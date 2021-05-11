"Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников"

Кандидатуру пойманного на мошенничестве главы ОТГ на Киевщине Владимира Подкурганного утвердил Офис Президента во время местных выборов.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, парламентарий обратился к президенту Зеленскому.

"Видимо, пребывание в самом главном кабинете страны крайне негативно влияет на работу сердца и на свойства человеческой памяти. Особенно, если это происходит в условиях установленной вами трагикомической диктатуры. Кроме вопросов персонального обогащения, аферисты и мошенники, кишащие на Банковой, пишут свою, придуманную ими, современную историю Украины. В своих сценариях они окончательно убедили себя в том, что любую ложь можно продавать как правдивые рассказы украинским гражданам. Одним из таких мелких, но примечательных примеров являлась якобы информация, опубликованная на сайте партии Слуга Аферистов и Мошенников об одном из глав ОТГ, которого подозревают во взяточничестве", - говорится в сообщении.

По словам Дубинского, именно Банковая утверждала списки кандидатов на руководящие должности во время местных выборов.

"И именно Банковая вносила в эти списки тех лиц, за которые она, как вы утверждали, несёт персональную ответственность. Но, видимо, ваша память настолько ослабела, что вы не в состоянии вспомнить подобные детали. Также как и то, что среди депутатов Верховной Рады оказались педофил, или яркий представитель мира 90-х - Коля-котлета. И множество других персонажей, к которым Банковая почему-то испытывает особенно трепетные чувства", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Позже стало известно, что задержанный - представитель "Слуги народа", судья Майдана Владимир Подкурганный.

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