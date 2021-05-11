"Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кандидатуру пойманного на мошенничестве главы ОТГ на Киевщине Владимира Подкурганного утвердил Офис Президента во время местных выборов.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
Так, парламентарий обратился к президенту Зеленскому.
"Видимо, пребывание в самом главном кабинете страны крайне негативно влияет на работу сердца и на свойства человеческой памяти. Особенно, если это происходит в условиях установленной вами трагикомической диктатуры. Кроме вопросов персонального обогащения, аферисты и мошенники, кишащие на Банковой, пишут свою, придуманную ими, современную историю Украины. В своих сценариях они окончательно убедили себя в том, что любую ложь можно продавать как правдивые рассказы украинским гражданам. Одним из таких мелких, но примечательных примеров являлась якобы информация, опубликованная на сайте партии Слуга Аферистов и Мошенников об одном из глав ОТГ, которого подозревают во взяточничестве", - говорится в сообщении.
По словам Дубинского, именно Банковая утверждала списки кандидатов на руководящие должности во время местных выборов.
"И именно Банковая вносила в эти списки тех лиц, за которые она, как вы утверждали, несёт персональную ответственность. Но, видимо, ваша память настолько ослабела, что вы не в состоянии вспомнить подобные детали. Также как и то, что среди депутатов Верховной Рады оказались педофил, или яркий представитель мира 90-х - Коля-котлета. И множество других персонажей, к которым Банковая почему-то испытывает особенно трепетные чувства", - подчеркнул нардеп.
Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.
Позже стало известно, что задержанный - представитель "Слуги народа", судья Майдана Владимир Подкурганный.
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И потом, дубина сегодня поливает говном зелю, потому, что ему это выгодно, а не потому, что он там поумнел или перестал быть мразью. Завтра он будет поливать говном кого-то другого и опять же исключительно на основании личной выгоды.
Но также есть мнение "скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
Здоровому обществу должно быть сугубо фиолетово на мнение таких мразей, как дубина. Без разницы - хорошо они говорят или плохо. Наоборот. Если такая записная тварь вдруг начала говорить "хорошо", то это повод насторожиться.
Мотовиловец подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "слуг".
Глава ячейки убеждает, что проверяли каждого кандидата, который шел на выборы от партии, но на 100 процентов выявить добродетель человека невозможно. Кроме того, Мотовиловец напомнил, что за отбор кандидатов в Киевской области тогда отвечал бывший глава ячейки Александр Дубинский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/455714-sluga_naroda_trebuet_otstavki_svoego_predstavitelja_na_kievshchine_kotorogo_pojmali_na_vzjatke