Здоровому обществу должно быть сугубо фиолетово на мнение таких мразей, как дубина. Без разницы - хорошо они говорят или плохо. Наоборот. Если такая записная тварь вдруг начала говорить "хорошо", то это повод насторожиться.
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11.05.2021 18:41 Ответить
"Также как и то, что среди депутатов Верховной Рады оказались педофил, или яркий представитель мира 90-х - Коля-котлета. И множество других персонажей..." И "говорящая жопа Бени"(с)
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11.05.2021 11:15 Ответить
Нє могєть бьіть такова! Ето же новиє літса, які обіцяв привести з собою блазень.
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11.05.2021 11:17 Ответить
Подумаешь , какой-то глава ОТГ, да самого Дубинского утверждали там-же "Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 8481
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11.05.2021 11:18 Ответить
Подумаешь что это "судья майдана", которого выперли при Порохе, но ему не дали сгинуть и подобрали у Зели. "Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 1708 "Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 1708
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11.05.2021 11:21 Ответить
Глава Киевской областной ячейки партии Андрей Мотовиловец подтвердил, что на время расследования Подкурганный должен уйти в отставку.

Мотовиловец подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "слуг".

Глава ячейки убеждает, что проверяли каждого кандидата, который шел на выборы от партии, но на 100 процентов выявить добродетель человека невозможно. Кроме того, Мотовиловец напомнил, что за отбор кандидатов в Киевской области тогда отвечал бывший глава ячейки Александр Дубинский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/455714-sluga_naroda_trebuet_otstavki_svoego_predstavitelja_na_kievshchine_kotorogo_pojmali_na_vzjatke
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11.05.2021 12:16 Ответить
ВНЄЗАПНО !!!!
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11.05.2021 11:19 Ответить
"Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 924
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11.05.2021 11:19 Ответить
ИУД ,ТОРГУЮЩИХ НА КРОВИ ПОСОБНИКОВ ЖИВОДЕРОВ-«ВАГНЕРОВЦЕВ»
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11.05.2021 14:06 Ответить
Хоть дубина и питар конченный но здесь он прав.
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11.05.2021 11:23 Ответить
С дубины хороший крысоед получается, жри зеленых тварей!
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11.05.2021 11:44 Ответить
Главу ОТГ назначил глава ОПГ
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11.05.2021 12:17 Ответить
По тем людям Зе команды, которые нарисовались, можно приаинуть, шо процентов 60-70, люди подобранные для работы с кремлевским коиуно-фашистом, в том числе и собачий рот дубина, но Байден наломал дров, и теперь эти эти люди, типа коля котлета, как белые вороны с обратным знаком, сильно компрометирнуют имидж Зе в глазах наших партнеров, но вся беда в том, что шлема жертва своего семейного, комуняцкого воспитания, и он это не догоняет, шо он вчерашний человек, и страдает от этого вся Украина.
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11.05.2021 12:24 Ответить
А что,имидж зевовы еще можно скомпроментировать? По-моему, он сам прекрасно с этой задачей.
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11.05.2021 14:28 Ответить
Дубінський обгавкує своїх колишніх членів собачої зграї тільки за те що його відігнали від корита.
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11.05.2021 13:37 Ответить
Так пусть и дальше обгавкивает , или кому-то подноготная банды КалоЗЕленых глаза колет ?
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11.05.2021 14:09 Ответить
Яка гидота-аферист,брехун щось тявкая.
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11.05.2021 15:17 Ответить
 
 